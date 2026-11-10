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IPL 2027: दिल्ली कैपिटल्स का बड़ा फैसला, अक्षर पटेल का नहीं होगा ट्रेड... अशुतोष शर्मा भी रहेंगे टीम के साथ

आईपीएल 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी है. अक्षर पटेल और अशुतोष शर्मा के ट्रेड होने की अटकलों पर विराम लग गया है. दोनों खिलाड़ी अगले सीजन में भी दिल्ली की टीम का हिस्सा रहेंगे. फ्रेंचाइजी ने साफ कर दिया है कि अब कोई और ट्रेड नहीं होगा. हालांकि, टीम के अगले कप्तान को लेकर फैसला होना बाकी है.

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IPL 2027: अक्षर पटेल पर दिल्ली कैपिटल्स का फैसला पक्का. (Photo: Getty)
IPL 2027: अक्षर पटेल पर दिल्ली कैपिटल्स का फैसला पक्का. (Photo: Getty)

आईपीएल 2027 से पहले खिलाड़ियों की अदला-बदली को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच दिल्ली कैपिटल्स ने अपना रुख साफ कर दिया है. भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल अगले सीजन में भी दिल्ली की जर्सी में नजर आएंगे. उनके साथ मध्यक्रम के बल्लेबाज अशुतोष शर्मा भी टीम का हिस्सा बने रहेंगे. फ्रेंचाइजी से जुड़े सूत्रों ने इन दोनों खिलाड़ियों के ट्रेड होने की खबरों को खारिज कर दिया है.

दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी है और अब टीम की ओर से कोई और ट्रेड नहीं होगा. सूत्र ने इंडिया टुडे से कहा, 'दिल्ली कैपिटल्स की ओर से अब कोई और ट्रेड नहीं होगा.'

इससे पहले दिल्ली ने बड़े ट्रेड के तहत लखनऊ सुपर जायंट्स से ऋषभ पंत के बदले कुलदीप यादव को अपनी टीम में शामिल किया था. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद से जीशान अंसारी के बदले टी नटराजन को ट्रेड किया गया. इन सौदों के बाद अक्षर पटेल और अशुतोष शर्मा को लेकर भी अटकलें तेज थीं, लेकिन फ्रेंचाइजी ने अब इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है.

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आईपीएल की सभी 10 टीमों को 17 नवंबर तक अपने रिटेन और रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची सौंपनी है. इस समयसीमा से पहले ही दिल्ली कैपिटल्स ने ट्रेडिंग का अपना काम पूरा कर लिया है.

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दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान कौन होगा?

खिलाड़ियों के ट्रेड पर तस्वीर साफ होने के बाद अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने कप्तानी का सवाल है. पिछले सीजन में अक्षर पटेल ने टीम की कमान संभाली थी. हालांकि, अगले सीजन के लिए कप्तान को लेकर फ्रेंचाइजी ने अभी अंतिम फैसला नहीं किया है.

ऋषभ पंत और केएल राहुल भी कप्तानी के संभावित दावेदारों में शामिल हैं. ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली कैपिटल्स अगले सीजन में अक्षर पर ही भरोसा कायम रखती है या किसी नए चेहरे को टीम की कमान सौंपती है.
 

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