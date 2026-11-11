IPL 2027: कभी खुद थे बॉस, अब श्रेयस के पीछे खड़े होंगे हार्दिक... पंजाब पहुंचते ही कर दिया बड़ा खुलासा

आईपीएल में कभी अपनी कप्तानी का जलवा दिखाने वाले हार्दिक पंड्या अब नए अंदाज में नजर आएंगे. मुंबई इंडियंस (MI) का साथ छोड़कर पंजाब किंग्स (PBKS) से जुड़ने के बाद हार्दिक ने साफ कर दिया है कि नई टीम में उनकी भूमिका क्या होगी. वह कप्तान नहीं होंगे, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर के पीछे पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे. पंजाब में कदम रखने से पहले ही हार्दिक ने सोशल मीडिया पर ऐसा संदेश दिया है, जिसने इस बड़े ट्रेड के बाद उनकी नई भूमिका की तस्वीर साफ कर दी है.

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हार्दिक ने पंजाब किंग्स के साथ जुड़ने पर इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट शेयर की. इसमें उन्होंने श्रेयस अय्यर को अपना कप्तान, रिकी पोंटिंग को अपना कोच और पंजाब की पूरी टीम को अपना परिवार बताया.

हार्दिक ने लिखा, 'सत श्री अकाल, मेरे कप्तान श्रेयस, मेरे कोच रिकी, मेरी टीम, पूरा पंजाब... मैं आपके पीछे खड़ा हूं.'

हार्दिक के इस संदेश के मायने इसलिए भी अहम हैं, क्योंकि वह खुद आईपीएल में कप्तानी कर चुके हैं और गुजरात टाइटन्स को उसके पहले ही सीजन में चैम्पियन बना चुके हैं. अब वह पंजाब में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलेंगे. यानी मैदान पर उनकी भूमिका बदलने जा रही है. कप्तानी की जिम्मेदारी श्रेयस के पास होगी, जबकि हार्दिक अपने ऑलराउंड खेल से टीम को मजबूती देंगे.

18 करोड़ में पंजाब पहुंचे हार्दिक, अर्शदीप मुंबई के हुए

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आईपीएल के सबसे बड़े ट्रेड में शामिल इस सौदे के तहत मुंबई इंडियंस के कप्तान रहे हार्दिक पंड्या पंजाब किंग्स से जुड़ेंगे. पंजाब ने इसके बदले भारत के प्रमुख टी20 गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मुंबई इंडियंस के हवाले किया है. हार्दिक को पंजाब में 18 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि मुंबई में उनकी फीस 16.35 करोड़ रुपये थी. अर्शदीप अपनी मौजूदा 18 करोड़ रुपये की फीस पर मुंबई का हिस्सा बनेंगे.

हार्दिक की पंजाब में एंट्री से टीम को ऐसा खिलाड़ी मिलेगा, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच का रुख बदल सकता है. उनके पास बड़े मुकाबलों का अनुभव है और वह कप्तानी की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं. हालांकि, इस बार उन्हें नेतृत्व करने के बजाय श्रेयस की योजनाओं को मैदान पर अमलीजामा पहनाने की भूमिका में देखा जाएगा.

मुंबई के साथ चार खिताब, गुजरात को भी बनाया था चैम्पियन

हार्दिक का आईपीएल करियर मुंबई इंडियंस के साथ ही परवान चढ़ा. वह 2015 में पहली बार इस फ्रेंचाइजी से जुड़े थे. मुंबई के साथ अपने शुरुआती सात सीजन में उन्होंने चार खिताब जीतने में अहम योगदान दिया. टीम ने 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल ट्रॉफी उठाई.

इसके बाद 2022 में हार्दिक गुजरात टाइटन्स के कप्तान बने. उन्होंने पहली ही बार में टीम को चैम्पियन बना दिया. 2023 में गुजरात फिर फाइनल तक पहुंची. इसके बाद 2024 में हार्दिक की मुंबई इंडियंस में वापसी हुई और उन्हें टीम की कप्तानी सौंप दी गई.

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लेकिन मुंबई में उनकी दूसरी पारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही. तीन सीजन में वह 39 मैचों में 646 रन ही बना सके. इस दौरान उनका एवरेज 21.53 और स्ट्राइक रेट 147.83 रहा. गेंदबाजी में उन्होंने 29 विकेट हासिल किए. हार्दिक की कप्तानी में मुंबई 2025 में प्लेऑफ तक पहुंची, जबकि 2024 में 10 वें और 2026 में नौवें स्थान पर रही.

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पंजाब का सबसे बड़ा विकेट लेने वाला गेंदबाज अब मुंबई के साथ

दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह के लिए मुंबई इंडियंस नई चुनौती होगी. वह 2019 में पंजाब किंग्स से जुड़े थे और इसी टीम के लिए खेलते हुए भारत के प्रमुख बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में शामिल हुए. आईपीएल में उनके नाम 96 मैचों में 111 विकेट हैं. वह पंजाब किंग्स के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

अर्शदीप ने 2025 के आईपीएल सीजन में 21 विकेट लिए थे, जबकि 2026 में उनके खाते में 14 विकेट आए. नई गेंद से विकेट निकालने और डेथ ओवरों में दबाव के बीच गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता मुंबई के लिए अहम होगी.

इस ट्रेड से दोनों टीमों ने अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ा बदलाव किया है. मुंबई को बाएं हाथ का तेज गेंदबाज मिला है, तो पंजाब को ऐसा ऑलराउंडर मिला है जो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी मैच जिताने का दम रखता है. लेकिन हार्दिक के पहले संदेश ने एक बात जरूर साफ कर दी है- पंजाब में इस बार वह कप्तान की कुर्सी पर नहीं, बल्कि श्रेयस अय्यर के साथ खड़े होकर टीम को चैम्पियन बनाने के मिशन में उतरेंगे.

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