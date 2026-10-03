India vs West Indies Live Score, 3rd ODI: भारत को बड़ा झटका, कप्तान शुभमन गिल 1 रन बनाकर आउट

भारत और वेस्टइंडीज के तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला आज (3 अक्टूबर) है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है. मुकाबले में टॉस भारतीय टीम ने जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया.

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शुभनमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 8 विकेट से जीत हासिल की थी, जो तिरुवनंतपुरम में खेला गया था. फिर गुवाहाटी ओडीआई को भी उसने इसी अंतर से जीता था. अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप करने उतरी है. तीसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे क्रिकेट में अब तक 144 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 74 मैचों में जीत हासिल की. जबकि 64 मुकाबलों में वेस्टइंडीज को जीत मिली. चार मैचों का नतीजा नहीं निकला और दोनों टीमों के बीच दो वनडे मुकाबले टाई पर भी छूटे. यानी आंकड़ों में भारत का पलड़ा वेस्टइंडीज का थोड़ा भारी रहा है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज (h2h)

कुल ODI मैच: 144

भारत ने जीते: 74

वेस्टइंडीज ने जीते: 64

बेनतीजा: 4

टाई: 2

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तीसरे वनडे में भारत की प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अंशुल कम्बोज, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार.

तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज की प्लेइंग-11: जॉन कैम्पबेल, ज्वेल एंड्रयू, शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), आमिर जंगू, शेरफेन रदरफोर्ड, कीमो पॉल, मैथ्यू फोर्ड, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स, विटेल लॉज और गुडाकेश मोती.

भारत का स्क्वॉड: रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जडेजा, आकिब नबी, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी और अंशुल कम्बोज.

वेस्टइंडीज का स्क्वॉड: जॉन कैम्पबेल, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), आमिर जंगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडन सील्स, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, मैथ्यू फोर्ड और ज्वेल एंड्रयू.

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