Surya Gochar 2026: सूर्य-बुध-शुक्र की युति, 3 राशियों के लिए बनेगा धन लाभ का योग

Surya Gochar 2026: ग्रहों की चाल में बदलाव का ज्योतिष में खास महत्व माना जाता है. अक्टूबर में सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. 17 अक्टूबर 2026 को सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. करीब एक महीने तक इसी राशि में रहेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य के इस गोचर का असर नौकरी, कारोबार, धन और पद-प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है.

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खास बात यह है कि सूर्य के तुला राशि में पहुंचने के समय यहां बुध और शुक्र की स्थिति भी रहेगी. ऐसे में सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनेगी. ज्योतिष में इसे कुछ विशेष योगों से जोड़कर देखा जाता है. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह गोचर खास माना जा रहा है.

कब होगा सूर्य का तुला राशि में गोचर?

पंचांग गणना के अनुसार सूर्य 17 अक्टूबर 2026 को शाम करीब 7:57 बजे तुला राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे, फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, पद, मान-सम्मान और अधिकार का कारक ग्रह माना जाता है. इसलिए सूर्य के राशि परिवर्तन को करियर और कार्यक्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है.

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, इसलिए सूर्य का यह गोचर इस राशि के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस दौरान सिंह राशि के जातकों के साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है. लंबे समय से अटके कामों को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या वेतन में बदलाव से जुड़े अवसर मिल सकते हैं.

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कारोबार करने वालों के लिए भी नए संपर्क और कामकाज में विस्तार की स्थिति बन सकती है. हालांकि किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा.

तुला राशि

सूर्य का गोचर तुला राशि में ही होने वाला है. ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और व्यक्तिगत पहचान के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने या कार्यक्षेत्र में बदलाव के अवसर बन सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क बढ़ सकता है. काम को लेकर पहचान मिलने की संभावना बताई जा रही है.

आर्थिक मामलों में भी सुधार के संकेत माने जा रहे हैं. हालांकि सूर्य तुला राशि में नीच के माने जाते हैं, इसलिए ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार आत्मविश्वास के साथ-साथ व्यवहार में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए सूर्य का तुला राशि में जाना करियर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावना जताई गई है. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इनसे आगे बढ़ने का रास्ता भी बन सकता है.

कारोबार करने वालों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बताए जा रहे हैं. किसी पुराने लेन-देन या अटके हुए मामले में भी प्रगति होने की संभावना मानी गई है.

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सूर्य के साथ बुध और शुक्र की युति क्यों खास?

तुला राशि में सूर्य के प्रवेश के समय बुध और शुक्र की मौजूदगी को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सूर्य, बुध और शुक्र की एक राशि में स्थिति को त्रिग्रही योग कहा जाता है. इसके साथ ही बुधादित्य और शुक्रादित्य योग की भी चर्चा की जा रही है.

ज्योतिषीय मान्यताओं में बुध को बुद्धि, संवाद, व्यापार और गणना से तथा शुक्र को सुख-सुविधा, कला, धन और रिश्तों से जोड़ा जाता है. इसलिए इन ग्रहों की स्थिति को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों के लिहाज से देखा जाता है.

किन मामलों में मिल सकता है फायदा?

सूर्य के इस गोचर को ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार खास तौर पर इन क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है:

करियर: नई जिम्मेदारी, पद में बदलाव या काम में पहचान मिलने के अवसर.

कारोबार: नए संपर्क बनने और पुराने काम से लाभ मिलने की संभावना.

धन: आमदनी में सुधार के साथ आर्थिक योजनाओं पर ध्यान देने का समय.

आत्मविश्वास: निर्णय लेने और अपनी बात रखने की क्षमता मजबूत होने की मान्यता.

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