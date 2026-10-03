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Homemade Beetroot Lip Balm: लिपस्टिक का चक्कर छोड़े! घर पर चुकंदर से बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ होंगे गुलाबी और सॉफ्ट

Homemade Beetroot Lip Balm: रूखे और फटे होंठों से परेशान हैं तो घर पर चुकंदर की मदद से लिप बाम बना सकते हैं. इसे बनाना आसान है और इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें भी आसानी से मिल जाती हैं. यह होंठों को मॉइश्चराइज रखने के साथ हल्का नेचुरल टिंट देने में भी मदद करता है.

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नेचुरल लिप बाम बनाएं घर पर (Photo- ITG)
नेचुरल लिप बाम बनाएं घर पर (Photo- ITG)

Homemade Beetroot Lip Balm: होंठ हमारे चेहरे का एक ऐसा हिस्सा हैं, जिनकी खूबसूरती पूरे चेहरे की रंगत को निखार देती है. लेकिन बदलते मौसम में होंठों का खास ख्याल रखना जरूरी हो जाता है. ठंडी और सूखी हवा, तेज धूप, कम पानी पीना या होंठों को बार-बार चाटने की आदत की वजह से होंठ रूखे और बेजान नजर आने लगते हैं. कई बार इनमें दरारें भी पड़ जाती हैं और होंठों से पपड़ी निकलने लगती है. ऐसे में होंठों को मुलायम और मॉइश्चराइज रखने के लिए लोग लिप बाम का इस्तेमाल करते हैं.

मार्केट में अलग-अलग तरह के लिप बाम आसानी से मिल जाते हैं लेकिन आप नेचुरल तरीके से अपने होंठों का ख्याल रखना चाहते हैं तो घर पर चुकंदर की मदद से आसानी से लिप बाम बना सकते हैं. यह न सिर्फ होंठों को गहराई से मॉइश्चराइज रखता है, बल्कि उन्हें नेचुरल गुलाबी रंग भी देता है. तो आइए जानते हैं घर पर आसानी से चुकंदर का लिप बाम कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.  

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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1 मीडियम साइज चुकंदर
1 चम्मच नारियल तेल
1 चम्मच बादाम का तेल
1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ बी वैक्स (मधुमोम) या वैसलीन
1-2 बूंद विटामिन E ऑयल (ऑप्शनल)

चुकंदर का लिप बाम घर पर कैसे बनाएं?

  1. लिप बाम बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरह धोकर उबाल लें. जब चुकंदर नरम हो जाए तो इसे निकालकर ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद चुकंदर को छीलकर अच्छी तरह पीस लें.
  2. अब एक छोटे बर्तन में पिसा हुआ चुकंदर, नारियल तेल, बादाम का तेल, बी वैक्स और विटामिन E ऑयल डालें. अगर बी वैक्स उपलब्ध नहीं है तो इसकी जगह थोड़ी वैसलीन इस्तेमाल कर सकते हैं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और धीमी आंच पर गर्म करें. मिश्रण को तब तक गर्म करें, जब तक सभी चीजें अच्छी तरह मिलकर एकसार न हो जाएं.
  3. अब गैस बंद कर दें और तैयार मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद इसे किसी साफ और छोटे कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दें. ठंडा होने के बाद आपका होममेड चुकंदर लिप बाम तैयार है. इसे जरूरत के अनुसार होंठों पर लगा सकते हैं.

चुकंदर से बने लिप बाम के फायदे

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चुकंदर होंठों को हल्का नेचुरल टिंट देने में मदद कर सकता है. वहीं, नारियल और बादाम का तेल होंठों की ड्राइनेस कम करने और उन्हें मुलायम रखने में मदद करते हैं. बी वैक्स या वैसलीन होंठों पर एक परत बनाने में मदद करता है, जिससे नमी लंबे समय तक बनी रह सकती है.

इन बातों का रखें ध्यान
इस लिप बाम को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. अगर लगाने के बाद जलन, खुजली या किसी तरह की एलर्जी महसूस हो तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें. आप चाहें तो ताजे साबुत चुकंदर की जगह चुकंदर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

होममेड लिप बाम में प्रिजर्वेटिव नहीं होते, इसलिए इसे कम मात्रा में बनाएं और साफ, सूखे कंटेनर में रखें. लंबे समय तक स्टोर करने के बजाय इसे थोड़े समय में इस्तेमाल कर लेना बेहतर है.

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