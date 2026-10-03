घर में घुसा 5 फीट का ब्लैक कोबरा, सामने खड़ा हो गया लैब्राडोर... सांप से भिड़ा और खदेड़कर ही माना, Video

रात का वक्त था. घर में सब कुछ सामान्य था. तभी अचानक नजर पड़ी एक ऐसे मेहमान पर, जिसे देखकर घर के लोगों के होश उड़ गए. करीब 5 फीट लंबा ब्लैक कोबरा घर के अंदर था. सांप को देखते ही परिवार के लोग पीछे हट गए. तभी घर का लैब्राडोर आगे आया. वो कोबरा के सामने जाकर ऐसे खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो- 'इधर से आगे नहीं.' इसके बाद जो हुआ, वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था.

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एक तरफ फन फैलाए कोबरा. दूसरी तरफ डटा हुआ लैब्राडोर. सांप बार-बार हमला करने की कोशिश कर रहा था और डॉग भी पीछे हटने को तैयार नहीं था. घर में मौजूद किसी शख्स ने मोबाइल निकाल लिया. कैमरा ऑन हुआ और सांप बनाम डॉग की पूरी भिड़ंत रिकॉर्ड होने लगी. कहानी अलवर की है. शहर के पास भिवाड़ी मार्ग पर कटोरी वाला तिराया कॉलोनी में नीरज सैनी का घर है. बीती रात यहां अचानक करीब 5 फीट लंबा ब्लैक कोबरा घुस आया.

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अब सोचिए. रात का वक्त. घर के अंदर सांप. वो भी कोबरा. परिवार के लोग डर गए और उससे दूरी बना ली. सांप अपनी जगह था और घर के लोग सुरक्षित दूरी पर. तभी लैब्राडोर ने एंट्री मारी. पेट डॉग सीधे सांप के सामने जाकर खड़ा हो गया. कोबरा ने जैसे ही सामने डॉग को देखा, उसने फन उठा लिया. वह लगातार डॉग पर हमला करने की कोशिश करता रहा. लेकिन लैब्राडोर भी पीछे हटने वालों में से नहीं था.

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सांप आगे बढ़ता तो डॉग रास्ता रोक लेता. कोबरा हमला करता तो डॉग उसका सामना करता. घर के लोग दूर से यह सब देख रहे थे. किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ देर पहले तक घर में मौजूद उनका पालतू डॉग अब एक जहरीले कोबरा के सामने खड़ा होगा. घर में मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. वीडियो में सांप और डॉग के बीच संघर्ष साफ दिखाई देता है.

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कोबरा बार-बार डॉग पर हमला करने की कोशिश करता है. डॉग भी उसे घर के अंदर आगे नहीं बढ़ने देता. दोनों के बीच एक तरह की सीमा तय हो गई थी. कोबरा के लिए घर के अंदर आगे बढ़ना मुश्किल था और डॉग के लिए पीछे हटना. आखिरकार सांप को बाहर जाना पड़ा. डॉग ने कोबरा को घर से बाहर खदेड़ दिया. अब घर के बाहर कोबरा मौजूद था.

परिवार ने तुरंत सांप रेस्क्यू टीम को सूचना दी. टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे. कोबरा को पकड़ना आसान नहीं था. टीम ने काफी मशक्कत की और आखिरकार उसे रेस्क्यू कर लिया. रेस्क्यू टीम ने बताया कि ब्लैक कोबरा जहरीला सांप होता है. ऐसे सांप के करीब जाना बेहद खतरनाक हो सकता है. जब तक सांप घर में था, परिवार के लोगों की सांसें अटकी हुई थीं. लेकिन जैसे ही रेस्क्यू टीम ने कोबरा को पकड़ लिया, सबने राहत की सांस ली.

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इसके बाद घर के लोगों ने अपने लैब्राडोर को दुलारना शुरू किया. क्योंकि जब घर के लोग डरकर पीछे हट गए थे, तब यही डॉग सांप के सामने खड़ा था. वो अलग बात है कि डॉग का यह कदम उसके लिए भी खतरनाक हो सकता था. कोबरा का एक हमला भारी पड़ सकता था. जहरीले सांप से सामना होने पर दूरी बनाए रखना और रेस्क्यू टीम को बुलाना ही सही तरीका है. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है. वीडियो में एक तरफ करीब 5 फीट लंबा ब्लैक कोबरा है और दूसरी तरफ लैब्राडोर. सांप अपना फन उठाता है, डॉग उसके सामने डटा रहता है. सीन ऐसा है कि देखने वाला कुछ देर के लिए सांस रोक ले.

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