काशी में पहली बार आसमान में दिखेगा वायुसेना का करतब, नमो घाट पर फ्लाईपास्ट

भारतीय वायु सेना इस साल अपना 94वां स्थापना दिवस खास अंदाज में मनाने वाली है. 25 अक्टूबर को पहली बार वाराणसी के नमो घाट पर आसमान में वायु सेना के विमान हवाई करतब दिखाने वाले हैं. इस साल वायु सेना दिवस की थीम है- "भारतीय वायु सेना: अजेय, त्रुटिहीन और सटीक" — "भारतीय वायु सेना: अचूक, अभेद्य, सटीक."

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वायु सेना दिवस की मुख्य परेड 8 अक्टूबर 2026 को वायु सेना स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी. हाल के वर्षों में यह परेड चंडीगढ़, प्रयागराज, चेन्नई और हिंडन में आयोजित की गई थी. सरकार के इस कदम का मकसद वायु सेना दिवस के आयोजन को अलग-अलग शहरों तक पहुंचाना, ताकि देश भर के लोगों को भारतीय वायु सेना की ताकत, क्षमता और हवाई करतब को करीब के देखने का मौका मिल सके.

इस साल वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह परेड का निरीक्षण करने वाले हैं. तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इसमें शामिल होने वाले हैं. बता दें, परेड से पहले Mi-17 1V हेलीकॉप्टर फ्लाईपास्ट करेंगे. इन पर राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायु सेना का ध्वज लगा होगा.

परेड के बाद, एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें बेहतरीन काम के लिए यूनिट्स को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे.

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स्टेटिक डिस्प्ले में लड़ाकू और परिवहन विमान के साथ हेलीकॉप्टर, सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाले गाइडेड हथियार सिस्टम, रडार और एकतरफा हमला करने वाले मानवरहित हवाई सिस्टम प्रदर्शित किए जाएंगे. यह प्रदर्शन भारतीय वायु सेना के स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया पहल को उजागर करेगा.

भारतीय वायु सेना की खास सिर्फ महिलाओं वाली एरोबैटिक टीम, टीम शक्ति, तालमेल भरी गतिविधियों और मुश्किल फॉर्मेशन के जरिए अपनी सटीकता, फुर्ती और अनुशासन का प्रदर्शन करेगी.

IAF ड्रमर्स टीम

भारतीय वायु सेना की ड्रमर्स टीम, जिसमें 33 युवा पुरुष और महिला एयर वॉरियर्स शामिल हैं, एक अनोखा म्यूज़िकल प्रदर्शन पेश करने वाली है. इस परफॉर्मेंस में स्नेयर ड्रम, रोटो ड्रम, बास ड्रम और सिम्बल का इस्तेमाल होगा, साथ ही खास ड्रमिंग पैटर्न, शानदार फॉर्मेशन और कलाबाज़ी वाली गतिविधियां भी शामिल होंगी.

हेरिटेज फ़्लाइट

इसके बाद IAF हेरिटेज फ़्लाइट का एयर डिस्प्ले होगा, जिसमें विंटेज हिंदुस्तान ट्रेनर-2 (HT-2) और टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट का सोलो डिस्प्ले शामिल होगा.

वाराणसी एयर डिस्प्ले

भारतीय वायु सेना का एयर डिस्प्ले 25 अक्टूबर 2026 को वाराणसी में भी आयोजित किया जाएगा. वाराणसी कार्यक्रम से पहले सेंट्रल एयर कमांड, प्रयागराज की ओर से एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी.

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