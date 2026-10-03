scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

काशी में पहली बार आसमान में दिखेगा वायुसेना का करतब, नमो घाट पर फ्लाईपास्ट

भारतीय वायु सेना इस वर्ष अपना 94वां स्थापना दिवस विशेष रूप से मना रही है, जिसमें पहली बार वाराणसी के नमो घाट पर हवाई करतब दिखाए जाएंगे. मुख्य परेड 8 अक्टूबर को हिंडन में आयोजित होगी.

Advertisement
X
वायु सेना दिवस की मुख्य परेड वायु सेना स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी (File Photo: PTI)
वायु सेना दिवस की मुख्य परेड वायु सेना स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी (File Photo: PTI)

भारतीय वायु सेना इस साल अपना 94वां स्थापना दिवस खास अंदाज में मनाने वाली है. 25 अक्टूबर को पहली बार वाराणसी के नमो घाट पर आसमान में वायु सेना के विमान हवाई करतब दिखाने वाले हैं. इस साल वायु सेना दिवस की थीम है- "भारतीय वायु सेना: अजेय, त्रुटिहीन और सटीक" — "भारतीय वायु सेना: अचूक, अभेद्य, सटीक."

वायु सेना दिवस की मुख्य परेड 8 अक्टूबर 2026 को वायु सेना स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी. हाल के वर्षों में यह परेड चंडीगढ़, प्रयागराज, चेन्नई और हिंडन में आयोजित की गई थी. सरकार के इस कदम का मकसद वायु सेना दिवस के आयोजन को अलग-अलग शहरों तक पहुंचाना, ताकि देश भर के लोगों को भारतीय वायु सेना की ताकत, क्षमता और हवाई करतब को करीब के देखने का मौका मिल सके. 

इस साल वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह परेड का निरीक्षण करने वाले हैं. तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इसमें शामिल होने वाले हैं. बता दें, परेड से पहले Mi-17 1V हेलीकॉप्टर फ्लाईपास्ट करेंगे. इन पर राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायु सेना का ध्वज लगा होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने युवक के घर वालों को वाराणसी बुलाया (Photo ITG)
नशे में सोया 'नवाब', हवा में उड़ गया दुबई का ख्वाब! एयरपोर्ट पहुंचा, फिर...
Bridge removed for truck move forward (Photo: ITG)
वाराणसी में थमा 240 पहियों वाला महाबली ट्रक, ओवरब्रिज हटाने की तैयारी!
बेल्जियम से 6 महीने की यात्रा के बाद वाराणसी पहुंची 'सायक्लाजेसन रिएक्टर' मशीन.
जानिए क्या है वो विशालकाय मशीन, जिसके लिए बिछानी पड़ रही हैं लोहे की चादरें
Dozens of employees walking alongside massive truck (Photo: ITG)
चलता-फिरता मोहल्ला है ये विशालकाय ट्रक! 60 से ज्यादा कर्मचारी सवार
308 पहिए वाले ट्रक का लोगों में इतना क्रेज है कि उसे देखने दूर दूर से आ रहे हैं (Photo@Social Media)
'महाबली' का ऐसा क्रेज, 5 रुपया भाड़ा लगाकर टोटो से देखने पहुंची महिला

परेड के बाद, एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें बेहतरीन काम के लिए यूनिट्स को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: वायु सेना को मिलेंगे 160 SAT-SAAW बम, जगुआर-Su-30MKI जैसे फाइटर जेट में होंगे तैनात

स्टेटिक डिस्प्ले में लड़ाकू और परिवहन विमान के साथ हेलीकॉप्टर, सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाले गाइडेड हथियार सिस्टम, रडार और एकतरफा हमला करने वाले मानवरहित हवाई सिस्टम प्रदर्शित किए जाएंगे. यह प्रदर्शन भारतीय वायु सेना के स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया पहल को उजागर करेगा. 

भारतीय वायु सेना की खास सिर्फ महिलाओं वाली एरोबैटिक टीम, टीम शक्ति, तालमेल भरी गतिविधियों और मुश्किल फॉर्मेशन के जरिए अपनी सटीकता, फुर्ती और अनुशासन का प्रदर्शन करेगी.

IAF ड्रमर्स टीम

भारतीय वायु सेना की ड्रमर्स टीम, जिसमें 33 युवा पुरुष और महिला एयर वॉरियर्स शामिल हैं, एक अनोखा म्यूज़िकल प्रदर्शन पेश करने वाली है. इस परफॉर्मेंस में स्नेयर ड्रम, रोटो ड्रम, बास ड्रम और सिम्बल का इस्तेमाल होगा, साथ ही खास ड्रमिंग पैटर्न, शानदार फॉर्मेशन और कलाबाज़ी वाली गतिविधियां भी शामिल होंगी.

हेरिटेज फ़्लाइट

इसके बाद IAF हेरिटेज फ़्लाइट का एयर डिस्प्ले होगा, जिसमें विंटेज हिंदुस्तान ट्रेनर-2 (HT-2) और टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट का सोलो डिस्प्ले शामिल होगा.

वाराणसी एयर डिस्प्ले

भारतीय वायु सेना का एयर डिस्प्ले 25 अक्टूबर 2026 को वाराणसी में भी आयोजित किया जाएगा. वाराणसी कार्यक्रम से पहले सेंट्रल एयर कमांड, प्रयागराज की ओर से एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    उत्तराखंड और हिमाचल में उमड़ी सैलानियों की भीड़, लगा लंबा जाम |
    एक्ट्रेस कृतिका कामरा पति गौरव कपूर संग वेकेशन एंजॉय कर रहीं हैं |
    स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे 10 जनपथ, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा |
    नोएडा की सुपरनोवा सोसाइटी में 43वीं मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान |
    नर्मदा नदी में चलेगा क्रूज! स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से स्टैच्यू ऑफ वननेस को जोड़ेगा, एकबार में बैठेंगे 600 यात्री |
    'दृश्यम 3' को दर्शकों का कैसा मिला रिस्पॉन्स? देखें मूवी मसाला |
    युजवेंद्र चहल टीम इंडिया से क्यों बाहर चल रहे हैं? |
    500 साल से खड़ी थी चट्टान, एक तूफान में समुद्र में समा गई, हवाई का मशहूर सी आर्क खत्म |
    12वीं मंजिल से अचानक टूटकर नीचे गिरा छज्जा, 3 कारें चकनाचूर... कुछ सेकंड पहले ही शख्स ने हटाई थी कार |
    Premanand Maharaj: घर छोड़ने से लेकर वृंदावन के संत बनने तक... क्या है प्रेमानंद महाराज के संन्यास की पूरी कहानी?
    Advertisement