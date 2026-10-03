Asian Games: टॉस हुआ, हाथ नहीं मिले... भारत-पाकिस्तान GOLD मेडल फाइनल में जारी रहा नो-हैंडशेक

एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट फाइनल में शन‍िवार (3 अक्टूबर) को भाररत और पाकिस्तान आमने-सामने हुए. गोल्ड मेडल के इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया.

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टॉस के दौरान भारत के कप्तान और पाकिस्तान के कप्तान के बीच हैंडशेक नहीं हुआ. इस तरह भारत-पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा नो-हैंडशेक सिलसिला एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल मैच में भी जारी रहा.

𝐘𝐨𝐮 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐝𝐧'𝐭 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐚𝐬𝐤𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐛𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐯𝐞𝐭𝐞𝐝 𝐠𝐨𝐥𝐝 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥 🇵🇰🇮🇳



A young and exciting Pakistan side is ready to challenge India ~ who are determined to defend their gold medal🥇#AsianGames2026 #PAKvIND pic.twitter.com/8N5crp8Nwo — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 3, 2026

भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मात देकर खिताबी मुकाबले का टिकट कटाया.

ध्यान रहे एशिया कप और ICC टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिले थे. अब एशियन गेम्स के फाइनल में टॉस के वक्त भी दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया.

🚨 𝗧𝗢𝗦𝗦 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘:



𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗩𝗦 𝗣𝗔𝗞𝗜𝗦𝗧𝗔𝗡 🇮🇳🇵🇰



🇮🇳 India have won the toss and opted to BAT first! 🏏🔥



🤝❌ NO HANDSHAKE continues against Pakistan!#INDvsPAK #AsianGames #TeamIndia



Image Credit: Sonyliv pic.twitter.com/q43964Dteu — CricInformer (@CricInformer) October 3, 2026



टॉस के समय श्रेयस और साह‍िबाजादा में क्या बात हुई

वहीं टॉस के समय पाकिस्तान टीम के कप्तान साह‍िबाजादा फरहान और भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के बीच कुछ बातचीत तो दूर से हुई, लेकिन काफी दूर से. हालांकि दोनों ने दूरी बनाकर रखी और हाथ नहीं म‍िलाए.

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"No handshake between Shreyas Iyer and Sahibzada Farhan."



For us, India always comes first, we don't shake our hands with terr. pic.twitter.com/uMUf7f1eM3 — Soman. (@Shreyasian96) October 3, 2026

दूसरे खेलों में हाथ मिले, क्रिकेट में कहानी अलग

एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी दूसरे खेलों में सामान्य तरीके से एक-दूसरे का अभिवादन करते नजर आए हैं. टेबल टेनिस में भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैच के बाद हाथ मिलाए. हॉकी के सेमीफाइनल में भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलाने और अभिवादन की तस्वीरें सामने आईं. लेकिन क्रिकेट में हालिया नो-हैंडशेक रुख ने इसे अलग मामला बना दिया है. वैसे OCA या IOC के नियम खिलाड़ियों के लिए हैंडशेक को अनिवार्य नहीं बनाते. हालांकि, खेल भावना और खिलाड़ियों के बीच दोस्ताना व्यवहार में यह सामान्य परंपरा मानी जाती है.

एशियन गेम्स की एक और तस्वीर इस पूरे मामले को खास बनाती है. भारत की महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता था, जबकि पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था. दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में एक-दूसरे के खिलाफ मैच नहीं खेला, लेकिन मेडल समारोह में दोनों देशों के खिलाड़ी एक ही पोडियम पर नजर आए थे. अब पुरुष क्रिकेट के गोल्ड मेडल मैच ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट के इस 'नो-हैंडशेक' अध्याय को एशियन गेम्स तक पहुंचा दिया है.



एश‍ियन गेम्स फाइनल में टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह.

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एश‍ियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तान की प्लेइंग 11: साहिबजादा फरहान (कप्तान), सैम अयूब, उस्मान खान (विकेटकीपर), माज सदाकत, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम

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