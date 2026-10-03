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मालिक ने नौकरी से निकाला तो गुस्साया कर्मचारी, गैरेज में रखी 20 गाड़ियों में लगा दी आग- VIDEO

नागपुर के कपिल नगर इलाके में नौकरी से निकाले जाने से नाराज पूर्व कर्मचारी पर मालिक के गैराज में आग लगाने का आरोप लगा है. शुक्रवार तड़के हुई इस घटना में गैराज में खड़ी करीब 20 दोपहिया गाड़ियां जलकर खाक हो गईं. आग की चपेट में पड़ोस का डॉक्टर क्लीनिक भी आ गया. शुरुआती अनुमान के मुताबिक 20 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.

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गैराज में जलकर खाक हुईं गाड़ियां. (Photo: Screengrabs)
गैराज में जलकर खाक हुईं गाड़ियां. (Photo: Screengrabs)

महाराष्ट्र के नागपुर में नौकरी से निकाले जाने से नाराज एक पूर्व कर्मचारी पर अपने मालिक के गैराज में आग लगाने का आरोप लगा है. शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे हुई इस घटना में गैराज में खड़ी करीब 20 दोपहिया गाड़ियां जलकर खाक हो गईं. आग इतनी भीषण थी कि पास में स्थित एक डॉक्टर का क्लीनिक भी इसकी चपेट में आ गया. शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस आगजनी में 20 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है.

यह घटना नागपुर के कपिल नगर थाना क्षेत्र की बैंक कॉलोनी में हुई. यहां सतीश यादव का दिवेश होंडा सर्विस नाम से गैराज है. बताया जा रहा है कि राजू महेंद्रकर नाम का युवक पहले इसी गैराज में काम करता था. करीब दो महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था.
 

जानकारी के मुताबिक राजू को शराब की लत थी और इसी वजह से गैराज मालिक सतीश यादव ने उसे काम से हटा दिया था. नौकरी जाने के बाद से वह नाराज चल रहा था. आरोप है कि शुक्रवार तड़के वह गैराज के पास पहुंचा और आग लगा दी. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और गैराज में खड़ी बाइक और स्कूटर धू-धूकर जलने लगे.

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आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पड़ोस का डॉक्टर क्लीनिक भी इसकी चपेट में आ गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

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इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति गैराज के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है. पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और तलाश में जुटी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आग जानबूझकर लगाई गई थी या इसके पीछे कोई और वजह थी.

फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आगजनी के पीछे की पूरी वजह सामने आने की उम्मीद है.

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