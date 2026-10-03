Shukra Vakri 2026: आज से वक्री हो रहे शुक्र, 6 हफ्तों तक 4 राशियों को खूब मिलेगा पैसा!

Shukra Vakri 2026: ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, विवाह, सौंदर्य, सुख-सुविधा, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है. ऐसे में जब शुक्र अपनी चाल बदलकर वक्री अवस्था में आता है तो इन सभी क्षेत्रों से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. साल 2026 में शुक्र आज यानी 3 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं और करीब 42 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कुछ राशियों के लिए पुराने मामलों की समीक्षा और रुके हुए कामों को दोबारा देखने का समय हो सकता है.

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3 अक्टूबर से 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे शुक्र

पंचांग आधारित गणना के अनुसार, शुक्र 3 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 12:45 बजे वक्री होंगे. इसके बाद 14 नवंबर 2026 को सुबह करीब 5:57 बजे मार्गी हो जाएंगे. यानी शुक्र की वक्री अवस्था करीब 42 दिनों तक रहेगी.

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, शुक्र इस दौरान तुला राशि में वक्री गति शुरू करेंगे. बाद में उनकी स्थिति में बदलाव होगा,14 नवंबर को वे कन्या राशि में मार्गी होंगे.

वक्री शुक्र का क्या मतलब है?

ज्योतिष में किसी ग्रह के वक्री होने का अर्थ उसकी दिखाई देने वाली गति का पीछे की ओर प्रतीत होना है. इसे सामान्य तौर पर ग्रह से जुड़े विषयों की समीक्षा और पुराने मामलों पर दोबारा विचार करने से जोड़ा जाता है.

शुक्र प्रेम और रिश्तों के साथ धन, लग्जरी, कला और व्यक्तिगत पसंद से भी जुड़े माने जाते हैं. इसलिए शुक्र वक्री के दौरान पुराने रिश्तों, अधूरे भावनात्मक मामलों, खर्च करने की आदतों और आर्थिक फैसलों को लेकर व्यक्ति दोबारा सोच सकता है.

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इन 4 राशियों को मिल सकता है फायदा

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र वक्री की अवधि रचनात्मक काम और व्यक्तिगत संबंधों से जुड़े मामलों में नए विचार ला सकती है. पुराने संपर्क दोबारा काम आ सकते हैं, पहले से अधूरे पड़े किसी प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का मौका मिल सकता है. निवेश या पैसे से जुड़े मामलों में जल्दबाजी के बजाय अच्छी तरह जांच करना बेहतर माना जाएगा.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए घर-परिवार और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों पर ध्यान बढ़ सकता है. घर की सजावट, प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ी कोई पुरानी योजना दोबारा सामने आ सकती है. हालांकि, बड़ी खरीदारी करने से पहले बजट और जरूरत दोनों पर विचार करना जरूरी होगा.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र वक्री की अवधि आर्थिक मामलों में पुराने संपर्कों से फायदा दिला सकती है. पहले अटकी हुई कोई पेमेंट या काम दोबारा चर्चा में आ सकता है. करियर में भी पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय उच्च शिक्षा, यात्रा, करियर और नए अनुभवों से जुड़े मामलों पर दोबारा विचार करने वाला हो सकता है. किसी पुराने प्लान को नए तरीके से शुरू करने का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में भी बातचीत के जरिए पुरानी गलतफहमियां दूर करने का मौका मिल सकता है.

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शुक्र वक्री में किन बातों का रखें ध्यान?

शुक्र वक्री के दौरान ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार प्रेम और रिश्तों से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है. पुराने रिश्ते या भावनाएं दोबारा सामने आ सकती हैं, इसलिए भावनात्मक स्थिति को समझकर ही कोई बड़ा फैसला लेना बेहतर माना जाता है.

आर्थिक मामलों में भी इस अवधि को समीक्षा का समय माना जाता है. अनावश्यक शॉपिंग, महंगी चीजों की खरीदारी या बिना जांच-पड़ताल के बड़े निवेश से बचना उचित हो सकता है. अपने बजट, खर्च और पुराने वित्तीय फैसलों की समीक्षा करना उपयोगी रहेगा.

19 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक खास अवधि

2026 में शुक्र की वक्री अवस्था के बीच 19 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक शुक्र के अस्त होने की अवधि भी बताई गई है. इसके बाद 6 नवंबर को शुक्र वक्री अवस्था में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 14 नवंबर को मार्गी होंगे.

ज्योतिषीय दृष्टि से इसलिए अक्टूबर के दूसरे हिस्से से नवंबर के मध्य तक का समय शुक्र से जुड़े मामलों में विशेष माना जा रहा है. हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली में इसका प्रभाव उसकी जन्म राशि, लग्न और अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग हो सकता है.

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