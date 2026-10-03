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'मुझसे इस्तीफा नहीं मांगा गया...', यूपी कांग्रेस में बदलाव पर बोले अजय राय

उत्तर प्रदेश कांग्रेस में नई टीम के गठन के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आराधना मिश्रा को प्रदेश की कमान संभालने पर बधाई दी. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की.

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यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने अपनी बात रखी है (File Photo: ITG)
यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने अपनी बात रखी है (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नई टीम और आराधना मिश्रा 'मोना' को प्रदेश की कमान मिलने के बाद पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है. उन्होंने आराधना मिश्रा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह कड़ी मेहनत करें और कांग्रेस को उनसे भी आगे लेकर जाएं.

अजय राय ने कहा कि कुछ भी स्थायी नहीं होता और उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरी मेहनत से काम किया. अजय राय ने कहा, 'मैं केंद्रीय नेतृत्व और खास तौर पर राहुल गांधी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश की कमान सौंपी. मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ाया. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मुझे दोबारा उनके खिलाफ मैदान में उतारा.'

उन्होंने दावा किया कि शीर्ष नेतृत्व से मिली ताकत के कारण वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस को 4 लाख 60 हजार वोट मिले और सात राउंड में उन्होंने मोदी को पीछे भी छोड़ा. अजय राय ने कहा कि यह दिखाता है कि शीर्ष नेतृत्व ने उन पर कितना भरोसा किया.

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'आराधना मिश्रा कांग्रेस को मुझसे भी आगे ले जाएं'

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आराधना मिश्रा 'मोना' को शुभकामनाएं देते हुए अजय राय ने कहा, 'मैं उनसे कहूंगा कि खूब मेहनत करें. मुझे उम्मीद है कि वह कांग्रेस पार्टी को मुझसे भी आगे लेकर जाएंगी.'

प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर अजय राय ने कहा कि उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया था और न ही पार्टी ने उन पर किसी तरह का दबाव बनाया. उन्होंने कहा, 'मैं पार्टी के निर्देशों का पालन करता हूं. मेरी राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई. हमने प्रदेश को लेकर चर्चा की कि इसे कैसे मजबूत करना है, क्या काम करना है और किन लोगों को ताकत देनी है. इन सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई.'

'मैंने अपना कर्तव्य और धर्म निभाया'

अजय राय ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत से काम करने की अपील की. उन्होंने कहा, 'मैंने अपना कर्तव्य, धर्म और दायित्व निभाया है. आगे भी पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ इसे निभाता रहूंगा. हम काशी के रहने वाले हैं और बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं. हमारे ऊपर बाबा का आशीर्वाद है. महादेव के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे.'

आराधना मिश्रा को लेकर उन्होंने कहा कि वह तीन बार की विधायक हैं और उनके परिवार का भी प्रभाव रहा है. अजय राय ने दावा किया कि इस बार कांग्रेस का समीकरण पहले से ज्यादा मजबूत है.

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महंगाई-बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला

अजय राय ने कहा कि इस बार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं. उन्होंने सरकार पर वसूली और चोरी के आरोप भी लगाए. उन्होंने गोरखपुर का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां देवता के नाम पर आए पैसे का भी दुरुपयोग किया गया. उन्होंने कहा कि वहां के सांसद ने इसे 'स्पेन' बनाने की बात कही थी, लेकिन लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है. अजय राय ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे और पहले के मुकाबले दोगुनी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे.

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