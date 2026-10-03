डॉक्टर हॉस्टल से निकलीं, बदमाश बाइक से आए और झपट ले गए सोने की चेन, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच परिसर में दिनदहाड़े ऐसी वारदात हुई, जिसने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. एक महिला डॉक्टर अपने हॉस्टल से गायनेकोलॉजी विभाग की ओर जा रही थीं. रास्ते में पोस्टमार्टम हाउस के पास बाइक सवार दो बदमाश पहुंचे और कुछ ही सेकंड में उनके गले से करीब एक लाख रुपये की सोने की चेन झपटकर फरार हो गए.

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पीड़ित डॉक्टर डॉ. मधुलिका सिंह ने मामले की शिकायत एसकेएमसीएच ओपी पुलिस से की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है. अस्पताल परिसर में हुई इस वारदात के बाद सबसे पहले CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई. फुटेज में काले रंग की बाइक पर सवार दो संदिग्ध नजर आए हैं. पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर बाइक सवारों की पहचान करने में जुटी है.

डॉ. मधुलिका सिंह कुछ समझ पातीं, बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने उनके गले पर झपट्टा मारा और सोने की चेन खींच ली. इसके बाद दोनों बाइक सवार मौके से फरार हो गए. घटना के बाद कुछ देर के लिए अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. डॉक्टर ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.

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घटना के बाद पुलिस के लिए सबसे अहम सुराग अस्पताल परिसर में लगे CCTV कैमरे बने. पुलिस ने अलग-अलग कैमरों की फुटेज खंगाली तो एक काले रंग की बाइक दिखाई दी, जिस पर दो लोग सवार थे. अब पुलिस CCTV फुटेज के जरिए दोनों संदिग्धों के चेहरे और बाइक की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

SKMCH ओपी प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि महिला डॉक्टर की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. CCTV फुटेज के आधार पर बाइक और उस पर सवार संदिग्धों की पहचान की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द चिह्नित कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.

इस घटना ने एसकेएमसीएच परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की चिंता बढ़ा दी है. अस्पताल परिसर में दिनदहाड़े एक महिला डॉक्टर के साथ चेन स्नेचिंग की घटना सामने आने के बाद सुरक्षा और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग उठ रही है. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. काले रंग की बाइक इस जांच में पुलिस के लिए अहम सुराग बनी हुई है.

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