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जोशीमठ से मारवाड़ी तक गाड़ियों की कतार, 7 किमी जाम में फंसे यात्री

जोशीमठ से मारवाड़ी के बीच करीब सात किलोमीटर लंबा जाम शुक्रवार से शुरू होकर शनिवार सुबह तक जारी है. जाम की वजह से श्रद्धालु, स्थानीय लोग और स्कूल जाने वाले बच्चे फंसे हुए हैं.

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जोशीमठ के पेट्रोल पंप से लेकर मारवाड़ी तक लगा जाम (Photo: ITG)
जोशीमठ के पेट्रोल पंप से लेकर मारवाड़ी तक लगा जाम (Photo: ITG)

शुक्रवार से शुरू हुआ जोशीमठ से मारवाड़ी के बीच करीब सात किलोमीटर लंबा जाम शनिवार सुबह भी जारी है. ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जोशीमठ के पेट्रोल पंप से लेकर मारवाड़ी तक सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं. हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के अंतिम चरण में भारी भीड़ और संकरे रास्तों पर वाहन जाम की समस्या बढ़ा रहे हैं.

जाम की वजह से सड़क पर गाड़ियों का तांता लगा हुआ है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे भी जाम में फंस गए हैं. वहीं, बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालु, हेमकुंड साहिब के यात्री और स्थानीय लोग भी घंटों से जाम में फंसे हुए हैं. वीकेंड होने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था ठप नजर आ रही है. 

सबसे बड़ा सवाल है कि शुक्रवार सुबह से लगातार जाम लगा हुआ है फिर भी शनिवार तक इससे निपटने के लिए कोई पुख्ता यातायात व्यवस्था नहीं है. जानकारी के मुताबिक, दोनों तरफ की गाड़ियां एक साथ छोड़ी जा रही हैं. दोनों दिशाओं से गाड़ियां आने के कारण सड़क पर वाहनों की भीड़ बढ़ती जा रही है और लोगों को और परेशानी हो रही है.

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यह भी पढ़ें: Nainital Traffic Jam: नैनीताल में 12 हजार सैलानियों की भीड़, कैंची धाम तक कई KM लंबा जाम, ट्रैफिक प्लान फेल 

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दरअसल, हेमकुंड साहिब की यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. वहीं बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बनी हुई है. साथ ही सर्दी भी जल्द ही दस्तक देने वाली हैं, जिसकी वजह से सैलानी भी बड़ी तादाद में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं.

संकरे रास्ते पर एक साथ इतने वाहन आने से रास्तों पर भारी जाम कि स्थिति बनी है. इससे पहले मॉनसून की भारी बारिश में फिसलन से भी जाम जैसे हालात थे और अब यात्रा के अंत में फिर वही परेशानी लौट आई है. 

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