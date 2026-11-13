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'पहली पारी में कुछ और, दूसरी में कुछ और...', 244 रनों की हार से पिच पर भड़के श्रेयस अय्यर, बोले- ये पराजय पचाना मुश्क‍िल

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में भारत को 244 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. टीम इंडिया 334 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 89 रन पर सिमट गई. कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिच के मिजाज में बदलाव को हार की वजह बताया. वहीं, मैट हेनरी ने 6 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी.

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श्रेयस अय्यर चौथे वनडे में शून्य पर आउट हो गए (Photo: AFP)
श्रेयस अय्यर चौथे वनडे में शून्य पर आउट हो गए (Photo: AFP)

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में भारतीय टीम को 244 रन की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. इस हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिच के मिजाज में बदलाव को बड़ी वजह बताया है. उनका कहना है कि पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए शानदार दिख रही पिच दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए मददगार हो गई. हालांकि, अय्यर ने अगले मैच में नई सोच के साथ उतरकर सीरीज बराबर करने का भरोसा भी जताया.

शुक्रवार को माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 333 रन बनाए थे. भारत की ओर से स्टैंड-इन कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. जवाब में भारतीय बल्लेबाजी बुरी तरह लड़खड़ा गई और पूरी टीम 26.4 ओवर में महज 89 रन पर ऑलआउट हो गई. मैट हेनरी ने 27 रन देकर 6 विकेट झटके.
यह भी पढ़ें: IND vs NZ: 'कोई गेंद अनप्लेएबल नहीं...', 244 रनों से हार पर गौतम गंभीर भड़के, कोहली-रोहित-श्रेयस की लगा दी क्लास

मैच के बाद अय्यर ने कहा- यह हार पचाना मुश्किल है. दोनों पारियों में विकेट के मिजाज में काफी अंतर था. हालांकि, मैट हेनरी को भी श्रेय देना होगा. उन्होंने पहली गेंद से ही सही जगह पर गेंदबाजी की. पहली पारी में हमने लगभग हर कोशिश की, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आसानी से रन बना रहे थे. हमें लगा था कि 330 रन बनने के बाद विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छी है.

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उन्होंने आगे कहा- कुछ कैच भी छूटे, लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता है. ड्रेसिंग रूम में पहुंचने के बाद हमें लगा था कि हम टारगेट का पीछा आसानी से कर लेंगे. लेकिन गेंद जिस तरह अंदर-बाहर मूव हो रही थी, उसे देखते हुए बल्लेबाजों के लिए यह तय करना मुश्किल था कि कैसे खेलना है. किसी ने अपना विकेट नहीं फेंका, बल्कि अच्छी गेंदों पर विकेट गंवाए.

पिछली दो जीत से प्रेरणा लेंगे अय्यर
अय्यर ने इस हार को पीछे छोड़कर अगले मुकाबले पर ध्यान लगाने की बात कही. उन्होंने कहा कि टीम को यह भी याद रखना चाहिए कि उसने सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले जीते हैं. अब हार का विश्लेषण करके नई सोच के साथ मैदान पर उतरना जरूरी है, ताकि सीरीज बराबर की जा सके. गौरतलब है कि अय्यर पहली बार वनडे में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा-व‍िराट कोहली के पुराने दुश्मन मैट हेनरी! 2019 में तोड़ा था वर्ल्ड कप का सपना, अब 2026 में मचाया कहर

सेंटनर बोले- 360 रन तक पहुंचना चाहते थे
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश नजर आए. हालांकि, उन्हें लगा कि टीम पहली पारी में कुछ रन पीछे रह गई थी. उन्होंने कहा- मैं काफी खुश हूं. हमें लगा था कि 360 रन तक पहुंच सकते हैं. बल्लेबाजों का इरादा अच्छा था, लेकिन हर पार्टनरश‍िप में अगर 20 रन और जुड़ते तो स्कोर बेहतर हो सकता था. भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर हमें रोकने की कोशिश की.

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सेंटनर ने मैट हेनरी की तारीफ करते हुए कहा कि वह इस मुकाबले में खेलना चाहते थे. नई गेंद और मददगार पिच पर हेनरी से बेहतर विकल्प नहीं था. उन्होंने बताया कि अगले दिन टीम आराम करेगी और रविवार को पिच और परिस्थितियों को देखकर पांचवें वनडे की रणनीति तय करेगी. सेंटनर ने यह भी कहा कि अगली बार उन्हें खुद गेंदबाजी करनी पड़ेगी.

कन्कशन से वापसी कर हेनरी ने मचाया धमाल
कन्कशन से उबरकर टीम में लौटे मैट हेनरी ने अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर को शून्य पर आउट कर भारत का स्कोर 0 रन पर 3 विकेट कर दिया.

यह भी पढ़ें: सपाट पिच के शेर, स्विंग के आगे ढेर! मैट हेनरी ने 27 रन में उखाड़े 6 विकेट, टीम इंडिया की 244 रन से धुलाई

मैच के बाद हेनरी ने कहा कि वापसी करके अच्छा लग रहा है. यह साल उनके लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है और वह वनडे क्रिकेट में लौटकर खुश हैं. ट्रेनिंग के दौरान डेवोन कॉन्वे से हुई टक्कर पर उन्होंने कहा कि इसमें उनकी भी कुछ जिम्मेदारी थी. यह घटना सही नहीं थी और इससे उनकी वापसी में थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब सब ठीक है.

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अपनी गेंदबाजी के बारे में हेनरी ने कहा कि तेज हवा के बीच उन्होंने अपनी रणनीति को आसान रखा. उन्हें स्विंग को लेकर ज्यादा चिंता नहीं थी. उनका टारगेट गेंद को सही जगह डालना और बल्लेबाजों के स्टंप्स को निशाने पर रखना था. नई गेंद से दबाव बनाने का एक छोटा मौका था, जिसका उन्होंने फायदा उठाया. पहले ही ओवर में गेंद के तेजी से मूव होने और बल्लेबाजों के पहली गेंद का सामना करने के कारण उनके लिए मुश्किलें बढ़ गईं.
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हेनरी ने हालांकि इस प्रदर्शन को लेकर ज्यादा उत्साहित होने से बचते हुए कहा कि भारतीय टीम विश्वस्तरीय है और उसकी बल्लेबाजी काफी गहरी है. यह सिर्फ एक मैच है और न्यूजीलैंड को अभी एक और मुकाबला खेलना है. उन्होंने उम्मीद जताई कि टीम पांचवें वनडे में भी अच्छा प्रदर्शन करके सीरीज बराबर कर लेगी.

 

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