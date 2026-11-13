माइक्रोसॉफ्ट ठप! Satya Nadella पर उठे सवाल, AI की दौड़ में पुराने इंजीनियरों को भूल गई कंपनी?

Microsoft की Outlook, Teams और Microsoft 365 सर्विसेज पिछले 16 घंटों से ठप हैं. दुनिया भर में इस वजह से अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है. सर्विस पूरी तरह ठीक नहीं हुई है. हालांकि कंपनी की तरफ से अपडेट दिया जा रहा है कि तेजी से इसे ठीक किया जा रहा है और कई लोगों के लिए सर्विसेज काम कर रही हैं.

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दुनिया भर में कंपनियों, सरकारी दफ्तरों और आम यूजर्स का काम प्रभावित हो रहा है. लेकिन इस आउटेज के बाद सवाल सिर्फ सर्वर की खराबी पर नहीं उठ रहे. सोशल मीडिया और रेडिट पर कुछ टेक प्रोफेशनल्स और यूजर्स Microsoft के CEO Satya Nadella की स्ट्रैटिजी पर भी सवाल कर रहे हैं. उनका आरोप है कि कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दौड़ में नए फीचर्स और प्रोडक्ट लॉन्च करने पर इतना जोर दिया कि पुराने सिस्टम को संभालने वाले अनुभवी इंजीनियरों की अहमियत पीछे छूट गई.

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X पर माइक्रोसॉफ्ट आउटेज को लेकर एक पोस्ट में दावा किया गया कि कंपनी के पुराने सिस्टम को समझने वाले कई सीनियर इंजीनियर अब वहां नहीं हैं. पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि छंटनी और कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने के बाद बचे हुए इंजीनियरों के लिए पुराने सिस्टम की गड़बड़ियां ठीक करना मुश्किल हो रहा है. पोस्ट करने वाले ने यह भी दावा किया कि माइक्रोसॉफ्ट का अंदरूनी इंसिडेंट मैनेजमेंट टूल IcM तक आउटेज के दौरान लोड नहीं हो पा रहा था.

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On Microsoft Outage https://t.co/gTN2E1m0z9 — Sougat Chakraborty (@sougat18) November 13, 2026

ये दावे अभी इंडिपेंडेंट रूप से साबित नहीं हुए हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने भी यह नहीं कहा है कि अनुभवी इंजीनियरों की कमी इस आउटेज की वजह बनी. क्योंकि ऐसा कहा नहीं जा सकता. लेकिन कंपनी की AI स्ट्रैटिजी, छंटनी और पुराने सिस्टम की विश्वसनीयता को लेकर उठ रही बहस ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है: क्या AI के भविष्य में निवेश करते हुए माइक्रोसॉफ्ट अपने मौजूदा सिस्टम की मजबूती पर पर्याप्त ध्यान दे रही है?

माइक्रोसॉफ्ट ने आउटेज की वजह क्या बताई?

माइक्रोसॉफ्ट के आधिकारिक सर्विस अपडेट के मुताबिक, कुछ सर्वर ऑटोमेटेड हेल्थ चेक में फेल हो रहे थे. इसके कारण वे सर्वर काम करना बंद कर रहे थे और उनका ट्रैफिक बाकी सर्वर पर पहुंच रहा था. इससे दूसरे सर्वर पर भी दबाव बढ़ने लगा.

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कंपनी ने बाद में बताया कि प्रभावित सर्वर पर सुरक्षित कनेक्शन बनाने वाली एक मुख्य प्रक्रिया जरूरत से ज्यादा दबाव में आ रही थी. इसके चलते सर्वर यूजर्स की रिक्वेस्ट का जवाब देना बंद कर रहे थे. माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर रीस्टार्ट किए, ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर भेजा और कुछ कॉन्फिगरेशन बदलावों की जांच की.

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इसका असर Outlook, Exchange Online, Teams, SharePoint, Copilot और Microsoft 365 की कई दूसरी सेवाओं पर पड़ा. 13 नवंबर तक भी कुछ यूजर्स को रुक-रुककर परेशानी हो रही थी. कंपनी ने कहा कि उसे किसी साइबर हमले या दुर्भावनापूर्ण गतिविधि का संकेत नहीं मिला है.

सत्य नडेला पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

सत्य नडेला के नेतृत्व में Microsoft ने AI को अपनी सबसे बड़ी कारोबारी प्राथमिकताओं में शामिल किया है. कंपनी ने Copilot को Windows, Microsoft 365, Teams और दूसरे प्रोडक्ट्स में जोड़ा है. साथ ही OpenAI के साथ साझेदारी और बड़े डेटा सेंटर में निवेश के जरिए AI इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया है.

इस रणनीति के बीच कंपनी में कर्मचारियों की संख्या और लागत को लेकर भी बड़े फैसले हुए हैं. जुलाई 2026 में माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 4,800 नौकरियां खत्म करने की घोषणा की थी. कंपनी ने इसे अपने कमर्शियल और Xbox कारोबार में बदलाव और संसाधनों को प्राथमिकताओं के हिसाब से लगाने का फैसला बताया था.

इससे पहले 2025 में भी कंपनी ने हजारों कर्मचारियों की छंटनी की थी. मई 2025 में करीब 6,000 कर्मचारियों की कटौती की खबर आई थी. जुलाई 2025 में कंपनी ने लगभग 9,000 और नौकरियां खत्म की थीं.

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अक्टूबर 2026 में Microsoft ने करीब 60,000 कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक बायआउट यानी कंपनी छोड़ने पर आर्थिक सहायता देने की योजना भी पेश की. यह संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों के एक चौथाई से ज्यादा के बराबर थी. लेकिन इसे 60,000 लोगों की छंटनी नहीं समझना चाहिए.

यही फैसले अब आउटेज के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं. सवाल यह है कि क्या लागत घटाने और AI में निवेश बढ़ाने के बीच कंपनी ने उन टीमों की ताकत कम कर दी है, जो उसके पुराने और जरूरी सिस्टम को चलाती हैं?

क्या अनुभवी इंजीनियरों की कमी से बढ़ सकती है ऐसी गड़बड़ी?

किसी बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ कोड लिखना काफी नहीं होता. पुराने सिस्टम के साथ काम करने वाले इंजीनियरों को यह भी पता होता है कि अलग-अलग हिस्से कैसे जुड़े हैं, पहले कौन से बदलाव किए गए थे और किसी गड़बड़ी को ठीक करने का सुरक्षित तरीका क्या है.

इसे तकनीकी भाषा में इंस्टिट्यूशनल नॉलेज कहा जाता है. जब अनुभवी कर्मचारी कंपनी छोड़ते हैं और उनका अनुभव दूसरे इंजीनियरों तक ठीक से नहीं पहुंचता, तो किसी बड़ी समस्या को समझने और ठीक करने में ज्यादा समय लग सकता है.

रेडिट पर कुछ डेवेलपर्स बता रहे हैं कि पहले जिस रोलबैक प्रक्रिया में करीब 45 मिनट लगते थे, अब उसमें पांच घंटे लग रहे हैं. उसने यह भी आरोप लगाया कि पुराने सिस्टम को समझने वाले इंजीनियरों के जाने के बाद मौजूदा टीमों को रात में लंबे समय तक समस्या ठीक करने के लिए काम करना पड़ रहा है.

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AI पर अरबों डॉलर खर्च, लेकिन पुराने सिस्टम की जिम्मेदारी कौन लेगा?

Microsoft का AI निवेश उसके कारोबारी फैसलों का बड़ा हिस्सा बन चुका है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने 2026 के लिए करीब 175 अरब डॉलर के पूंजीगत खर्च का अनुमान दिया था. इसका बड़ा हिस्सा AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर पर खर्च होना था. कंपनी पर निवेशकों का दबाव भी है कि इतने बड़े निवेश से कमाई और कारोबार में कितना फायदा हो रहा है.

AI फीचर्स लॉन्च करना कंपनी के लिए भविष्य की कमाई का रास्ता हो सकता है. लेकिन Outlook और एक्स्चेंज ऑनलाइन जैसी सर्विसेज पहले से करोड़ों लोगों और कारोबारों के रोजमर्रा के काम का हिस्सा हैं. इनकी क्रेडिब्लिटी भी उतनी ही जरूरी है.

यही वजह है कि आउटेज के बाद उठ रहा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कितने AI फीचर्स लॉन्च किए. सवाल यह भी है कि क्या कंपनी ने अपने पुराने सिस्टम को सुरक्षित, स्थिर और आसानी से ठीक किए जा सकने लायक बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंजीनियरिंग संसाधन लगाए हैं?

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