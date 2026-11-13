'क्या है भाई, आज शाम... रोज यही बहाने', अधूरी तैयारियों पर भड़कीं DM कविता मीणा, ठेकेदार को लगाई फटकार

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों में लापरवाही देखकर जिलाधिकारी IAS कविता मीणा का पारा चढ़ गया. निरीक्षण के दौरान कई काम अधूरे मिलने पर उन्होंने मेला ठेकेदार सौरभ को जमकर फटकार लगाई. डीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा,'क्या है भाई, आज शाम... रोज यही बहाने! मुझे नहीं सुनने ये बहाने.' इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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दरअसल, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में हर साल गंगा किनारे कार्तिक पूर्णिमा का प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है. इस बार भी मेले की तैयारियां चल रही हैं. जिला पंचायत विभाग ने मेले के आयोजन से जुड़े कई काम ठेकेदार को सौंपे हैं. इनमें अलग-अलग जगहों पर टेंट लगाने समेत कई जरूरी व्यवस्थाएं शामिल हैं.

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आरोप है कि ठेकेदार ने तय समयसीमा के भीतर काम पूरा नहीं किया. इसी लापरवाही का जायजा लेने के लिए डीएम कविता मीणा मेला स्थल पहुंचीं. वहां अधूरी तैयारियां देखकर वह नाराज हो गईं और मौके पर ही ठेकेदार की क्लास लगा दी.

14 नवंबर को मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे CM योगी

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 नवंबर को गढ़मुक्तेश्वर पहुंचकर कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे. सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन मेले से जुड़े सभी काम समय पर पूरा कराने में जुटा है. इसी सिलसिले में डीएम कविता मीणा भी व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची थीं.

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देखें वीडियो...

निरीक्षण के दौरान जब उन्हें कई जगह काम अधूरा मिला तो उन्होंने जिला पंचायत विभाग के ठेकेदार सौरभ को फटकार लगाई. डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें बार-बार बहाने नहीं सुनने हैं. उनके नाराजगी जताने का वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ डीएम की फटकार का वीडियो

वीडियो में IAS कविता मीणा ठेकेदार से काम में देरी को लेकर सवाल करती और नाराजगी जताती दिखाई दे रही हैं. उनका यह अंदाज अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वीडियो में उनकी सख्त टिप्पणी, "क्या है भाई आज शाम... रोज यही बहाने", लोगों का ध्यान खींच रही है.

प्रशासन की कोशिश है कि मुख्यमंत्री के निरीक्षण से पहले मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं. वहीं, डीएम की फटकार के बाद अब ठेकेदार और संबंधित विभाग पर लंबित काम समय से पूरा करने का दबाव बढ़ गया है.

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