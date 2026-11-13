Viral Jokes: एक औरत ने तेजी से आ रही बस को रोका, वजह जान लोटपोट हो जाएंगे आप!

>गांव की एक औरत ने तेजी से आ रही बस को रोका...

ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा और पूछा - कहां जाना है?

औरत बोली - जाना कहीं नहीं है. बच्चा रो रहा है जरा पों पों बजा दो चुप हो जाएगा !!!

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>टीचर- जोरदार बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं.

इस वाक्य का भविष्यकाल बताओ.

चोलू- अब लाइट जाएगी...!

>दो दोस्त छत पर सो रहे थे.

अचानक बारिश होने लगी…

पहला- चल अंदर चलते हैं.

आकाश में छेद हो गया हैं.

इतने में बिजली कड़की-

दूसरा - 'चल सो जा'

लगता हैं वेल्डिंग वाले भी आ गये हैं?

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>ग्राहक- वैसे आपके होटल में सफाई बहुत ध्यान पूर्वक कि जाती हैं.

मैनेजर- धन्यवाद ! आपको किस बात से ऐसा आभास हुआ.

ग्राहक- ऐसा आभास जब हुआ ! किसी ने होटल में घुसते ही मेरी जेब की सफाई कर दी...!

>मोंटी- यार बताओ I am going का अर्थ क्या होता है?

दोस्त- मैं जा रहा हूं.

मोंटी- ऐसे कैसे चले जाओगे? यह सवाल मैं 10 लोगों से पूछ चुका हूं. सब कहते हैं कि मैं जा रहा हूं.

इसका सही जवाब बताकर जाओ जहां जाना है...

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>हाईस्कूल में पढ़ने वाली दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं.

पहली लड़की- यार, मेरे पापा ने कहा है कि इस बार अगर परीक्षा में फेल हुई तो तेरी शादी कर दूंगा.

दूसरी लड़की- तो तुमने कितनी तैयारी की है?

पहली लड़की- बस, रिसेप्शन की ड्रेस लेनी बाकी है !

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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