टी20 और वनडे सीरीज जीतने के बाद अब टीम इंड‍िया का रेडबॉल टेस्ट शुरू हो रहा है. इसके तहत भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 19 नवंबर से है.

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वेलिंगटन में होने वाला पहला मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है. यह 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) साइक‍िल की भारत की दूसरी आखिरी सीरीज भी है. ऐसे में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम की नजर जीत के साथ शुरुआत करने पर होगी.

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पहले टेस्ट के लिए भारतीय प्लेइंग-11 में कुछ खिलाड़ियों की जगह लगभग पक्की है, जबकि तेज गेंदबाजी के बाकी विकल्पों को लेकर मुकाबला दिलचस्प है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोहम्मद सिराज के साथ गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप में से किन गेंदबाजों को मौका मिलेगा.

गिल, राहुल और बुमराह की जगह पक्की

कप्तान शुभमन गिल, उप-कप्तान केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह का खेलना लगभग तय है. यशस्वी जायसवाल के भी पारी की शुरुआत करने की पूरी संभावना है. मोहम्मद सिराज टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे प्रमुख तेज गेंदबाज हैं और उनका भी प्लेइंग-11 में रहना तय माना जा रहा है.

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ऋषभ पंत की उपलब्धता को लेकर पहले सवाल थे. वह ईरानी कप में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए थे. हालांकि, अब बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया है.

Different eras of Indian cricket have graced this ground. The challenge remains timeless 🤍 🎥 The Basin Reserve is ready to serve 𝙖𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙏𝙚𝙨𝙩 𝙤𝙛 𝙜𝙧𝙞𝙩 🏟️ ⌛ #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/dsxDtOMB8t — BCCI (@BCCI) November 18, 2026

पंत के साथ ध्रुव जुरेल को भी मौका मिल सकता है. जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में 19 पारियों में पांच अलग-अलग बल्लेबाजी क्रम पर उतरते हुए 40.68 के एवरेज से रन बनाए हैं. वह पंत के टीम में रहते हुए भी कई टेस्ट मैचों में विकेटकीपिंग कर चुके हैं.

नंबर-3 पर पडिक्कल की दावेदारी मजबूत

बल्लेबाजी क्रम में नंबर-3 पर देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलने की संभावना है. साई सुदर्शन के लिए टीम मैनेजमेंट पहले भी समर्थन जता चुका है, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन ने पडिक्कल की दावेदारी मजबूत कर दी है. उन्होंने तब 2 टेस्ट मुकाबलों की 3 पार‍ियों में 328 रन बनाए थे और वो उस सीरीज के सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज थे.

चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगा भारत?

कप्तान शुभमन गिल ने टेस्ट से दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि टीम चार तेज गेंदबाजों और एक स्पिनर के कॉम्बिनेशन पर विचार कर रही है.

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गिल के मुताबिक, न्यूजीलैंड में तीसरे, चौथे और पांचवें दिन पुरानी गेंद से गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इसलिए टीम को ऐसे गेंदबाज चाहिए जो तेज रफ्तार से गेंद डाल सकें और लगातार सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी करें. तेज गेंदबाजों के साथ एक छोर से नियंत्रण रखने के लिए स्पिनर की भी जरूरत होगी.

कुलदीप यादव के वापस लौटने के बाद स्पिनर की भूमिका के लिए रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर विकल्प हैं. इस मुकाबले में जडेजा को प्राथमिकता मिलने की संभावना है.

प्रसिद्ध कृष्णा को मिल सकता है मौका

जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के अलावा दो तेज गेंदबाजों के चयन के लिए आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, अंशुल कम्बोज और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच मुकाबला है.

प्रसिद्ध कृष्णा का अनुभव उनके पक्ष में जा सकता है. वहीं, गुरनूर बरार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था. हालांकि, टेस्ट क्रिकेट के अनुभव को देखते हुए प्रसिद्ध को प्राथमिकता मिल सकती है.

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आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भी टीम के सामने विकल्प हैं. आकाश दीप, अंशुल कम्बोज और नीतीश कुमार रेड्डी इस स्थान के दावेदार हैं. रेड्डी एक बेहतर बल्लेबाजी विकल्प हैं, जबकि आकाश दीप अपनी गेंदबाजी से विकेट निकालने की क्षमता साबित कर चुके हैं.

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कप्तान गिल ने भी इन खिलाड़ियों की बल्लेबाजी क्षमता का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि आकाश और अंशुल कुछ बल्लेबाजी कर सकते हैं, जबकि रेड्डी एक अच्छे बल्लेबाज हैं.

हालांकि, रेड्डी का चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर टेस्ट में गेंदबाजी का रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली नहीं है. उन्होंने प्रति टेस्ट औसतन 8.4 ओवर ही गेंदबाजी की है. SENA देशों के बाहर यह आंकड़ा 11 ओवर प्रति टेस्ट का है. दूसरी तरफ आकाश दीप को आठवें नंबर पर खिलाने का मतलब होगा कि उन्हें बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा.

भारत के लिए यह मुकाबला जीतना जरूरी है. ऐसे में 20 विकेट लेने की क्षमता को प्राथमिकता देते हुए टीम मैनेजमेंट आकाश दीप को नीतीश कुमार रेड्डी पर तरजीह दे सकता है.

ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग-11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11: टॉम लाथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल, ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, काइल जेमीसन और जैकब डफी.

टेस्ट क्रिकेट में भारत का पलड़ा भारी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 65 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. इनमें भारतीय टीम ने 22 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 16 मुकाबलों में जीत मिली है. दोनों टीमों के बीच 27 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं. इस तरह टेस्ट क्रिकेट के ओवरऑल रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा भारी है.

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हालांकि, हालिया रिकॉर्ड भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है. न्यूजीलैंड ने 2024 में भारत को उसी की धरती पर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. कीवी टीम ने बेंगलुरु टेस्ट 8 विकेट, पुणे टेस्ट 113 रन और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले को 25 रन से जीता था. यह टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का ऐतिहासिक प्रदर्शन था.

दोनों टीमों का पूरा स्क्वॉड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार.

न्यूजीलैंड: टॉम लाथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, काइल जेमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट और विल यंग.



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