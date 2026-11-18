जयपुर में पिछले काफी दिनों से एक शाही शादी का जश्न देखने को मिल रहा है, जिसमें क्रिकेट और बॉलीवुड जगत की कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की. ये शादी पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान के साले और अभिनेत्री सागरिका घाटगे के भाई शिवजीत घाटगे की शादी थी. 16 नवंबर 2026 को हुई इस शादी के हल्दी समेत दूसरे फंक्शंस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. लेकिन इस जश्न में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा जहीर खान और उनकी पत्नी सागरिका घाटगे ने. शिवजीत और पल्लवी की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं. जहां जहीर अपने सादगी भरे एथनिक लुक में काफी हैंडसम लगे, वहीं सागरिका ने अपनी खूबसूरत साड़ी से पूरे लुक में रॉयल टच जोड़ दिया. दोनों ने साथ में कैमरे के सामने ऐसे पोज दिए कि फैंस की नजरें उन पर टिक गईं.



वाइट कुर्ते में जहीर खान का क्लासी अंदाज

साले साहब की शादी के जश्न में जहीर खान ने अपने लुक को सिंपल लेकिन स्टाइलिश रखा. सामने आई तस्वीरों में वह वाइट कलर के क्लासिक कुर्ते में नजर आ रहे हैं. इसके साथ उन्होंने वाइट कलर का ही पायजामा पहना, जो उनके पूरे एथनिक लुक को काफी सोबर और एलिगेंट बना रहा है. वहीं, आंखों पर लगे सनग्लासेस उनके अंदाज में थोड़ा स्वैग भी जोड़ रहे हैं. सफेद कुर्ते में जहीर का अंदाज खूब जंच रहा है.

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पिंक-येलो साड़ी में सागरिका ने बिखेरा जलवा

वहीं, जहीर खान की पत्नी और अभिनेत्री सागरिका घाटगे ने अपने भाई की हल्दी के लिए साड़ी पहनी. उन्होंने ट्रेडिशनल लुक से महफिल में रंग जमा दिया. वह पिंक और येलो कलर के खूबसूरत कॉम्बिनेशन वाली साड़ी में नजर आईं. साड़ी के रंगों का कॉन्ट्रास्ट उनके लुक को काफी खास बना रहा था. इसके साथ साड़ी पर दिया गया बॉर्डर और पल्लू उनके आउटफिट में रॉयल टच जोड़ रहा था.

सागरिका ने अपने इस ट्रेडिशनल लुक के साथ गले में खूबसूरत नेकलेस पहना. इसके साथ ही उन्होंने हाथों में कंगन और कानों में ईयररिंग्स पहने थे. आंखों पर स्टाइलिश सनग्लासेस उनके लुक को कंप्लीट कर रहे थे. पिंक और येलो रंग की साड़ी में उनका अंदाज बेहद ग्रेसफुल नजर आया.

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सागरिका ने भाई की हल्दी के लिए पिंक और येलो कलर के कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी. (Photo: Instagramstories/@sagarika)



पत्नी के कंधे पर हाथ रख जहीर ने दिए पोज

जहीर खान और सागरिका की साथ में सामने आई तस्वीरें भी काफी खास हैं. एक तस्वीर में जहीर अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर कैमरे के सामने पोज देते नजर आ रहे हैं. दोनों की केमिस्ट्री की खूब चर्चा हो रही है. जहां जहीर का वाइट कुर्ता और सागरिका की पिंक-येलो साड़ी एक-दूसरे के लुक को खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट कर रहे हैं, वहीं दोनों का अंदाज भी काफी शानदार लग रहा है.

शादी के इस खास मौके पर कपल ने अपने एथनिक फैशन से भी लोगों का ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.



जयपुर में हुई शाही शादी

जहीर खान के साले और सागरिका घाटगे के भाई की शादी का जश्न जयपुर में धूमधाम से मनाया गया. 16 नवंबर को सागरिका के भाई की शादी हुई, जिसमें क्रिकेट जगत और बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुईं.

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