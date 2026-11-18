उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद महाराजगंज में अपने समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं. उन्होंने निषाद और मल्लाह समाज को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा देने की मांग उठाई है. संजय निषाद ने कहा कि जब तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके इस मांग पर आश्वासन नहीं दिलाएंगे, तब तक उनका धरना खत्म नहीं होगा.

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वहीं, उनके आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए. इसके चलते गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लग गया. करीब एक किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई और सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए.

क्या है संजय निषाद की मांग?

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के संसदीय क्षेत्र में आरक्षण की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है. संजय निषाद अपने समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गए और निषाद-मल्लाह समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग उठाई.

दरअसल, संजय निषाद महाराजगंज में एक कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने अचानक कार्यकर्ताओं से सड़क पर उतरकर अपनी मांग उठाने की अपील की. इसके बाद वह खुद भी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर आए और धरने पर बैठ गए.

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'सड़क पर नहीं उतरोगे तो पूरी नहीं होगी मांग'

कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संजय निषाद ने कहा कि जब तक निषाद समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर नहीं उतरेंगे, तब तक उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग पूरी नहीं होगी. इसके बाद संजय निषाद अपने समर्थकों को लेकर सड़क पर पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने साफ कर दिया कि समाज को एससी का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर उनका धरना जारी रहेगा.

'प्रधानमंत्री से बात करके आश्वासन दिलाएं पंकज चौधरी'

संजय निषाद ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की. उन्होंने कहा कि महाराजगंज पंकज चौधरी का लोकसभा क्षेत्र है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं. संजय निषाद ने कहा कि पंकज चौधरी को प्रधानमंत्री मोदी से बात करके निषाद समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग पर आश्वासन दिलाना चाहिए.

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