भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम खास रणनीति के साथ उतरने जा रही है. मेजबान टीम तीन तेज गेंदबाजों और एक बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ मैदान पर उतरेगी. न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने बुधवार को पहले टेस्ट की पूर्व संध्या पर टीम की गेंदबाजी रणनीति का खुलासा किया. उन्होंने साफ कर दिया कि भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती देने के लिए उनकी टीम का भरोसा तेज गेंदबाजों पर रहेगा.

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लाथम ने कहा, 'हम तीन तेज गेंदबाजों और एक बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ खेलेंगे.' न्यूजीलैंड के पेस अटैक में मैट हेनरी और काइल जैमीसन का खेलना लगभग तय माना जा रहा है. तीसरे तेज गेंदबाज के नाम पर फैसला होना बाकी है, जबकि बॉलिंग ऑलराउंडर टीम को अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प देगा.

हेनरी की वापसी से न्यूजीलैंड को मजबूती

न्यूजीलैंड के लिए अच्छी खबर अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी की फिटनेस है. वह कन्कशन से उबर चुके हैं और टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं. हेनरी को भारत के खिलाफ सीरीज से पहले खेली गई वनडे सीरीज के दौरान चोट लगी थी. उस वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था.

लाथम हेनरी की वापसी को लेकर उत्साहित हैं. उन्होंने कहा, 'मैट हेनरी फिट हैं और मुझे उम्मीद है कि वह रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित होंगे.'

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वहीं, काइल जैमीसन ने भी पिछले कुछ हफ्तों में अपनी गेंदबाजी पर काफी मेहनत की है. कप्तान उनके प्रयासों से प्रभावित हैं. लाथम ने कहा, 'जैमीसन ने व्हाइट बॉल मैचों में अच्छी गेंदबाजी की है. उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में कड़ी मेहनत की है और काफी प्रयास किए हैं.'

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WTC की अंक तालिका से ज्यादा अपने खेल पर ध्यान

न्यूजीलैंड के सामने इस सीरीज में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका है. टीम छह टेस्ट में चार जीत और एक हार के साथ फिलहाल शीर्ष स्थान पर है. दूसरी ओर भारतीय टीम चौथे स्थान पर है और अगले साल होने वाले WTC फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए उसे इस सीरीज में जीत की जरूरत है.

हालांकि, लाथम अपनी टीम को अंक तालिका के गणित में उलझाना नहीं चाहते. उनका मानना है कि न्यूजीलैंड को अपनी रणनीति और खेलने के अंदाज पर भरोसा रखना चाहिए.

लाथम ने कहा, 'WTC की अंक तालिका मेरा फोकस नहीं है. हमारा ध्यान उन चीजों पर रहेगा जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं. हम अपने अंदाज में क्रिकेट खेलेंगे और खुद को जीत का सबसे अच्छा मौका देंगे.'

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न्यूजीलैंड की रणनीति साफ है. भारतीय टीम के खिलाफ तेज गेंदबाजों के दम पर दबाव बनाने के साथ वह अपने स्वाभाविक खेल पर भरोसा करेगी. अब देखना होगा कि तीन तेज गेंदबाजों वाला उसका यह प्लान भारतीय बल्लेबाजों के सामने कितना कारगर साबित होता है.

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