IND vs AFG U19 Asia Cup Semi Final Live: सहवाग के बेटे आर्यवीर फिफ्टी जड़कर आउट, कप्तान लक्ष्य जमे

एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में आज (12 नवंबर) भारत का सामना अफगानिस्तान से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अल अमेरात के अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2) में है. मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए 228 रनों का लक्ष्य मिला है. रनचेज में भारत का स्कोर 17 ओवर के बाद 117-1 है. आर्यवीर सहवाग 51 रन बनाकर आउट हुए.

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भारतीय टीम की शुरुआत तूफानी रही. कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और आर्यवीर सहवाग के बीच पहले विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी हुई. लक्ष्य ने शुरुआती ओवर्स में चौके लगाकर अफगानी गेंदबाजों पर प्रेशर बनाया. वहीं आर्यवीर सहवाग ने संभलकर बैटिंग की. आर्यवीर ने क्रीज पर जमने के बाद हवाई शॉट्स खेले. आर्यवीर ने छक्का लगाकर अपनी फिफ्टी पूरी की, हालांकि वो अगली ही गेंद पर आउट हो गए. आर्यवीर ने 57 बॉल पर 51 रन बनाए, जिसमें चार छक्के और 4 चौके शामिल रहे. आर्यवीर का विकेट नूर अली नियाजी ने लिया.

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अफगानी टीम ने निर्धारित 50 ओवर्स में 8 विकेट पर 227 रन बनाए. अफगानिस्तान के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज नोमान सालारजई और शाह फैसल रहीमी ने 51-51 रन बनाए. कप्तान सोहेल खान (नाबाद 36 रन) और सुभान जखैल (31 रन) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं.

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भारतीय टीम की ओर से तेज गेंदबाज ईशान सूद ने तीन विकेट झटके. वहीं आर्यन सावसानी को भी दो सफलताएं हासिल हुईं. जबकि काव्य पटेल, यशबर्धन चौहान और अर्जुन राजपूत ने एक-एक विकेट लिए.

मुकाबले में भारत की प्लेइंग-11: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, अर्जुन राजपूत, यशबर्धन चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनाल चौहान, मोहित उल्वा, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल और ईशान सूद.

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मुकाबले में अफगानिस्तान की प्लेइंग-11: अबिदुल्लाह नादरजान, फरीदुल्लाह एहसास, सुभान जखैल, नोमान सालारजई (विकेटकीपर), शाह फैसल रहीमी, ताहिर सरवरी, आमिर हमजा, सोहेल खान (कप्तान), मोहम्मद अली, बिलाल सलीमनखिल और नूर अली नियाजी.

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भारत का फुल स्क्वॉड: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशबर्धन चौहान (उप-कप्तान), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), रजत बघेल (विकेटकीपर), मोहित उल्वा, शाविन विनोद, वी. यशवीर, आर्यन सावसानी, काव्य पटेल और ईशान सूद.

अफ़गानिस्तान का स्क्वॉड: अबीदुल्लाह नादरजान, फरीदुल्लाह एहसास, सुभान जखैल, नोमान सालारजई (विकेट कीपर), शाह फ़ैसल रहीमी, ताहिर सरवरी, आमिर हमजा, सोहेल खान (कप्तान), मोहम्मद अली, अब्दुल्ला हमदर्द, नूर अली नियाजी, समी मुबारेज, बिलाल सलीमनखिल, लुत्फुल्लाह मोहम्मदी, इमरान मोहम्मदी, सुभान अली, फरीद जादरान, फैसल मुबारिज, अबीदुल्लाह आबिद और हमजा खान अलीखिल

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भारतीय टीम का शेड्यूल

शुक्रवार (06 नवंबर)- बनाम नेपाल, भारत की 10 विकेट से जीत

रविवार (08 नवंबर)- बनाम पाकिस्तान, भारत की 3 विकेट से हार

मंगलवार (10 नवंबर)- बनाम UAE, भारत 70 रनों से जीता

सेमीफाइनल (12 नवंबर)- बनाम अफगानिस्तान,

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