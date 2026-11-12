नापसंद काम या कम ग्रोथ? एक नौकरी में क्यों नहीं टिक रहा Gen Z

एक वक्त था जब लोग अच्छी नौकरी मिलने के बाद सालों तक उसी कंपनी में काम करना पसंद करते थे. उनके लिए एक ही जगह पर लंबे वक्त तक काम करना करियर में स्थिरता और सफलता की निशानी माना जाता था. लेकिन अब काम को लेकर युवाओं की सोच बदल रही है. खासकर जेन जी के लिए नौकरी सिर्फ हर महीने मिलने वाली सैलरी तक सीमित नहीं है. वे चाहते हैं कि काम के साथ उन्हें कुछ नया सीखने, आगे बढ़ने और अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी वक्त मिले. यही वजह है कि कई युवा एक ही नौकरी में लंबे वक्त तक टिकने के बजाय नए मौके तलाशते हैं.

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नौकरी बदलने का बढ़ रहा है ट्रेंड

नौकरी के जनवरी 2026 में जारी 'वॉयसेस @ वर्क’ सर्वे के मुताबिक, 23 हजार से ज्यादा प्रोफेशनल्स में से एक तिहाई से ज्यादा लोग किसी एक नौकरी में 2 से 3 साल से ज्यादा काम नहीं करना चाहते. यह सर्वे 80 से ज्यादा इंडस्ट्री के लोगों पर किया गया था. इससे पता चलता है कि आज के युवाओं के बीच नौकरी बदलने को लेकर सोच बदल रही है.

सैलरी से ज्यादा जरूरी है ग्रोथ

जेन जी के नौकरी बदलने के पीछे सिर्फ ज्यादा सैलरी पाने की चाह नहीं है. नौकरी के इसी सर्वे के मुताबिक, 57% युवाओं के लिए करियर ग्रोथ का मतलब नई स्किल सीखना है. वहीं, 21% युवा सैलरी बढ़ने को करियर ग्रोथ मानते हैं और करीब 12% के लिए प्रमोशन ज्यादा मायने रखता है. यानी युवा ऐसी नौकरी चाहते हैं जहां उन्हें हर दिन कुछ नया सीखने और अपनी काबिलियत बढ़ाने का मौका मिले.

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वर्क लाइफ बैलेंस भी है बड़ी वजह

जेन जी अपनी नौकरी के साथ पर्सनल लाइफ को भी अहमियत देती है. सर्वे में 50% लोगों ने नौकरी चुनते वक्त वर्क लाइफ बैलेंस को एक अहम वजह बताया. युवा ऐसी जगह काम करना चाहते हैं जहां उन्हें ऑफिस के काम के अलावा अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए भी वक्त मिल सके.

क्या बार-बार नौकरी बदलना सही है?

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर कुछ महीनों में नौकरी बदलना सही फैसला है. किसी भी नई नौकरी में जाने से पहले वहां मिलने वाले काम, सीखने के मौके और फ्यूचर की ग्रोथ को समझना जरूरी है. सिर्फ छोटी परेशानी के कारण नौकरी छोड़ना कई बार करियर पर असर डाल सकता है.

जेन जी के लिए एक ही कंपनी में लंबे वक्त तक काम करने से ज्यादा जरूरी है कि वहां उन्हें संतुष्टि, अच्छी सैलरी और आगे बढ़ने का मौका मिले. वे अब नौकरी में सिर्फ टिके रहना नहीं, बल्कि अपने करियर में लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं.

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