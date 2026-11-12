मेट्रो उद्घाटन पर भाषण देने वालों की सूची से हटा नाम, भड़क गए मंत्री

कर्नाटक में मेट्रो उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बेंगलुरु विकास मंत्री ने आरोप लगाया है कि 13 नवंबर को होने वाले मेट्रो उद्घाटन कार्यक्रम में उनके भाषण को आखिरी समय पर हटा दिया गया. मंत्री का कहना है कि शुरुआत में जारी कार्यक्रम की रूपरेखा में उनका भाषण शामिल था लेकिन बुधवार रात जारी की गई अंतिम सूची में उनका भाषण हटा दिया गया.

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कर्नाटक के मंत्री ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कर्नाटक राज्य के लिए न्याय मांगने का उन्हें इनाम मिला और उनके भाषण को काट दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के हितों की बात उठाने की वजह से उन्हें मेट्रो उद्घाटन जैसे अहम कार्यक्रम में बोलने का मौका नहीं दिया गया.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ - ನನ್ನ ಭಾಷಣ ಕಟ್! ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವನಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಮಾತನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಬಂಡವಾಳ ಖರ್ಚು ನಮ್ಮದು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪಾಲು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. — Krishna Byre Gowda (@krishnabgowda) November 12, 2026

मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने कहा, 'पूंजीगत खर्च का बड़ा हिस्सा हम ही उठाते हैं. कर्नाटक के लिए उसका उचित हिस्सा मांगने की हमें यही सजा दी गई है.' उन्होंने कहा कि उन्होंने कर्नाटक का उचित हिस्सा मांगने के लिए आवाज उठाई लेकिन उन्हें इसकी सजा मिली.

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उन्होंने कहा कि भले ही उनका भाषण कार्यक्रम से हटा दिया गया हो लेकिन इससे बेंगलुरु के विकास के लिए काम करने का उनका हौसला कम नहीं होगा. उन्होंने कहा, 'आप मेरा भाषण काट सकते हैं, लेकिन बेंगलुरु के विकास के लिए काम करने से हमें नहीं रोक सकते. हम और भी ज्यादा मेहनत से काम करेंगे.'

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मंत्री के इस बयान के बाद मेट्रो उद्घाटन कार्यक्रम में उन्हें भाषण का मौका नहीं दिए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ने के आसार हैं.

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