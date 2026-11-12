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मेट्रो उद्घाटन पर भाषण देने वालों की सूची से हटा नाम, भड़क गए मंत्री

कर्नाटक में मेट्रो उद्घाटन कार्यक्रम से पहले मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा के भाषण को अंतिम समय पर हटाए जाने से राजनीतिक विवाद गहरा गया है. मंत्री ने आरोप लगाया है कि राज्य के हितों की बात उठाने के कारण उनका भाषण काटा गया.

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मंत्री ने आरोप लगाया है कि 13 नवंबर को होने वाले मेट्रो उद्घाटन कार्यक्रम में उनके भाषण को आखिरी समय पर हटा दिया गया. (Photo: X/krishnabgowda)
मंत्री ने आरोप लगाया है कि 13 नवंबर को होने वाले मेट्रो उद्घाटन कार्यक्रम में उनके भाषण को आखिरी समय पर हटा दिया गया. (Photo: X/krishnabgowda)

कर्नाटक में मेट्रो उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बेंगलुरु विकास मंत्री ने आरोप लगाया है कि 13 नवंबर को होने वाले मेट्रो उद्घाटन कार्यक्रम में उनके भाषण को आखिरी समय पर हटा दिया गया. मंत्री का कहना है कि शुरुआत में जारी कार्यक्रम की रूपरेखा में उनका भाषण शामिल था लेकिन बुधवार रात जारी की गई अंतिम सूची में उनका भाषण हटा दिया गया. 

कर्नाटक के मंत्री ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कर्नाटक राज्य के लिए न्याय मांगने का उन्हें इनाम मिला और उनके भाषण को काट दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के हितों की बात उठाने की वजह से उन्हें मेट्रो उद्घाटन जैसे अहम कार्यक्रम में बोलने का मौका नहीं दिया गया. 

मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने कहा, 'पूंजीगत खर्च का बड़ा हिस्सा हम ही उठाते हैं. कर्नाटक के लिए उसका उचित हिस्सा मांगने की हमें यही सजा दी गई है.' उन्होंने कहा कि उन्होंने कर्नाटक का उचित हिस्सा मांगने के लिए आवाज उठाई लेकिन उन्हें इसकी सजा मिली. 

यह भी पढ़ें: कर्नाटक: महंगाई के मुद्दे पर कर्नाटक में BJP का प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी

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उन्होंने कहा कि भले ही उनका भाषण कार्यक्रम से हटा दिया गया हो लेकिन इससे बेंगलुरु के विकास के लिए काम करने का उनका हौसला कम नहीं होगा. उन्होंने कहा, 'आप मेरा भाषण काट सकते हैं, लेकिन बेंगलुरु के विकास के लिए काम करने से हमें नहीं रोक सकते. हम और भी ज्यादा मेहनत से काम करेंगे.' 

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मंत्री के इस बयान के बाद मेट्रो उद्घाटन कार्यक्रम में उन्हें भाषण का मौका नहीं दिए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ने के आसार हैं. 

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