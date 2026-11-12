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आपकी चेकबुक 1 जनवरी 2027 से हो जाएगी बेकार? जानें RBI ने क्या कहा

RBI on Checkbook Claims: रिजर्व बैंक ने एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि फिलहाल चेकबुक में बदलाव की कोई योजना नहीं है. ऐसे में ग्राहकों को सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज के आधार पर अपनी चेकबुक बदलवाने की जरूरत नहीं है. आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.

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आरबीआई ने मौजूदा CTS चेकबुक बदलने और 1 जनवरी 2027 से नई चेकबुक लागू होने के दावे का गलत बताया. (File Photo)
आरबीआई ने मौजूदा CTS चेकबुक बदलने और 1 जनवरी 2027 से नई चेकबुक लागू होने के दावे का गलत बताया. (File Photo)

अगर आप बैंक में लेनदेन के लिए चेकबुक का इस्तेमाल करते हैं, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज ने आपको भी परेशान किया होगा. इसमें दावा किया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2026 के बाद मौजूदा चेकबुक बेकार हो जाएंगी और 1 जनवरी 2027 से नए सुरक्षा फीचर्स वाली चेकबुक इस्तेमाल करनी होगी.

हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस दावे का फैक्ट चेक करते हुए इसे पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है. केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि फिलहाल मौजूदा चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) चेकबुक में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर क्या दावा किया जा रहा

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सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में कहा जा रहा था कि बैंकों में इस्तेमाल हो रही मौजूदा स्टैंडर्ड CTS चेकबुक 31 दिसंबर 2026 से बदल दी जाएंगी. इसके बाद 1 जनवरी 2027 से नई चेकबुक लागू होंगी, जिनमें पहले से बेहतर सुरक्षा फीचर्स और नए मानक होंगे. इस दावे के चलते चेकबुक इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच यह सवाल उठने लगा था कि क्या उन्हें साल खत्म होने से पहले अपनी पुरानी चेकबुक बदलवानी पड़ेगी? क्या 2027 से पुराने चेक से भुगतान करना बंद हो जाएगा? अब RBI ने इन सभी आशंकाओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी है.

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चेकबुक को लेकर रिजर्व बैंक ने क्या बताया?

भारतीय रिजर्व बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर आधिकारिक स्टेटमेंट जारी कर वायरल मैसेज को गलत बताया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसके संज्ञान में ऐसा संदेश आया है, जिसमें मौजूदा CTS चेकबुक को 31 दिसंबर 2026 से बदलने और 1 जनवरी 2027 से नए सुरक्षा मानकों वाली चेकबुक लागू करने का दावा किया गया है. RBI ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल CTS चेकबुक के संबंध में ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा है. इसलिए सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा यह संदेश तथ्यों के विपरीत और लोगों को गुमराह करने वाला है.

क्या आपको मौजूदा चेकबुक बदलनी होगी?

RBI के स्पष्टीकरण के बाद फिलहाल चेकबुक इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को घबराने या जल्दबाजी में अपनी मौजूदा चेकबुक बदलवाने की जरूरत नहीं है. केंद्रीय बैंक ने न तो पुरानी CTS चेकबुक बंद करने की कोई तारीख घोषित की है और न ही 1 जनवरी 2027 से नई चेकबुक लागू करने का कोई फैसला बताया है. इसका मतलब है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज के आधार पर अपनी चेकबुक बदलवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है. हालांकि, भविष्य में अगर चेकबुक से जुड़े नियमों में कोई बदलाव होता है, तो उसकी जानकारी RBI और बैंक की आधिकारिक सूचना के जरिए मिलेगी.

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बैंकिंग से जुड़े फेक मैसेज से ऐसे बचें

RBI ने आम लोगों से अपील की है कि वे चेकबुक और दूसरे बैंकिंग नियमों से जुड़ी जानकारी के लिए केवल केंद्रीय बैंक की आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें. सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप या अन्य प्लेटफॉर्म पर आने वाले ऐसे मैसेज को बिना पुष्टि किए आगे न भेजें. बैंकिंग से जुड़े किसी भी नए नियम, बदलाव या डेडलाइन की जानकारी मिलने पर पहले RBI की वेबसाइट या अपने बैंक के आधिकारिक माध्यम से उसकी पुष्टि जरूर कर लें. इससे आप न सिर्फ गलत जानकारी से बचेंगे, बल्कि किसी अनावश्यक परेशानी में पड़ने से भी बच सकते हैं.

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