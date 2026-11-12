scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मेरी और मेरे घर-ऑफिस की निगरानी', पार्टी को लेकर चल रहे संग्राम पर अभिषेक बनर्जी ने EC को लिखी चिट्ठी

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अपने आवास-कम-दफ्तर पर निगरानी रखे जाने और वहां दोबारा हमले की आशंका जताई है. उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी से जुड़े लोग पुलिसकर्मियों की मदद से चुनाव आयोग में चल रहे पार्टी विवाद के मामले से जुड़े दस्तावेज और हलफनामे जबरन कब्जे में लेने की कोशिश कर सकते हैं.

Advertisement
X
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी. (Photo- ITG)
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी. (Photo- ITG)

तृणमूल कांग्रेस (AITC) के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी से जुड़े विवाद पर चुनाव आयोग में चल रही सुनवाई के बीच दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने चुनाव आयोग को प्रतिनिधित्व भेजकर अपने आवास-कम-दफ्तर पर निगरानी रखे जाने और वहां दोबारा हमला होने की आशंका जताई है. अभिषेक बनर्जी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कुछ पुलिसकर्मियों के समर्थन और मदद से चुनाव आयोग में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों और हलफनामों को जबरन अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकते हैं.

अभिषेक बनर्जी के वकील ने आयोग को भेजे गए पत्र में कहा है कि उनके मुवक्किल को आशंका है कि उनके आवास-कम-दफ्तर में दोबारा घुसने या हमला करने की कोशिश हो सकती है. इसका मकसद चुनाव आयोग के सामने चल रही कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज, हलफनामे और अन्य सामग्री को जबरन हासिल करना हो सकता है. उन्होंने आयोग से इस मामले में तत्काल दखल देने की अपील की है.

यह भी पढ़ें: अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर चला बुलडोजर, TMC नेता बोले- मेरी आवाज नहीं दबा सकते

सम्बंधित ख़बरें

Shed Removed Outside Abhishek Banerjee's Residence
अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर चला बुलडोजर, TMC नेता बोले- मेरी आवाज नहीं दबा सकते
Abhishek Banerjee
अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर हिंसा, FIR में TMC सांसद का नाम भी शामिल
Mamata banerjee slams bjp abhishek banerjee house attack
'हम पर बुलडोजर चढ़ा दो', अभिषेक के घर पर हमले का आरोप, BJP पर भड़कीं ममता
Abhishek Banerjee House Attack
बंगाल में फिर गरमाई राजनीति! अभिषेक के घर पर हुआ हमला!
BJP - TMC Clash reported outside ABhishek Banerjee’s residence at late night and early hours today.
अभिषेक बनर्जी के घर पर आधी रात हंगामा, BJP-TMC समर्थकों की भिड़ंत

दस्तावेजों में दखल से सुनवाई प्रभावित होने की आशंका

प्रतिनिधित्व में कहा गया है कि चुनाव आयोग के सामने डिस्प्यूट केस नंबर 1 ऑफ 2026 की कार्यवाही लंबित है. ऐसे में संबंधित लोगों को डराने, हलफनामे और दस्तावेज तैयार करने या सुरक्षित रखने में बाधा डालने और आयोग के सामने पेश की जाने वाली सामग्री जबरन हासिल करने की किसी भी कोशिश का सुनवाई पर सीधा असर पड़ सकता है.

Advertisement

वकील ने कहा कि आयोग के सामने चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया को डराने-धमकाने, दबाव बनाने और गैरकानूनी दखल से मुक्त रखा जाना चाहिए. मामले से जुड़े सभी पक्षों को कानून के मुताबिक अपने दस्तावेज और सबूत तैयार करने, सुरक्षित रखने और आयोग के सामने पेश करने का उचित अवसर मिलना चाहिए.

चुनाव आयोग से तत्काल ध्यान देने की अपील

अभिषेक बनर्जी की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि हाल की घटनाओं के क्रम और उनके बीच कम अंतर को देखते हुए उनके आवास-कम-दफ्तर पर दोबारा हमले और दस्तावेजों को जबरन कब्जे में लेने की आशंका वास्तविक है. इसलिए आयोग को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए.

यह भी पढ़ें: अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर आधी रात को हिंसा, FIR में TMC सांसद का नाम भी शामिल

बनर्जी ने यह प्रतिनिधित्व हाल की घटनाओं को आधिकारिक रिकॉर्ड पर लाने के लिए सौंपा है. पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इससे उनके पास संबंधित अधिकारियों और अदालतों के सामने उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IND vs AFG U19 Asia Cup Semi Final Live: अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का रनचेज जारी, सहवाग के बेटे आर्यवीर क्रीज पर |
    'मेरी और मेरे घर-ऑफिस की निगरानी', पार्टी को लेकर चल रहे संग्राम पर अभिषेक बनर्जी ने EC को लिखी चिट्ठी |
    नापसंद काम या कम ग्रोथ? एक नौकरी में क्यों नहीं टिक रहा Gen Z |
    मेट्रो उद्घाटन पर भाषण देने वालों की सूची से हटा नाम, भड़क गए मंत्री |
    YAMAHA ने मैदान में उतारा नया स्कूटर, बड़े टायर्स वाला डिजाइन और 108KM रेंज |
    GTA 6 खेलने के लिए 7,000 कर्मचारियों को छुट्टी दे रही यह कंपनी, सैलरी भी नहीं कटेगी! |
    खेत में ज्यादा खाद डालने से नहीं बढ़ेगी पैदावार! दीपक फर्टिलाइजर्स के CMD ने बताए 4 कड़वे सच |
    पति-पत्नी और 'वो-दो', फंसे एनवीडिया CEO... तस्वीरों में तीनों को देखें |
    Chhath Festival 2026: दुल्हन की तरह सजीं अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव ने गाया गाना, छठी मइया की भक्ति में डूबे भोजपुरी सितारे |
    PM बनने को तैयार थीं सोनिया गांधी, फिर क्यों बदल लिया अपना फैसला?
    Advertisement