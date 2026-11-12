GTA 6 खेलने के लिए 7,000 कर्मचारियों को छुट्टी दे रही यह कंपनी, सैलरी भी नहीं कटेगी!

आमतौर पर ऑफिस में वीडियो गेम खेलने की बात हो तो कर्मचारियों को काम पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है. लेकिन दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शामिल Logitech ने इस सोच से अलग फैसला लिया है. कंपनी अपने करीब 7,000 कर्मचारियों को वीडियो गेम खेलने के लिए एक दिन की एक्स्ट्रा पेड छुट्टी दे रही है.

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खास बात यह है कि इस छुट्टी के लिए कर्मचारियों को अपनी जेब से कुछ खर्च नहीं करना होगा और न ही अपनी सामान्य छुट्टियों में कटौती करवानी होगी. बता दें कि GTA VI को दुनिया का सबसे महंगा गेम बताया जा रहा है जिसे बनाने में बुर्ज खलीफा बनाने से भी ज्यादा पैसा लगा है. इसका इंतजार कई सालों से था और कई बार इसकी लॉन्च डेट भी टली है.

यह फैसला ऐसे समय आया है जब दुनिया भर में गेमर्स को Grand Theft Auto VI यानी GTA 6 का इंतजार है. यह गेम 19 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाला है. लॉजीटेक ने अपनी इस पहल को 'Logi Game Day' नाम दिया है. हालांकि, कर्मचारियों को यह छुट्टी सिर्फ GTA 6 खेलने के लिए नहीं मिलेगी. वे अपनी पसंद का कोई भी वीडियो गेम खेल सकते हैं.

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7,000 कर्मचारियों को कैसे मिलेगी यह छुट्टी?

Logitech की इस नई पहल के तहत कंपनी के करीब 7,000 कर्मचारियों और इंटर्न को एक अतिरिक्त पेड डे ऑफ मिलेगा. वे इस छुट्टी का इस्तेमाल अब से लेकर अगले एक साल तक कभी भी कर सकते हैं. यानी कर्मचारियों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे 19 नवंबर को ही छुट्टी लें. वे चाहें तो GTA 6 खेल सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई दूसरा गेम चुन सकते हैं.

इस फैसले की खास बात यह है कि कंपनी गेम खेलने के लिए अलग से छुट्टी दे रही है. कर्मचारियों को इसके लिए अपनी सामान्य पेड लीव का इस्तेमाल नहीं करना होगा. Logitech के इतिहास में यह पहली बार है जब कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए इस तरह का गेमिंग डे शुरू किया है.

Logitech के ऑफिस में भी बनेगा गेमिंग लाउंज

GTA 6 की रिलीज के दिन यानी 19 नवंबर को लॉजीटेक अपने अमेरिका के सैन जोस स्थित हेडक्वॉर्ट्स में एक खास गेमिंग इवेंट आयोजित करेगी. इस दौरान ऑफिस को गेमिंग लाउंज में बदला जाएगा. कंपनी का गेमिंग ब्रांड Logitech G इस इवेंट को होस्ट करेगा. लॉजीटेक की CEO हैनके फेबर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी.

फेबर ने इस पहल के बारे में कहा है कि अब उस पुरानी सोच को बदलने का समय है जिसमें वीडियो गेम खेलने को समय की बर्बादी माना जाता है. उनके मुताबिक, लॉजीटेक काम और गेमिंग दोनों के लिए प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी ने देखा है कि इन दोनों क्षेत्रों का अनुभव एक-दूसरे को बेहतर बना सकता है.

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क्या वीडियो गेम खेलने से काम में भी फायदा होता है?

लॉजीटेक का मानना है कि गेमिंग सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है. कई गेम में खिलाड़ियों को तेजी से फैसले लेने, मुश्किल हालात को समझने, रणनीति बनाने और दबाव में शांत रहने की जरूरत होती है. कंपनी का कहना है कि ऐसे अनुभव कामकाज में भी उपयोगी हो सकते हैं.

अपने दावे के समर्थन में लॉजीटेक ने 'Ctrl Tomorrow' नाम की रिसर्च का हवाला दिया है. कंपनी के मुताबिक, इस अध्ययन में नौ देशों के 900 लोगों और 100 गेमर्स को शामिल किया गया था. इसमें 81 फीसदी गेमर्स ने माना कि वीडियो गेम खेलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे असल जिंदगी की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं.

कंपनी के एक दूसरे स्टडी में 98.8 फीसदी एंटरप्राइज आईटी से जुड़े लोगों ने कहा कि गेमिंग से मिलने वाले कौशल कामकाज में भी उपयोगी हो सकते हैं. हालांकि, ये आंकड़े कंपनी की ओर से पेश किए गए अध्ययन के नतीजे हैं. इनसे यह साबित नहीं होता कि हर तरह का वीडियो गेम खेलने से हर कर्मचारी की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है.

GTA 6 की रिलीज का असर ऑफिस तक पहुंचा

GTA 6 को लेकर उत्साह सिर्फ गेमर्स तक सीमित नहीं है. इसकी रिलीज को लेकर कंपनियां भी कर्मचारियों की छुट्टियों और ऑफिस में उनकी मौजूदगी को लेकर तैयारी कर रही हैं. Fortune की रिपोर्ट के मुताबिक, BambooHR के आंकड़ों में GTA 6 की रिलीज वाले दिन के लिए पेड छुट्टी की मांग सामान्य दिनों के मुकाबले करीब 13 फीसदी ज्यादा दर्ज की गई. उसके सर्वे में 18 फीसदी सैलरी पाने वाले कर्मचारियों ने कहा कि वे गेम की रिलीज के दिन छुट्टी लेने की योजना बना रहे हैं.

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लॉजीटेक से पहले अमेरिका की सेना की एक यूनिट भी GTA 6 को लेकर चर्चा में आई थी. उसने दोबारा सेना में सेवा देने का करार करने वाले कुछ सैनिकों को गेम की रिलीज के दौरान चार दिन की छुट्टी देने की पेशकश की थी. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि GTA 6 की लोकप्रियता का असर अब गेमिंग की दुनिया से बाहर भी दिखाई देने लगा है.

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