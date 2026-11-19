'रामायण' ने अपनी रिलीज़ के सिर्फ दो हफ्तों के भीतर बॉक्स ऑफिस पर दो बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं. रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म ने भारत में 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर ली है, जबकि दुनिया भर में इसका कलेक्शन 1,500 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है.

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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह फिल्म रिलीज़ के बाद से ही अलग-अलग भाषाओं में शानदार प्रदर्शन कर रही है. हालाँकि, दूसरे वीकेंड की शानदार सफलता के बाद, अब हफ्ते के बाकी दिनों में इसकी कमाई की रफ़्तार थोड़ी धीमी होने लगी है.

14वें दिन कितनी हुई कमाई?

सैक्लनिक के आंकड़ों के मुताबिक, 14वें दिन, 'रामायण' ने 22,289 शोज से ₹23.20 करोड़ की नेट कमाई की. हिंदी में ₹16.50 करोड़, मलयालम में ₹2.15 करोड़, कन्नड़ में ₹1.65 करोड़, तमिल में ₹1.60 करोड़ और तेलुगु में ₹1.30 करोड़ की कमाई हुई. इसके साथ ही, भारत में अब तक का कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹1,009.05 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन ₹844.40 करोड़ हो गया है.

विदेशों में, फिल्म ने 14वें दिन ₹8.00 करोड़ की कमाई की, जिससे वहां का कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹510.00 करोड़ तक पहुंच गया है. इस तरह, फिल्म का दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹1,519.05 करोड़ हो गया है.

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'रामायण' ने 'धुरंधर' को पीछे छोड़ा

14वें दिन की कमाई के साथ, 'रामायण' ने आखिरकार रणवीर सिंह की 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' को पीछे छोड़ दिया है, जिसने ₹840.20 करोड़ (नेट) की कमाई की थी. हालांकि, यह अभी भी 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर 2' से पीछे है.

क्या कमाएगी 2000 करोड़ रुपये?

रामायण ने यह उपलब्धि फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने के 14 दिनों के भीतर ही हासिल हो गई है. हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु संस्करणों में फिल्म के शानदार प्रदर्शन ने इसके घरेलू कलेक्शन को मजबूत बनाया है, जबकि विदेशी बाजारों से हुई कमाई ने इसके वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन में और इजाफा किया है.

इससे पहले, यह फिल्म दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली शीर्ष पांच भारतीय फिल्मों में शामिल हो गई थी, जिसने 'धुरंधर' को पीछे छोड़ दिया. अब यह ऑल-टाइम बॉक्स ऑफिस रैंकिंग में और ऊपर चढ़ने की ओर देख रही है. यानी 2000 करोड़ रुपये के पार.

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