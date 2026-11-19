मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. करीब 1500 पेटी देसी शराब से भरा एक ट्रक सीधे पुलिस थाने में जा घुसा. ट्रक ने पहले थाने की बाउंड्री वॉल तोड़ी और फिर परिसर के अंदर पहुंच गया. गनीमत रही कि उस वक्त कोई पुलिसकर्मी ट्रक की चपेट में नहीं आया.

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घटना भितरवार पुलिस थाने की है. ट्रक भिंड जिले से देसी शराब लेकर शिवपुरी जिले के पिछोर जा रहा था. ट्रक में करीब 1500 पेटियां लदी हुई थीं. इसे सुबह 3 बजकर 21 मिनट पर पिछोर पहुंचना था, लेकिन ट्रक तय समय से लेट हो गया था. देरी की वजह से चालक ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी थी.

इसी दौरान ट्रक बेकाबू हो गया और सीधे भितरवार थाने की बाउंड्री वॉल से टकरा गया. टक्कर इतनी तेज थी कि दीवार टूट गई और ट्रक थाना परिसर में जा पहुंचा. अचानक हुई इस घटना से थाने में हड़कंप मच गया. पुलिसकर्मी बाहर निकले तो सामने शराब से भरा ट्रक खड़ा था.

चालक ने दिखाए शराब से जुड़े दस्तावेज

ट्रक चालक की पहचान नरेश गिरी के रूप में हुई है. वह सीहोर का रहने वाला है. पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है. चालक ने शराब से जुड़े कुछ दस्तावेज भी दिखाए हैं. हालांकि, इन दस्तावेजों की जांच अभी बाकी है. पुलिस आबकारी विभाग से इनकी पुष्टि कराएगी.

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मामले में एक और बात सामने आई है. ट्रक के तय समय से लेट होने की सूचना ड्राइवर ने पुलिस और आबकारी विभाग को नहीं दी थी. नियम के मुताबिक, शराब ले जा रहे ट्रक के निर्धारित समय से देरी होने पर संबंधित विभाग को इसकी जानकारी देना जरूरी होता है.

शराब की पेटियों और चालक की भी जांच

पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि ट्रक में शराब की पेटियों की संख्या दस्तावेजों में दर्ज संख्या से मेल खाती है या नहीं. इसके अलावा चालक ने शराब पी रखी थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. पुलिस ने नरेश गिरी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.

हादसे में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन थाने की बाउंड्री वॉल को काफी नुकसान पहुंचा है. ट्रक को परिसर से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आबकारी विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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