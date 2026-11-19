भारत समेत दुनियाभर के गेमर्स जिस गेम का इंतजार 13 साल से कर रहे थे, आखिरकार वह लॉन्च हो चुका है. रॉकस्टार गेम्स का वीडियो Grand Theft Auto 6 (GTA-6) लॉन्च हो गया है. ये नया वर्जन 13 साल के लंबे इंतजार के बाद लॉन्च हुआ है. ब्रिटेन में बहुत से लोगों ने इस गेम को खेलने के लिए ऑफिस से छुट्टी ली है और इमेल में GTA 6 को बकायदा मेंशन भी किया है.

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भारत में यह 19 नवंबर की शुरुआत के साथ ही लॉन्च हो चुका है. गेम कंपनी ने बताया था कि यह सभी देशों में उनके स्थानीय समय पर रात 12 बजे लॉन्च हो जाएगा. भारत में यह लॉन्च हो चुका है. हालांकि न्यूजीलैंड उन शुरुआती देशों की लिस्ट में शामिल था, जहां के गेमर्स को सबसे पहले GTA 6 खेलने का मौका मिला.

GTA 6 के शौकीनों को वाइस सिटी की दुनिया में लौटने का मौका मिलेगा. इस बार गेम में दो नए किरदार को शामिल किया है, जिनके नाम Jason Duival और Lucia Caminos होंगे. इन दोनों की कहानी क्राइम वर्ल्ड में ही घूमेगी.

कैसे खेल सकेंगे GTA 6? (How To Play GTA 6)

GTA 6 गेम अभी PlayStation 5 और Xbox Series X/S के लिए उपलब्ध हुआ है. हालांकि अभी पीसी वर्जन को लॉन्च नहीं किया है, जिसके लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा.

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GTA 6 की फाइल स्टोरेज कैपिसिटी

GTA 6 को डाउनलोड करने के लिए गेमर्स को काफी ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ने वाली है. इसकी गेम फाइल का साइज करीब 212GB बताया गया है.

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किस देश की तरह दिखेगी Vice City

GTA 6 गेम्स की कहानी में एक राज्य को दिखाया जाता है, जिसका नाम Leonida है. GTA 6 में नजर आने वाला यह गेम अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा से इंस्पायर नजर आता है. गेम में मशहूर Vice City असल में मियामी शर का काल्पनिक रूप है. कंपनी ने इस बार गेम में दो नए कैरेक्टर को शामिल किया है, जिनके नाम Jason Duival और Lucia Caminos होंगे.

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GTA 6 के ट्रेलर ने मचाया धमाल

GTA 6 लॉन्चिंग तो अभी कुछ घंटे पहले ही हुई है, जबकि इसके ट्रेलर ने धमाल मचा दिया है. ट्रेलर को शानदार रिस्पोंस मिला है. ट्रेलर की लॉन्चिंग के बाद पहले 24 घंटे में YouTube पर 9.3 करोड़ व्यूज हासिल किए थे.

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