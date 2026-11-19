भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज (19 नवंबर) से वेलिंगटन के बेस‍िन र‍िजर्व मैदान में है. मैच में टॉस तड़के 3 बजे है. वहीं खेल 3:30 पर शुरू होगा.

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इस मुकाबले की लाइव अपडेट और स्कोरकार्ड हम लगातार अपडेट कर रहे हैं. ऐसे में आप इस पेज को र‍िफ्रेश करते रहें.

शुभमन गिल की टीम के सामने न्यूजीलैंड में 18 साल से चले आ रहे टेस्ट जीत के सूखे को खत्म करने की चुनौती है. सीरीज में जीत भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों के लिए भी अहम होगी. सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में है.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11: टॉम लाथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल, ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, काइल जैमीसन और जैकब डफी.



भारत की संभावित प्लेइंग-11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह.

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टेस्ट में न्यूजीलैंड पर भारत का पलड़ा भारी, 65 मैचों में 22 जीत

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक टेस्ट क्रिकेट में कुल 65 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें भारतीय टीम ने 22 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 16 मुकाबलों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच 27 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं. यानी टेस्ट क्रिकेट में भारत का पलड़ा कीवी टीम पर भारी रहा है.

पिछले तीनों टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया



हालांकि, हालिया मुकाबलों में तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. न्यूजीलैंड ने 2024 में भारत को उसी की धरती पर टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. बेंगलुरु में 8 विकेट, पुणे में 113 रन और मुंबई के वानखेड़े में 25 रनों से जीत दर्ज कर कीवी टीम ने इतिहास रचा. टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ यह न्यूजीलैंड का सबसे यादगार प्रदर्शन रहा.

कब किया भारत ने पहला न्यूजीलैंड का दौरा?

भारतीय टीम ने 1968 में पहली बार न्यूजीलैंड का दौरा किया था. इस दौरे पर भारत ने पांच में से तीन टेस्ट मुकाबले जीते और विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की. यह इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने के तीन दशक से ज्यादा समय बाद भारत की पहली विदेशी सीरीज जीत थी. हालांकि, इसके बाद न्यूजीलैंड में भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट का सफर आसान नहीं रहा. कई बार टीम ने मुकाबले बचाए, तो कई मौकों पर जीत के करीब पहुंचकर भी उसे हासिल नहीं कर सकी.

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भारत ने न्यूजीलैंड में अपना पिछला टेस्ट मुकाबला करीब 18 साल पहले जीता था. हैमिल्टन में मिली 10 विकेट की वह जीत पिछले 50 साल में न्यूजीलैंड की धरती पर भारत की इकलौती टेस्ट जीत भी रही है. अब गिल के पास इस इतिहास को बदलने का मौका है.

गिल के लिए टेस्ट सीरीज सबसे अहम

भारत ने इस दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन दौरे का सबसे बड़ा मुकाबला टेस्ट सीरीज ही है. अब तक खेले गए आठ नतीजों वाले मुकाबले आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी का हिस्सा रहे हैं. भारतीय टीम अपने प्रदर्शन से काफी हद तक संतुष्ट होगी, हालांकि इस दौरान कुछ कमियां भी नजर आईं.

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गिल सात साल पहले भी भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड का दौरा कर चुके हैं. तब वह किशोर खिलाड़ी थे और भारतीय बल्लेबाज मेजबान टीम की रणनीतियों के सामने संघर्ष करते नजर आए थे. उस सीरीज में भारत के स्कोर 165, 191, 242 और 124 रन रहे थे. गिल के लिए वह दौरा इस बात का उदाहरण था कि न्यूजीलैंड की टीम विपक्षी बल्लेबाजों के खिलाफ कितनी अच्छी तैयारी करके उतरती है. हालांकि, इस बार भारतीय कप्तान को भरोसा है कि उनकी टीम बेहतर रणनीति के साथ मेजबान गेंदबाजों का सामना करेगी.

क्या भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप का फाइनल खेलेगी

2019 के उस दौरे में भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में निराशा हाथ लगी थी. हालांकि, उस समय विराट कोहली की कप्तानी में टीम का रेड बॉल क्रिकेट काफी मजबूत था. मौजूदा भारतीय टीम की स्थिति इससे अलग है. टीम टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहचान और दबदबा कायम करने के लिए संघर्ष कर रही है. इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी दांव पर हैं.

भारत अगर इस सीरीज के दोनों मुकाबले जीत लेता है, तो गिल को भरोसा है कि टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू चुनौती के बावजूद फाइनल में पहुंचने की उम्मीद कर सकेगी. लेकिन न्यूजीलैंड में मुकाबले गंवाना भारत की राह मुश्किल कर सकता है.

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दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर है और वह अपनी स्थिति मजबूत रखना चाहेगी. कई टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए उसके पास अंक गंवाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है. चोट और खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट की चुनौतियों के बावजूद न्यूजीलैंड की कोशिश होगी कि भारतीय टीम को सीमित ओवरों की ट्रॉफी के अलावा टेस्ट सीरीज में कोई सफलता न मिले.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार.

भारत के ख‍िलाफ जीलैंड का स्क्वॉड: टॉम लाथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, काइल जेमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट और विल यंग.

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