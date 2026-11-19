किसी को पुराने सिक्के जमा करने का शौक होता है, तो कोई अलग-अलग देशों की चीजें इकट्ठा करता है. लेकिन स्विट्जरलैंड की एक महिला का शौक इतना अनोखा है कि जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. पेशे से हार्ट सर्जन डॉ. डायना रेसर पिछले 25 साल से दिल के आकार वाली चीजें जमा कर रही हैं. उनके कलेक्शन में साबुन, गहने, परफ्यूम से लेकर कार में इस्तेमाल होने वाली चीजें तक शामिल हैं. अब उनके पास ऐसी 3,200 से ज्यादा चीजें हो चुकी हैं, जिसके दम पर उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दोबारा दर्ज करा लिया है.

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दुनिया में कुछ लोगों के शौक इतने अनोखे होते हैं कि वे एक दिन उन्हें विश्व रिकॉर्ड तक पहुंचा देते हैं. ऐसा ही कुछ स्विट्जरलैंड की रहने वाली एक महिला ने कर दिखाया है. पेशे से हार्ट सर्जन डॉ. डायना रेसर को दिल के आकार वाली चीजें इकट्ठा करने का ऐसा शौक है कि उनके पास अब 3,200 से ज्यादा अलग-अलग चीजें जमा हो चुकी हैं. उनकी इस अनोखी कलेक्शन ने उन्हें एक बार फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिला दी है. दिलचस्प बात यह है कि डायना का यह शौक कोई नया नहीं है. वह पिछले करीब 25 साल से दिल के आकार वाली चीजें इकट्ठा कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने छोटी-बड़ी हजारों चीजें जमा की हैं. इनमें घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों से लेकर सजावट का सामान, कपड़े और गहने तक शामिल हैं.

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2010 में भी बना चुकी हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड

डॉ. डायना रेसर ने पहली बार साल 2010 में दिल के आकार वाली चीजों का सबसे बड़ा कलेक्शन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. उस समय उनके पास ऐसी 775 चीजें थीं. लेकिन साल 2024 में अमेरिका की सुसान वेस्ट ने 1,560 अलग-अलग दिल के आकार वाली चीजें जमा करके उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया. हालांकि, डायना ने चीजें इकट्ठा करना बंद नहीं किया. वह लगातार अपने कलेक्शन में नई चीजें जोड़ती रहीं. अप्रैल 2026 में उन्होंने अपने पास मौजूद सभी चीजों की गिनती की. इस बार उनके कलेक्शन में कुल 3,200 चीजें निकलीं. इसके साथ ही उन्होंने अपना पुराना रिकॉर्ड वापस हासिल कर लिया.

25 साल पहले शुरू हुआ था यह अनोखा शौक

डायना को दिल के आकार वाली चीजें इकट्ठा करने का शौक करीब 25 साल पहले मेडिकल की पढ़ाई के दौरान लगा था. उस समय उन्होंने हार्ट सर्जरी की इंटर्नशिप पूरी की थी और तय कर लिया था कि उन्हें आगे चलकर हार्ट सर्जन ही बनना है. जब उनके आसपास के लोगों को उनके इस सपने के बारे में पता चला तो दोस्तों और परिवार के लोगों ने उन्हें दिल के आकार वाली चीजें गिफ्ट करना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे ये चीजें उनके कलेक्शन का हिस्सा बनती गईं. डायना बताती हैं कि अब उन्हें हर तरह की चीजों में दिल का आकार दिखाई देने लगा है. उनके मुताबिक, एक बार जब आप अपने आस-पास दिल के आकार वाली चीजों को ध्यान से देखना शुरू कर देते हैं तो फिर उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है.

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कलेक्शन में साबुन से लेकर कार के सामान तक शामिल

डायना का कलेक्शन सिर्फ सजावट की चीजों तक सीमित नहीं है. उनके पास रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर तरह की दिल के आकार वाली चीज मौजूद है. इसमें दिल के आकार वाली सोलर लाइट, कार के एयर फ्रेशनर, बालों में लगाने वाली एक्सेसरीज, परफ्यूम, साबुन, गहने और कपड़े शामिल हैं. उनके घर और ऑफिस में भी ऐसी कई चीजें रखी हुई हैं. इतना ही नहीं, डायना ने अपने शरीर पर दिल के आकार के छह टैटू भी बनवा रखे हैं. उनके कलेक्शन की करीब आधी चीजें उन्हें परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और मरीजों से गिफ्ट में मिली हैं. बाकी चीजें उन्होंने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से खुद खरीदी हैं.

कलेक्शन में रखी हैं कई अनोखी चीजें

डायना के कलेक्शन में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो सकता है. उनके पास दिल के आकार का रूबिक क्यूब, काम करने वाला स्टेथोस्कोप और बर्लिन की दीवार का एक टुकड़ा भी मौजूद है. उनके कलेक्शन में कुछ खास पेंटिंग भी हैं. इनमें एक पेंटिंग में तीन महिलाएं दिल को पकड़े हुए दिखाई देती हैं. दूसरी पेंटिंग में एक बार्न आउल यानी खलिहान में रहने वाले उल्लू का चेहरा दिल के आकार का बनाया गया है. यह पेंटिंग उनकी बहन ने बनाई थी. डायना के लिए इन सभी चीजों में से किसी एक को पसंदीदा बताना काफी मुश्किल है, क्योंकि हर चीज उनके लिए खास मायने रखती है.

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अब किस चीज को कलेक्शन में शामिल करना चाहती हैं डायना?

इतनी सारी चीजें जमा करने के बाद भी डायना का शौक खत्म नहीं हुआ है. उनसे जब पूछा गया कि अब उनके कलेक्शन में किस चीज की कमी है तो उन्होंने मजाक में कहा कि उन्हें 'हार्ट ऑफ इटरनिटी डायमंड' चाहिए. यह 27.64 कैरेट का एक बेहद दुर्लभ नीले रंग का दिल के आकार का हीरा है. इसकी कीमत कम से कम 16 मिलियन डॉलर यानी करीब 140 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है. हालांकि, डायना ने एक ऐसी चीज का भी जिक्र किया जिसे वह सच में दोबारा पाना चाहती हैं. उनके पास दिल के आकार का शावर हेड था, लेकिन गिरने से वह टूट गया. उन्होंने इसे ऑनलाइन दोबारा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा दूसरा शावर हेड नहीं मिला.

अपने कलेक्शन के जरिए देना चाहती हैं खास संदेश

डायना के लिए दिल सिर्फ एक डिजाइन या सजावट का निशान नहीं है. वह इसे प्यार, जिंदगी और आत्मा का प्रतीक मानती हैं. उनका कहना है कि हार्ट सर्जरी के प्रति उनका लगाव और रोजमर्रा की जिंदगी में दिल के निशान का बार-बार दिखाई देना ही उनके इस शौक की वजह बना. वह अपने इस कलेक्शन के जरिए लोगों को दिल की सेहत के प्रति जागरूक भी करना चाहती हैं. डायना का कहना है कि आज के समय में दिल की बीमारियों को समय रहते पहचाना और उनका इलाज किया जा सकता है. इसलिए लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए. डायना ने अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और मरीजों का भी शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने इतने सालों तक उनके इस अनोखे शौक को आगे बढ़ाने में मदद की.

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