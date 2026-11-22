वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन ऋषभ पंत ने कमाल की बल्लेबाजी की. जैसे ही ऋषभ पंत ने अपना शतक पूरा किया, कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज सुनील गावस्कर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने ताली बजाकर पंत की तारीफ की.
यह तस्वीर इसलिए तेजी से वायरल हो गई क्योंकि साल 2024-25 की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान गावस्कर ने पंत के एक गैर-जिम्मेदाराना शॉट पर जमकर नाराजगी जताई थी और 'स्टुपिड, स्टुपिड, स्टुपिड' तक कह दिया था.
तीसरे दिन 55 रन से आगे खेलते हुए पंत ने शुरुआत से ही अपने बेखौफ अंदाज का परिचय दिया. नाइटवॉचमैन अंशुल कम्बोज के साथ क्रीज पर जमे पंत ने जब 99 रन बनाए तो शतक पूरा करने के लिए कोई धीमा रास्ता नहीं चुना.
उन्होंने ऑफ-स्पिनर की गेंद को मिड-ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर 135 गेंदों में अपना 9वां टेस्ट शतक पूरा किया. शतक जड़ने के बाद उन्होंने आसमान की ओर देखकर अपना पुराना अंदाज दिखाया. इससे पहले भी उन्होंने रिवर्स स्वीप और आगे बढ़कर ग्लेन फिलिप्स को छक्का जड़ने जैसे शॉट्स से दर्शकों को रोमांचित किया था.
Tough critic, but an even bigger admirer! 🫡👏 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 4, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/omYeno8uIO— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026
पंत आखिरकार 153 गेंदों में 128 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 10 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. रचिन रवींद्र की गेंद पर उनका टॉप एज लगा और डीप मिडविकेट पर नाथन स्मिथ ने आसान कैच लपक लिया.
CENTURY for Pant 🔥🔥 Rishabh doing Rishabh things. Brings up his 9th Test ton with a MAXIMUM 👌👌 Live - https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/P4IySgRGNZ— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
ऋषभ पंत ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड
इस धमाकेदार शतक के साथ ऋषभ पंत ने अपने नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज कर लिए. वह न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं. पंत दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (SENA) इन चारों देशों में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बन गए हैं.
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ऋषभ पंत की 128 रनों की पारी के साथ-साथ इसी पारी में केएल राहुल ने भी 136 रनों का शानदार योगदान दिया. दोनों की दमदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 720 रन बनाकर घोषित कर दी. ये न्यूजीलैंड की जमीन पर किसी भी टीम का अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर है.