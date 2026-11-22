बॉलीवुड को इस साल फिल्म हनुमान अंश से बड़ा सरप्राइज मिला. 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने इस साल सनी देओल, इमरान हाशमी, और कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ का बिजनेस किया. ये हिंदी सिनेमा में अभी तक की सबसे सफल फिल्म है, जिसने इतने कम बजट में इतना पैसा कमाया. हालांकि इसके डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी इंडस्ट्री की चुप्पी से ज्यादा इंप्रेस नहीं हैं.

और पढ़ें

हनुमान अंश पर चुप है बॉलीवुड?

फिल्म हनुमान अंश की इतनी बड़ी सफलता के बावजूद डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री ने इसे वो पहचान और तारीफ नहीं दी, जिसकी ये हकदार थी. फिल्म की OTT रिलीज से पहले विशाल ने स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें हैरानी हुई कि फिल्म की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने खुलकर इसकी तारीफ नहीं की.

उन्होंने कहा- मैंने देखा है कि जब कोई बड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसके बाद कई प्रोडक्शन हाउस आधिकारिक बयान जारी करते हैं. लेकिन हमारी फिल्म एक छोटे बजट की है और एक नए डायरेक्टर ने बनाई है. इसलिए मुझे किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का बयान देखने को नहीं मिला, एक भी नहीं. ये काफी हैरान करने वाली बात है.

Advertisement

उन्होंने आगे कहा कि जब लोग उनसे मिलते हैं, तो फिल्म की खूब तारीफ करते हैं. वरुण धवन और वीरेंद्र सहवाग जैसे कुछ लोगों ने भी खुलकर फिल्म को सराहा है. लेकिन किसी बड़े स्टूडियो या स्थापित प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म की सफलता पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया.

अपनी फिल्म की सफलता पर क्या बोले विशाल?

विशाल चतुर्वेदी ने हाल ही में गोवा में आयोजित 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के दौरान भी हनुमान अंश की सफलता पर बात की थी. उन्होंने कहा कि अक्सर माना जाता है कि केवल बड़ी फिल्मों और इवेंट फिल्मों को ही सिनेमाघरों में सफलता मिलती है, जबकि छोटी फिल्मों के लिए दर्शक जुटाना मुश्किल होता है. लेकिन उनकी फिल्म ने इन धारणाओं को गलत साबित किया है.

उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा- सिनेमा एक ऐसी जगह है, जहां लोग किसी फिल्म को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं. अक्सर कहा जाता है कि केवल बड़े बजट और बड़े स्टार वाली फिल्में ही चलेंगी, बाकी फिल्मों को संघर्ष करना पड़ेगा. लेकिन हमारी फिल्म ने इन सभी बातों को गलत साबित किया है.

विशाल के मुताबिक, अब ये सोच भी टूट चुकी है कि केवल बड़े स्टार, बड़े बजट या बड़े स्टूडियो की फिल्में ही सफल हो सकती हैं. दर्शक खुद तय करते हैं कि उन्हें कौन-सी फिल्म पसंद है. पहले लोगों की राय बनाने में फिल्म समीक्षकों और सोशल मीडिया का बड़ा योगदान होता था, लेकिन अब दर्शक फिल्म देखकर खुद उसका फैसला करते हैं.

Advertisement

इसी दौरान विशाल ने हनुमान अंश के सीक्वल पर भी खुलासा किया. उन्होंने कहा कि वो फिलहाल तुलसीदास जी की कहानी पर काम कर रहे हैं. जब सही समय आएगा, तब बाबा नीम करोली की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा. बात करें फिल्म हनुमान अंश की, तो 27 नवंबर से ये सोनी लिव पर स्ट्रीम होनी शुरू हो जाएगी.

---- समाप्त ----