कुछ लोग परमानेंट नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं. लेकिन रात की यह नौकरी आपके दिल पर भी असर डाल सकती है. एक नई स्टडी में सामने आया है कि जो लोग अधिकतर रात की शिफ्ट ही करते हैं, उनके दिल की बनावट में कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं. इतना ही नहीं, उनके खून में भी ऐसे बदलाव मिले हैं जो दिल की बीमारी से जुड़े होते हैं. 42 हजार लोगों पर हुई रिसर्च के बाद यह जानकारी मिली है. इस स्टडी को मेडिकल जर्नल यूरोपियन हार्ट जर्नल में पब्लिश किया गया है.

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इस स्टडी में 42,671 लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों को देखा गया. इनमें 1,322 लोग ऐसे थे जो हमेशा रात की शिफ्ट में काम करते थे. इन सभी की औसत उम्र 52 साल थी. 42,671 लोगों में सभी के हार्ट के टेस्ट किए गए. इसमें पता चला कि जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे थे उनके दिल की मांसपेशियों की दीवारें थोड़ी मोटी थीं और दिल के अंदर के चैंबर का आकार कुछ छोटा था. हालांकि, दिल की खून पंप करने की कुल क्षमता में कोई बड़ा अंतर नहीं देखा गया.

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रात में जागने से दिल पर कैसे पड़ता है असर?

रिसर्च में बताया गया है कि रात में जागने के कारण शरीर का टाइम टेबल बिगड़ सकता है. इसका असर ब्लड प्रेशर, शुगर और शरीर में फैट के स्तर पर पड़ सकता है. यही वजह है कि लंबे समय तक नाइट शिफ्ट करने वालों की दिल की बिगड़ने का रिस्क होता है. हालांकि ये रिस्क उनमें अधिक है जो नाइट शिफ्ट ही करते हैं. हफ्ते में एक या दो दिन नाइट ड्यूटी करने से हार्ट पर कोई गंभीर असर नहीं देखा गया है.

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वैज्ञानिकों ने क्या सलाह दी?

इस स्टडी के लेखक डॉ. मुवेई ली ने बताया कि रिसर्च में रात की शिफ्ट करने वालों के दिल में कुछ बदलाव जरूर मिले हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि रात में काम करने से सीधे दिल खराब हो जाता है. ऐसा भी नहीं है कि नाइट शिफ्ट करने वाले हर इंसान के दिल की बनावट बदल सकती है. हां, परमानेंट नाइट शिफ्ट रिस्क बढ़ा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी इसके लिए आगे और रिसर्च की जरूरत है. लेकिन नाइट शिफ्ट वालों को सलाह है कि वे रोजाना एक्सरसाइज करें, खानपान ठीक रखें और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखें. डॉक्टर की सलाह पर अपने चेकअप भी कराते रहें.

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