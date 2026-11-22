उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा है. यह बैठक सोमवार से शुरू होगी और तीन दिन तक चलेगी. बैठक के दौरान दोनों पक्ष सीटों को लेकर अपने-अपने दावें रखेंगे.

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सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की यह बैठक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवार के घर पर होनी है. माना जा रहा है कि पहले दिन सिर्फ दोनों पार्टियां अपने-अपने दावे पेश करेगी. तीन दिनों तक यह बैठक चलने वाली है. सीटों का बंटवारा करते समय सबसे ज्यादा जिस फैक्टर का ध्यान रखा जाएगा, वह है- 'विनेबिलिटी.'

समाजवादी पार्टी ने सीट शेयरिंग पर फैसला लेने के लिए सांसद रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है. इस कमेटी में आलोक रंजन, धर्मेंद्र यादव और राजीव शामिल हैं. कमेटी में दो डाटा एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया है.

विनेबिलिटी के आधार पर होगा फैसला

सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि विनेबिलिटी के आधार पर उम्मीदवार का चयन होगा. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक में सीटों से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम और चेहरे पर फोकस होगा कि किस क्षेत्र में कौनसा उम्मीदवार जीताऊ है, कौन पार्टी को उस जगह जीत दिला सकता है.

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पहले ही आजम खान कह चुके हैं कि कांग्रेस की डिमांड ज्यादा है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी नुकसान सहकर भी ज्यादा सीटें दे सकती है. फिलहाल सीट शेयरिंग पर दोनों पार्टियां बहुत संभल कर बोल रही हैं. दोनों का ही कहना है कि यह सीट शेयरिंग सम्मानजनक होगी.

अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन पर क्या कहा

शनिवार को अखिलेश यादव से कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर सवाल पूछा गया. हालांकि, अखिलेश ने कहा कि फिलहाल बातचीत जारी है. अखिलेश ने कहा कि सीटों के बंटवारे का आधार सिर्फ जीत होगी. उन्होंने सीटों की संख्या या किसी तय फॉर्मूले का खुलासा नहीं किया.

अखिलेश के इस बयान को यूपी चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच चल रही बातचीत के लिहाज से अहम माना जा रहा है. फिलहाल दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर चर्चा जारी है.

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