एक घर है. घर में पत्नी है और दो छोटे बच्चे. पति नौकरी की तलाश में विदेश गया है. परिवार को उम्मीद है कि कुछ दिन बाद फोन आएगा, वहां काम मिल गया होगा, अब घर के हालात सुधरेंगे. लेकिन फोन आता है तो कोई अच्छी खबर नहीं मिलती. बल्कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर दिखाई देती है. तस्वीर में घर से नौकरी की तलाश में निकला शख्स रूसी सेना की वर्दी पहने कुछ दूसरे विदेशी नागरिकों के साथ खड़ा है. अब परिवार के मन में एक डर बैठ गया है. कहीं उनका अपना रूस-यूक्रेन युद्ध में तो नहीं फंस गया?

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यह कहानी असम के कछार जिले के रहने वाले अब्दुल मुक्तादिर लस्कर की है. घर में सब उसे मुन्ना कहकर बुलाते हैं. मुन्ना अजरबैजान में नौकरी करने की उम्मीद लेकर घर से निकला था. लेकिन परिवार को मिले यात्रा दस्तावेज कुछ और कहानी बताते हैं. उसके नाम पर मुंबई से मॉस्को का टिकट बुक था.

अब 26 अगस्त के बाद से मुन्ना का परिवार से संपर्क नहीं हुआ है. उसकी पत्नी सलमा अपने तीन साल के बेटे और एक साल की बेटी के साथ उनके लौटने का इंतजार कर रही है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि मुन्ना इस वक्त कहां है, रूसी सेना में शामिल है या उसे युद्ध के मोर्चे पर भेजा गया है. परिवार को आशंका है कि नौकरी के नाम पर उसे रूस बुलाकर युद्ध में धकेल दिया गया हो.

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नौकरी अजरबैजान में करनी थी, टिकट मॉस्को का कैसे मिला?

मुन्ना असम के कछार जिले के सोनाई इलाके का रहने वाला है. परिवार के मुताबिक, वह इस साल की शुरुआत में नौकरी की तलाश में विदेश गया था. उसे अजरबैजान में काम मिलने का भरोसा दिया गया था. इसके बाद परिवार के हाथ कुछ फ्लाइट टिकट और यात्रा दस्तावेज लगे. इन दस्तावेजों के मुताबिक, 14 जुलाई को मुन्ना के नाम पर मुंबई से मॉस्को की फ्लाइट बुक थी. यह सफर बाकू के रास्ते होना था.

बाकू अजरबैजान की राजधानी है. एक और बात सामने आई. 30 जुलाई को भारत लौटने के लिए वापसी का टिकट भी बुक था. लेकिन परिवार को नहीं पता कि मुन्ना ने उस फ्लाइट से वापसी की या नहीं. वह रूस में ही रुक गया, कहीं और चला गया या उसके साथ कुछ और हुआ, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है. यानी जिस नौकरी के लिए मुन्ना घर से निकला था, उसका वादा अजरबैजान का था, लेकिन टिकट उसे मॉस्को ले जाने वाला था.

फिर सोशल मीडिया पर रूसी वर्दी में तस्वीर दिखी

परिवार की चिंता तब और बढ़ गई, जब सोशल मीडिया पर मुन्ना की एक तस्वीर सामने आई. तस्वीर में मुन्ना रूसी सैन्य वर्दी पहने कुछ दूसरे विदेशी नागरिकों के साथ दिखाई दे रहा था. अब परिवार के सामने कई सवाल खड़े हो गए. क्या मुन्ना रूस में किसी नौकरी के लिए गया था? क्या उसे रूसी सेना में शामिल कर लिया गया? क्या उसे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया गया? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन यह तस्वीर परिवार के लिए चिंता की वजह जरूर बन गई है.

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मुन्ना की पत्नी सलमा ने आखिरी बार 26 अगस्त को पति से फोन पर बात की थी. इसके बाद से परिवार का संपर्क टूट गया. घर में अब सलमा के साथ दो छोटे बच्चे हैं. तीन साल का बेटा और एक साल की बेटी. सलमा के लिए हर गुजरता दिन एक नई चिंता लेकर आ रहा है. परिवार को यह भी नहीं पता कि मुन्ना सुरक्षित है या नहीं. उसकी लोकेशन क्या है और दोबारा संपर्क कैसे हो सकता है.

परिवार ने पीएम मोदी और हिमंत बिस्वा सरमा से मदद मांगी

अब मुन्ना का परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है. परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से गुहार लगाई है कि इस मामले में मदद की जाए.

परिजनों ने मांग की है कि सरकार रूसी अधिकारियों से संपर्क करे, मुन्ना का पता लगाए और उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाने की कोशिश करे. परिवार के लिए अब सबसे जरूरी यह जानना है कि मुन्ना आखिर है कहां. उसे नौकरी के लिए किसने भेजा था? रूस पहुंचने के बाद वह किन लोगों के संपर्क में था? और 26 अगस्त के बाद उसका फोन क्यों बंद हो गया?

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मुन्ना का मामला अकेला नहीं लगता. पड़ोसी देश बांग्लादेश के कुछ युवाओं के वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. इनमें युवाओं ने कथित तौर पर दावा किया कि उन्हें रूस में नौकरी का लालच देकर बुलाया गया और बाद में युद्ध में जाने के लिए मजबूर किया गया. इस तरह के दावे चिंता पैदा करते हैं. खासकर उन युवाओं के लिए जो विदेश में नौकरी पाने की उम्मीद में एजेंटों या बिचौलियों के संपर्क में आते हैं.

फिलहाल मुन्ना के परिवार के पास कुछ टिकट हैं, एक तस्वीर है और आखिरी फोन कॉल की तारीख है. एक तरफ तीन साल का बेटा और एक साल की बेटी है. दूसरी तरफ सलमा की उम्मीद है कि फोन फिर बजेगा और दूसरी तरफ से मुन्ना की आवाज सुनाई देगी. परिवार यह जानना है कि अजरबैजान में नौकरी का सपना लेकर निकला मुन्ना आखिर रूस कैसे पहुंचा और अब किस हाल में है.

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