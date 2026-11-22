चीन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. यहां एक इलेक्ट्रिक कार रातभर बिना ड्राइवर के पार्किंग में आगे-पीछे होती रही. कार कभी आगे जाती, तो कभी पीछे आकर पार्किंग की जगह में खड़ी होने की कोशिश करती. हैरानी की बात यह है कि कार ने एक-दो नहीं, बल्कि पूरी रात में 868 बार पार्किंग करने की कोशिश की. सुबह जब कार के मालिक ने उसका रिकॉर्ड चेक किया, तो यह संख्या देखकर वह भी हैरान रह गया. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह मामला चीन के अनहुई प्रांत का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, एक रिहायशी इमारत की अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी इलेक्ट्रिक कार रात करीब 3 बजे अचानक अपने आप चलने लगी. सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया कि कार में कोई ड्राइवर नहीं था, इसके बावजूद वह आगे-पीछे हो रही थी.

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कार बार-बार पार्किंग की जगह में घुसने की कोशिश करती. इसके बाद अपनी पोजीशन ठीक करने के लिए पीछे आती और फिर से आगे बढ़ने लगती. यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा. कार की इस अजीब हरकत से पार्किंग में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड भी परेशान हो गया. उसने जब कार के चलने की आवाज सुनी तो वह देखने पहुंचा. वहां जाकर उसने देखा कि कार के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है. इसके बावजूद गाड़ी लगातार आगे-पीछे हो रही थी.

868 बार एक्टिव हुआ पार्किंग फीचर

अगली सुबह जब कार के मालिक को इस घटना के बारे में पता चला, तो उसने गाड़ी का सिस्टम रिकॉर्ड चेक किया. इसमें सामने आया कि कार का ऑटोमैटिक पार्किंग फीचर रातभर में 868 बार एक्टिव हुआ था. आखिरकार कई घंटों तक आगे-पीछे होने के बाद कार एक दूसरी खड़ी गाड़ी के बगल में जाकर रुक गई. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरानी जता रहे हैं कि आखिर बिना ड्राइवर के कार इतनी देर तक कैसे चलती रही.

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आखिर क्यों बार-बार पार्किंग कर रही थीं कारें?

इस घटना के पीछे की असली वजह अभी साफ नहीं हुई है. हालांकि, इसे लेकर कुछ संभावनाएं सामने आई हैं. पहली संभावना यह है कि कार के सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी हुई हो, जिसकी वजह से ऑटोमैटिक पार्किंग सिस्टम बार-बार एक ही प्रक्रिया दोहराता रहा. दूसरी संभावना यह भी है कि कार मालिक मोबाइल ऐप के जरिए रिमोट पार्किंग फीचर का इस्तेमाल कर रहा हो. इस फीचर की मदद से कार के मालिक बिना गाड़ी के अंदर बैठे उसे पार्किंग में आगे-पीछे कर सकते हैं.

दरअसल, चीन में हुआवेई की एक ड्राइविंग टेक्नोलॉजी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी. इसमें कार के ऑटोमैटिक पार्किंग और ड्राइविंग असिस्टेंस फीचर का इस्तेमाल करने पर अंक मिलते थे. ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ कार मालिक अपनी रैंकिंग बेहतर करने के लिए बार-बार इस फीचर का इस्तेमाल कर रहे होंगे. हालांकि, रात में हुई इस खास घटना की वजह की पुष्टि नहीं हुई है.

एक साथ पार्किंग करती दिखीं दो कारें

इस तरह की सिर्फ एक घटना नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर कुछ और वीडियो भी सामने आए हैं. इनमें Avatr 06 और Avatr 12 जैसी कारें पार्किंग में एक साथ आगे-पीछे होती दिखाई दे रही हैं. ये गाड़ियां हुआवेई की Qiankun (कियानकुन) इंटेलिजेंट ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से लैस बताई जा रही हैं. इन वीडियो को देखकर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि लगता है कार को ओसीडी हो गया है. वहीं, कुछ लोगों ने इसे भूतिया कार बताया.

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एक यूजर ने मजाक में कहा कि शायद कार का सॉफ्टवेयर एक ही कमांड को बार-बार दोहरा रहा है. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि ऑटोमैटिक पार्किंग फीचर का मतलब यह नहीं है कि कार पूरी तरह ड्राइवर के बिना चल सकती है. यह एक ड्राइविंग असिस्टेंस तकनीक है, जिसमें जरूरत पड़ने पर ड्राइवर को गाड़ी पर ध्यान देना और कंट्रोल संभालना पड़ता है.

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