मेष - नवीन प्रयासों में अनुकूलन बना रहेगा. कार्य व्यापार पर ध्यान देंगे. संबंधों में संवार बनी रहेगी. हितकर अनुबंध बनेंगे. सभी का साथ और सहयोग पाएंगे. रचनात्मक अवसरों को भुनाएंगे. सकारात्मक समय का लाभ उठाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. अपना पक्ष रख पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में उचित प्रस्ताव मिलेंगे. प्रियजनों के संग भ्रमण पर जाएंगे. करीबी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. प्रतिष्ठित व जिम्मेदार लोगों से भेंट होगी.

और पढ़ें

करियर में सुधार आएगा. काम में नवाचार लाएंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. तथ्यों पर जोर देंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. आशंका से मुक्त और सहज रहेंगे.



शुभ रंग: चेरी रेड

शुभ अंक: 2, 5, 8 और 9

कल का उपाय: भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. नया सोचें.



वृष - करीबियों व संबंधियों का भरोसा बनाए रखें. रिश्तेदारों का सम्मान करें. विदेश यात्रा संभव है. लेनदेन पर अंकुश रखें. बड़ों की सलाह से चलें. कामकाज में सहजता रहेगी. नीति नियम से कार्य करेंगे. समभाव और सहकार पर जोर रखें. दूर देश के कार्यों में गति आएगी. व्यवस्था के अनुसार चलेंगे. कार्यगति मध्यम रह सकती है. रिश्ते बेहतर बनाए रखेंगे. सबको जोड़ने की कोशिश होगी. दिखावे व बड़बोलेपन से बचेंगे. न्यायिक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे.

Advertisement



पेशेवर लापरवाही व चूक न करें. लोभ प्रलोभन में नहीं आएं. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें. सेवाभावना बनाए रहें. परिश्रम पर जोर दें. समन्वय से कार्य करें. काम पर ध्यान दें. वित्त व्यवस्था पर ध्यान दें. बजट की अनदेखी न करें. जिम्मेदारी से कार्य करें. नीति निर्देशों को बनाए रखें. खर्च अधिक रह सकता है. पूंजी पर नियंत्रण बनाए रखें. उतावले न हों.



शुभ रंग: सिल्वर

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

कल का उपाय: भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. नियम पालन रखें.



मिथुन - कामकाज में अपेक्षा से अच्छा लाभ होगा. व्यवसाय में प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी. लेनदेन सकारात्मक रहेगा. मित्रों में सामंजस्यता बढ़ेगी. अपनों का घर आगमन होगा. प्रेम संबंधों में सुधार होगा. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयास सफल होंगे. करियर में अवसर बढ़ेंगे. विभिन्न प्रयासों में लाभ संवारेंगे. आय के नए स्त्रोत निर्मित होंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.

पेशेवर इच्छित प्रयास बनाए रखेंगे. सफलता बढ़त पर रहेगी. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी. सूझबूझ से इच्छित जगह बनाएंगे. लंबित धन प्राप्त होगा. आर्थिक अवसरों में वृद्धि रहेगी. लाभ बढ़ाने में सफल होंगे. पहल पराक्रम बनाए रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. अनुबंधों में सुधार होगा. हितलाभ संवरेगा.

Advertisement

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 2, 5 और 8

कल का उपाय: भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. ऊंचा लक्ष्य रखें.



कर्क - नौकरी की तलाश पूरी होगी. साक्षात्कार में सफल होंगे. प्रबंधकीय कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. संपर्क एवं संचार बेहतर रहेगा. खानपान संवार पर रहेगा. कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे. प्रशासनिक पक्ष बल पाएगा. पैतृक कार्यों में तेजी आएगी. सभी क्षेत्रों में साज संवार बनाए रखेंगे. वित्तीय मामले गति लेंगे. करियर कारोबार में तेजी आएगी. महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. पेशेवर इच्छित सफलता पाएंगे. लाभ बढ़ाने का भाव रहेगा.

कार्य व्यापार में भरोसा जीतेंगे. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. विविध कार्यों में तेजी आएगी. उद्योग व्यवसाय में सफलता मिलेगी. योजनाओं में गति आएगी. सभी प्रभावित होंगे. आर्थिक प्रयासों को बढ़ाएंगे. जरूरी खरीदी कर सकते हैं. उद्योग व्यवसाय में रुचि बढ़ाएंगे. सत्ता के विषय लाभप्रद रहेंगे. सत्ता संबंधी गतिविधियों को बल मिलेगा.



शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 2, 5 और 8

कल का उपाय: भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. सक्रिय रहें.



सिंह - भाग्य के प्रयास फलेंगे. भाईयों में सहयोग की भावना बढ़ेगी. अधिकांश मामलों में सफलता पाएंगे. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ाव रखेंगे. मनोरंजक यात्रा पर जाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. वरिष्ठों का सानिध्य बना रहेगा. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. सभी का समर्थन रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कामकाज में अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. पुण्यलाभ में वृद्धि होगी. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का समर्थन बढ़ेगा. कामकाजी असहजताएं दूर होंगी. कला कौशल पर जोर बढाएंगे.

Advertisement

व्यापार में शुभता रहेगी. सबके साथ मिलकर कार्य करेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. कामकाज में सुधार बना रहेगा. प्रयासों में तेजी रखेंगे. तैयारी पर जोर बना रहेगा. आर्थिक परिणाम अपेक्षित रहेंगे. लाभ संवार पाएगा. उल्लेखनीय मामले बनेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान में बढ़ोत्तरी रहेगी. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. सहयोग का भाव बढ़ेगा.



शुभ रंग: गहरा गुलाबी

शुभ अंक: 1, 2 और 5

कल का उपाय: भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. बड़ा सोचें.



कन्या - अपरिचितों से सहज दूरी बनाए रखें. सभी मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ें. अन्य की बातों के प्रति अतिसंवेनदशीलता न दिखाएं. वरिष्ठों का साथ सानिध्य उत्साहित रखेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. तैयारी से आगे बढ़ें. शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. बड़प्पन का भाव रखे. कुल कुटम्ब से करीबी बढ़ाएं. आकस्मिकता बढ़ी रहेगी. मौसमी सावधानियों की अनदेखी न करें. तेज धूप में अधिक देर न रहें. परिजनों का सहयोग रहेगा.

कामकाज में पेशेवर नजरिए को बनाए रखें. सीख सलाह से आगे बढ़ें. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. भेंट में संकोच का भाव रहेगा. कारोबार में धैर्य से काम लें. आर्थिक व्यवहार में जल्दबाजी से बचें. संपत्ति के मामलों में दखल बढ़ाएंगे. वरिष्ठों की बातों को अनदेखा न करें. अनजान लोगों से सजग रहें. बजट नियंत्रण बढ़ाने पर जोर देंगे.

Advertisement



शुभ रंग: समुद्री

शुभ अंक: 2, 5 और 8

कल का उपाय: भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. विवेक बढ़ाएं.

तुला - उद्योग व्यापार में विविध गतिविधियां बढ़ाएंगे. साझीदारी में परिणाम संवरेंगे. व्यवस्था पर बल बना रहेगा. संबंधों के प्रति समर्पित रहेंगे. कोशिशों को बेहतर बनाए रहेंगे. शासन से लाभ बढ़ेगा. कामकाज में सतर्कता बनाए रहेंगे. प्रबंधकीय विषयों को मजबूती देने में मदद मिलेगी. चहुंओर शुभ स्थिति बनाए रखेंगे. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. सभी का साथ और विश्वास पाएंगे. स्थायित्व के प्रयास पूरे होंगे. दाम्पत्य में सुख बना रहेगा. खानपान आकर्षक रहेगा.

नियमों का परिपालन बनाए रखेंगे. योजनाएं गति लेंगी. कार्यों में सहजता बढ़ेगी. पेशेवर इच्छित प्रदर्शन करेेंगे. रणनीतिक सफलता पाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. जरूरी बढ़त बनाएंगे. वित्तीय लाभ अपेक्षा से अच्छा रहेगा. लेनदेन व अनुबंधों पर फोकस होगा. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. प्रलोभन में नहीं आएंगे. टीम भावना पर जोर होगा. नेतृत्व पर ध्यान देंगे. ठगी से बचें.

शुभ रंग: क्रीम कलर

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

कल का उपाय: भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. सहकार बढ़ाएं.



वृश्चिक - मेहनत पर जोर देने का समय है. कामकाज साधारण रहगा. विविध प्रयासों को बनाए रखेंगे. नौकरीपेशा उचित स्थिति बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. जिद में न आएं. अफवाह से बचें. सतर्कता और सजगता से आगे बढ़ेंगे. विविध प्रयासों में सहजता बनाए रखेंगे. नौकरीपेशा अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कामकाज में सक्रियता लाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. लेनदेन पर ध्यान दें. कला कौशल के कार्यों में गति बढ़ाएंगे.

Advertisement

कार्यक्षेत्र में पेशेवर मामले संवार पाएंगे. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. अनुभवियों की बात सुनें. समय पर कार्य करें. व्यवस्था पर भरोसा रखें. सेवाक्षेत्र में अच्छे रहेंगे. लोन व उधारी के प्रकरण गति लेंगे. कार्यविस्तार की सोच रहेगी. व्यवस्था पर फोकस रखेंगे. योजना के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. निवेश पर बढ़ा हुआ रहेगा. स्मार्ट डिले अपनाएं.

शुभ रंग: मरून

शुभ अंक: 5, 8 और 9

कल का उपाय: भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. निरंतरता रखें.



धनु - मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा. मन की बात प्रियजन से साझा करेंगे. महत्वपूर्ण विषयांे में उमंग उत्साह बना रहेगा. प्राथमिक शिक्षा व स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी. साख प्रभाव में वृद्धि होगी. संतान से सुखकर सूचना मिल सकती है. प्रतियोगिता में जीत पर बल रखेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. जिद में नहीं आएंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. संबंध संवारने पर जोर होगा.

आत्मविश्वास से कार्य बनाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. कामकाज में अपेक्षित स्थिति रखेंगे. लक्ष्योन्मुख रहेंगे. कामकाजी वर्ग सहयोगी रहेगा. पेशेवर उपलब्धियां जुटाएंगे. वित्तीय सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. लेनदेन में पहल बढ़ाएंगे. आकस्मिक लाभ संभव है. कार्ययोजनाओं में तेजी लाएंगे. अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा. शुभ संयोग बनेंगे.

Advertisement



शुभ रंग: भगवा

शुभ अंक: 2, 3 और 8



कल का उपाय: भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. उमंग उत्साह बढ़ाएं.



मकर - घर के प्रति झुकाव बढ़ेगा. परिवार से करीबी बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में प्रबंधन बेहतर होगा. कार्यगति अपेक्षा के अनुरूप रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. अपनों को आदर देंगे. धैर्य से काम लें. शुभता सहजता बनाए रखें. विविध कार्यों में उतावलेपन से बचें. आर्थिक विषयों में सूझबूझ दिखाएंगे. भावुकता में फैसले लेने से बचें. वाणी व्यवहार में विनम्रता दिखाएं. व्यक्तिगत प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर फोकस होगा. प्रशासन के प्रयास गति पाएंगे. घरवालों की सुनें.

विविध प्रयास संतुलित रहेंगे. सरकारी मामलों में सहजता रहेगी. कला कौशल पर बल रहेगा. सक्रियता बढ़ाएंगे. पैतृक व्यवसाय आगे बढ़ाएंगे. अनुबंधों को निभाएंगे. वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. बचत में वृद्धि होेगी. तेजी दिखाएंगे. समकक्षों से तालमेल बना रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बढ़त पर रहेंगे. लक्ष्य संवारेंगे. धनधान्य बढ़ेगा.

शुभ रंग: मेहंदी

शुभ अंक: 2, 5 और 8

कल का उपाय: भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. अहंकार से बचें.



कुंभ - पेशेवर अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. कार्य विस्तार के प्रयासों में सफलता पाएंग. बंधुजनों से मदद मिलेगी. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. वातावरण अनुकूलन बना रहेगा. पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ेंगे. कामकाज में गंभीर रहेंगे. सक्रियता बनाए रखें. वाणिज्यिक प्रयासों में सहज रहेंगे. विस्तारकार्य पर फोकस रखेंगे. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. अधिकारियों से सहयोग बढ़ेगा. सामाजिकता पर जोर रहेगा. साहसिक प्रयास बल पाएंगे. संपर्क संवाद बेहतर बनाए रखेंगे.



करियर व्यापार में सकारात्मकता रहेगीे. सहकारिता पर जोर होगा. लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश बढ़ाएंगे. लाभ में वृद्धि होगी. विविध आर्थिक मामले संतुलित रहेंगे. व्वावसायिक यात्राएं बढ़ाएंगे. पूंजीगत गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे होंगे. आर्थिक प्रयास संवार लेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी.

शुभ रंग: मूनस्टोन

शुभ अंक: 2, 5 और 8

कल का उपाय: भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. धर्मस्थल जाएं.



मीन - सभी से मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. साहस और सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवार पाएगा. खुशियों का आगमन बना रहेगा. अपनों में सुख सामंजस्य रहेगा. बचत व संरक्षण पर ध्यान देंगे. अतिथियों का आना होगा. संकोच में कमी आएगी. मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे. भव्यता बनी रहेगी. संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों की खुशियों में शामिल होने की कोशिश होगी. निजी मामलों में रुचि बढ़ेगी. कार्य व्यवसाय में सहज सफलता मिलेगीं. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

करियर व्यापार में इच्छित उपलब्धि बन सकती है. अपेक्षित अवसर बनेंगे. विविध मामलों को गति मिलेगी. लक्ष्य पर जोर होगा. लेनदेन में सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रयास प्रभावी बनाए रखेंगे. पूंजीगत मामले संवरेंगे. रंपरागत व्यवसाय में उछाल आएगा. संग्रह संरक्षण के प्रयासों में आगे रहेंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. कार्यगति प्रभावी बनी रहेगी. बैंकिंग बढ़ाएंगे.

शुभ रंग: स्वर्णिम

शुभ अंक: 2, 3 और 8

कल का उपाय: भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. आदर भावना रखें.

---- समाप्त ----