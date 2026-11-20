1997 के बाद पहली बार, श्रीलंका एक भी टेस्ट जीत के बिना कैलेंडर साल खत्म करेगा. पाकिस्तान ने अब श्रीलंका के खिलाफ अपनी पिछली चार टेस्ट सीरीज में से तीन जीत ली हैं, श्रीलंका ने उन पर पिछली सीरीज़ सितंबर 2017 में जीती थी.

श्रीलंका को अब लगातार चार विदेशी टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है, उनकी पिछली विदेशी सीरीज जीत मार्च 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ आई थी.

अक्टूबर 2024 में इंग्लैंड को घर पर हराने के बाद, पाकिस्तान की दो साल में यह पहली टेस्ट सीरीज जीत है.



अब आते हैं खबर पर



पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आखिरकार दो साल का इंतजार खत्म कर दिया है. बाबर आजम की कप्तानी वाली नई टीम ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट में 8 विकेट से हराकर टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली. रावलपिंडी में खेले गए इस मुकाबले के चौथे दिन शुक्रवार को पाकिस्तान ने पहले सेशन में ही टारगेट हासिल कर लिया. टीम ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 90 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया.

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पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 89 रनों का लक्ष्य मिला था. श्रीलंका की दूसरी पारी 316 रनों पर सिमट गई थी. अजान अवैस 32 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि आमेर जमाल ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 22 गेंदों पर नाबाद 34 रन ठोक दिए. उनकी पारी में पांच चौके और एक छक्का शामिल रहा. जमाल को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था.

Pakistan claim an 8-wicket victory in the 2nd Test and take the series 1-0. #PAKvSL https://t.co/fqaRwMJ4JV — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) November 20, 2026

पहली पारी में 98 रन पर ढेर हुई थी श्रीलंका

इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहली पारी में 227 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की थी. श्रीलंका की टीम पहले दिन ही पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और महज 98 रनों पर ऑलआउट हो गई थी.

दूसरी पारी में श्रीलंका ने वापसी की कोशिश की. मिलान रत्नायके ने नाबाद 66 रन बनाकर टीम को संभाला और पाकिस्तान की जीत का इंतजार बढ़ाया. लेकिन मोहम्मद अब्बास ने शुक्रवार को दिन के अपने पहले ही ओवर में असिथा फर्नांडो को एलबीडब्ल्यू आउट कर श्रीलंका की पारी खत्म कर दी. श्रीलंका ने दिन की शुरुआत 309/9 के स्कोर से की थी.

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जीत के बाद बाबर का कैसा था र‍िएक्शन?

बाबर आजम ने घरेलू मैदान पर लंबे अंतराल के बाद टेस्ट सीरीज जीतने को बेहद संतोषजनक बताया. उन्होंने कहा कि टीम में कई नए और युवा खिलाड़ी थे, जिन्हें मौके मिले और उन्होंने उनका पूरा फायदा उठाया. इस सीरीज से पाकिस्तान को कई सकारात्मक चीजें सीखने को मिली हैं.

बाबर ने टीम के मुश्किल परिस्थितियों में संयम बनाए रखने को भी अहम बताया. उन्होंने कहा, 'हमने ड्रेसिंग रूम में तय किया था कि ऐसा माहौल बनाए रखना है, जहां कोई घबराए नहीं और सभी एक-दूसरे पर भरोसा रखें. कभी परिस्थितियां आपके पक्ष में होती हैं तो कभी आपके खिलाफ. ऐसे में स्थिर और फोकस रहना जरूरी है. अगर चीजें हाथ से निकल रही हैं तो उन्हें वापस अपने नियंत्रण में लाने का रास्ता तलाशना होता है. यह तभी संभव है, जब टीम एकजुट रहे.'

उन्होंने कहा कि इस टीम ने ऐसा करके दिखाया. दबाव में सभी खिलाड़ियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और मुकाबले में कई शानदार प्रदर्शन देखने को मिले.

कुसल मेंडिस ने पहली पारी की बल्लेबाजी को ठहराया जिम्मेदार

दूसरी ओर श्रीलंका के कप्तान कुसल मेंडिस ने हार के बाद अपनी टीम की कमियों को स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि पहली पारी में बल्लेबाजी के दौरान टीम ने संघर्ष किया और इसमें वह खुद भी शामिल थे. हालांकि, उन्होंने गेंदबाजों के प्रदर्शन को अच्छा बताया.

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मेंडिस ने कहा कि दूसरी पारी में श्रीलंका ने अच्छी बल्लेबाजी की और कुछ सकारात्मक चीजें भी सामने आईं, लेकिन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में सुधार की जरूरत है.

उन्होंने पाकिस्तान दौरे को अच्छा अनुभव बताते हुए कहा कि टीम एक महीने से ज्यादा समय तक यहां रही और खिलाड़ियों ने इस दौरान काफी आनंद लिया. दोनों टेस्ट मैचों में कई सकारात्मक पहलू रहे. पहले टेस्ट में श्रीलंका की बल्लेबाजी अच्छी थी और तेज गेंदबाजों ने भी कुछ क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया.

2024 के बाद पाकिस्तान की पहली टेस्ट सीरीज जीत

पाकिस्तान की पिछली टेस्ट सीरीज जीत 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ आई थी. तब मुल्तान और रावलपिंडी की टर्न लेने वाली पिचों पर पाकिस्तान ने सीरीज अपने नाम की थी. मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) साइक‍िल में यह पाकिस्तान की 11 मैचों में सिर्फ तीसरी जीत है.

इस सीरीज का पहला टेस्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ड्रॉ रहा था. दूसरा मुकाबला पहले लाहौर में होना था, लेकिन स्मॉग के बढ़ते स्तर के कारण इसे भी रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया गया.

इस हार के साथ श्रीलंका का पाकिस्तान दौरा भी खत्म हो गया. श्रीलंका को टी20 सीरीज में 2-1 से हार मिली थी. इसके बाद वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल में भी पाकिस्तान ने उसे हराया था. श्रीलंका ने उस ट्राई सीरीज में इंग्लैंड को बाहर कर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन खिताब नहीं जीत सकी.

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2019 से PAK-SL की टेस्ट सीरीज

2019: PAK 1-0 से जीता

2022: 1-1 से ड्रॉ

2023: PAK 2-0 से जीता

2026: PAK 1-0 से जीता

इस साल 2026 में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट

39 - मोहम्मद अब्बास (औसत: 20.2)*

33 - जोश टंग (औसत: 25.7)

32 - म‍िचेल स्टार्क (औसत: 19.7)

28 - मेहदी मिराज (औसत: 30.4)

28 - ओली रॉबिन्सन (औसत: 9.3)

27 - हसन महमूद (औसत: 26.7)





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