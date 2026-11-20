पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने के फैसले पर टिप्पणी करने से परहेज किया है. उन्होंने कहा कि टीम का चयन करने की जिम्मेदारी चयनकर्ताओं, कप्तान और टीम प्रबंधन की है. ऐसे में बाहर बैठे लोगों की पसंद या नापसंद का कोई महत्व नहीं होना चाहिए.

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कपिल देव से जब सिराज को टीम में जगह नहीं मिलने और उनके चयन का बचाव करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'चयनकर्ताओं से पूछिए. मैं इस पर टिप्पणी करने वाला कोई नहीं हूं. हम जैसे लोगों को इस बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. जिन लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें जवाब देना चाहिए. मुझे लगता है कि वे अच्छा काम कर रहे हैं. हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते.'

VIDEO | Delhi: Former India captain Kapil Dev on the controversial exclusion of pacer Mohammed Siraj from the playing eleven for the ongoing first Test against New Zealand said, "Yeah, sure. Your liking and disliking—maybe other people say he doesn't deserve it. So, again, I would say, to me, I like him. But I think it's the selectors who have to pick, the captain has to pick, and the manager has to pick. Our liking and disliking should not matter. It's a matter of how the organisation is planning." #MohammedSiraj — Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2026

उन्होंने आगे कहा कि किसी एक खिलाड़ी को लेकर अलग-अलग लोगों की राय हो सकती है. उनके मुताबिक, 'हां, बिल्कुल. मुझे सिराज पसंद हैं, लेकिन दूसरे लोग कह सकते हैं कि वह जगह पाने के हकदार नहीं हैं. इसलिए मैं फिर कहूंगा कि मुझे वह पसंद हैं, लेकिन चयनकर्ताओं, कप्तान और टीम प्रबंधन को फैसला करना है. हमारी पसंद-नापसंद मायने नहीं रखती. यह इस बात पर निर्भर करता है कि संगठन किस तरह योजना बना रहा है.'

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'भारतीय क्रिकेट अच्छा कर रहा है, यही मायने रखता है'

कपिल देव ने चयन प्रक्रिया और व्यवस्था की आलोचना करने से भी बचने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि जिस व्यवस्था के तहत फैसले लिए जाते हैं, उसकी आलोचना करना उचित नहीं है. सबसे अहम बात यह है कि भारतीय क्रिकेट अच्छा कर रहा है.

उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलने पर सवाल उठ रहे हैं. सिराज को बाहर रखने के फैसले ने टीम संयोजन और चयन नीति को लेकर बहस छेड़ दी है.



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