बिहार के मोकामा के विधायक और अपनी दबंग छवि के लिए मशहूर अनंत सिंह की बेटी शिवंगी की शादी की रस्में तिलक के साथ जोर-शोर से शुरू हो गई हैं. अनंत सिंह की बेटी की चर्चा पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर हो रही थी. अब शादी की रस्मों से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आईं हैं जिनमें शिवांगी मस्टर्ड यलो रंग की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने सिर पर चुनरी ओढ़ रखी है और बिहार की परंपरा के अनुसार नाक पर सिंदूर लगाया हुआ है.

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साज-श्रृंगार में छाईं शिवांगी

सिल्क कपड़े की बनीं इस साड़ी में सुंदर सुनहरे रंग का बॉर्डर, चौकोर डिजाइन और एम्ब्रायडरी वाले पैटर्न बने हुए हैं. शिवांगी ने साड़ी के साथ सिर पर लाल रंग की चुनरी डाली हुई है. इस चुनरी पर भी गोल्डन धागों की घनी और बारीक एम्ब्रायडरी बनी हुई है.

शिवांगी ने एक हाथ में सोने का कंगन पहना हुआ है और हल्का मेकअप किया है. उन्होंने बिहारी परंपरा के अनुसार नाक पर सिंदूर भी लगाया हुआ है. साथ ही सिर पर मौर भी पहना हुआ है. सामने आई तस्वीरों और वीडियो में शिवांगी की मां रस्में निभाती नजर आ रही हैं.

बिहार में हो रही शादी की विदेशों तक चर्चा

यह शाही शादी 25 नवंबर को अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां (बिहार) में हो रही है जिसमें 4 लाख मेहमानों के आने की खबर है. इस शादी को बेहद भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. शादी के लिए करीब 10 बीघा जमीन पर ताजमहल की डिजाइन वाला भव्य वाटरप्रूफ और एसी पंडाल तैयार किया गया है. इस शादी में देश ही नहीं विदेश से भी मेहमान आ रहे हैं.

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शादी के मेन्यू में 150 से ज्यादा आइटम रखे जाएंगे. 40 से 50 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. हालांकि अनंत सिंह या उनके किसी करीबी की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन बिटिया की शादी को भव्य बनाने में अनंत सिंह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

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