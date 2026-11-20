पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक SCO की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए हैं. लेकिन उनका यह दौरा सिर्फ बैठक तक ही सीमित रहेगा. सूत्रों के मुताबिक, मुसादिक मलिक को भारत आने का वीजा बहुपक्षीय बैठक में शामिल होने के लिए दिया गया है. यानी उनके भारत आने का मकसद SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में हिस्सा लेना है.

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दरअसल, खबरें थी कि वे ताजमहल और हजरत निजामुद्दीन जाने चाहते थे. लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली है. सूत्रों के मुताबिक उनका वीजा सिर्फ SCO बैठक के लिए है.

पाकिस्तान के संघीय मंत्री मुसादिक मलिक नई दिल्ली पहुंच चुके हैं. वह SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे. दिल्ली पहुंचने पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने उनका स्वागत किया. इस बैठक में SCO के सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. हालांकि कोई भारतीय पदाधिकारी उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचा.

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सीमा पार आतंकवाद पर सवाल के जवाब में क्या बोले पाक मंत्री?

दिल्ली में पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक से जब सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत की चिंता पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कल जब मैं अपना बयान दे दूंगा, तो इस पर काफी बातचीत होगी."

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वहीं, भारत और पाकिस्तान के सभ्यतागत रिश्तों पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बातचीत अलग-अलग पक्षों के बीच होती है. जब सब एक हों तो बातचीत की जरूरत नहीं होती, वहां सिर्फ एकतरफा बात होती है. बातचीत का मतलब विविधता है. उन्होंने भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों के पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि खुदाई में भी इन देशों के बीच संवाद के सबूत सामने आएंगे. उन्होंने इस बातचीत को एक स्वागत योग्य कदम बताया.

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पाक मंत्री के भारत आने पर विपक्ष भी विफरा

पाकिस्तानी मंत्री के भारत आने पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि SCO एक बहुपक्षीय मंच है. इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं. इसलिए पाकिस्तान के प्रतिनिधि का बैठक में शामिल होना कोई असामान्य बात नहीं है.

हालांकि, मनीष तिवारी ने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि बैसरन घाटी में हुए हमले को एक साल छह महीने से ज्यादा हो चुके हैं. लेकिन सवाल यह है कि इस दौरान क्या बदला है? क्या पाकिस्तान ने हमले पर अफसोस जताया है? क्या वहां मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है?

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मनीष तिवारी ने कहा कि भारत की पुरानी मांग आज भी वही है. पाकिस्तान को भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करना होगा. उन्होंने कहा कि पहलगाम में लोगों को धर्म के नाम पर निशाना बनाकर मार दिया गया था. ऐसे में यह सवाल बना हुआ है कि नवंबर 2026 तक पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं.

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गौरतलब है कि मुसादिक मलिक का भारत दौरा SCO बैठक के लिए है. इस दौरान उनका मुख्य कार्यक्रम इसी मंच में हिस्सा लेना है.



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