बिहार के मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह की बेटी शिवांगी के तिलक समारोह की रस्में शुक्रवार को शुरू हो गईं. बाढ़ के नदवां गांव में परिवार की महिलाओं ने मांगलिक गीत गाकर तिलक-चुमावन की रस्म पूरी की. इस दौरान शिवांगी के छोटे भाई अभिनव भी मौजूद रहे. अभिनव का जनेऊ संस्कार भी होना है.

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तिलक समारोह के लिए परिवार ने कई दिनों से तैयारियां की थीं. मेहमानों के स्वागत के लिए कई तरह की मिठाइयां बनवाई गई हैं. इनमें 1000 किलो शुद्ध घी के लड्डू भी शामिल हैं.

दूल्हे के लिए पहुंची रेंज रोवर

शिवांगी के तिलक समारोह में दूल्हे को उपहार देने के लिए रेंज रोवर गाड़ी भी मंगाई गई है. यह गाड़ी शुक्रवार को नदवां गांव पहुंची. समारोह की तैयारियों में मिठाइयों से लेकर वाहनों और मेहमानों के स्वागत तक के विशेष इंतजाम किए गए हैं.

शादी समारोह के लिए बन रहे 50 लाख रसगुल्ले.

400 गाड़ियों के काफिले के साथ दानापुर रवाना हुआ परिवार

नदवां गांव में तिलक-चुमावन की रस्म के बाद अनंत सिंह अपने परिजनों और ग्रामीणों के साथ दानापुर के लिए रवाना हुए. रिपोर्ट के मुताबिक, दोपहर करीब 3 बजे निकले काफिले में 400 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थीं.

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दानापुर के जी रिसॉर्ट में रात को तिलक-फलदान का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है. बड़ी संख्या में मेहमानों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए आयोजन स्थल पर भी व्यापक तैयारियां की गई हैं.

महिलाओं ने गाए मांगलिक गीत, भाई भी रस्म में हुआ शामिल

तिलक-चुमावन के दौरान परिवार की महिलाओं ने पारंपरिक मांगलिक गीत गाए. इस रस्म में शिवांगी के छोटे भाई अभिनव भी उनके साथ मौजूद रहे. परिवार में बेटी की शादी और बेटे के जनेऊ संस्कार को लेकर उत्सव का माहौल है. देखें VidEO:_

अब सभी की नजर दानापुर के जी रिसॉर्ट में होने वाले तिलक समारोह पर है. वर पक्ष की ओर से भी मेहमानों के स्वागत और आयोजन के लिए तैयारियां की गई हैं.

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