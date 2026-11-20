Anant Singh’s daughter’s marriage: बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) इन दिनों अपनी छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शाही शादी को लेकर चर्चा में हैं. 25 नवंबर को शिवांगी की शादी ऋषिकेश कुमार से होगी. इस शादी को खास बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं.

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खबरों के मुताबिक, शादी में करीब 4 लाख मेहमानों के आने की तैयारी है. वहीं, मेहमानों के लिए 150 से ज्यादा तरह के पकवान बनाए जाएंगे. इसके अलावा घुड़दौड़ भी शादी का खास आकर्षण होगी.

अनंत सिंह अपनी दबंग छवि और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी बात भी है, जो काफी लोगों को हैरान कर सकती है. आज के समय में जहां छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लगभग हर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है, वहीं अनंत सिंह इससे दूरी बनाकर रखते हैं.

इतना ही नहीं, वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं रहते. लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर अनंत सिंह स्मार्टफोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या उन्हें फोन से डर लगता है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है? आइए जानते हैं.

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इंटरव्यू में बताई इसकी वजह

बिहार तक को दिए इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने अनंत सिंह से उनके फोन इस्तेमाल करने को लेकर सवाल पूछा. रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वह फोन चलाते हैं और रील्स स्क्रॉल करते हैं? इस पर अनंत सिंह ने साफ जवाब दिया कि नहीं, वह ऐसा कुछ नहीं करते. उन्होंने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की बात को भी खारिज कर दिया.

इसके बाद अनंत सिंह ने स्मार्टफोन इस्तेमाल न करने की वजह बताते हुए कहा कि इसमें करंट लगने की दिक्कत हो सकती है. उनके इस जवाब ने लोगों का ध्यान खींचा.

आमतौर पर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कॉलिंग, वीडियो देखने, सोशल मीडिया चलाने और दूसरे कामों के लिए करते हैं. लेकिन अनंत सिंह का फोन से दूर रहने का अपना अलग ही अंदाज है.

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सोशल मीडिया से भी रखते हैं दूरी

आज के दौर में नेता भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ते हैं. फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते हैं. कई नेता रील्स और वीडियो के जरिए भी लोगों तक पहुंचते हैं. लेकिन अनंत सिंह इस मामले में बाकी नेताओं से अलग नजर आते हैं.

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उनके इंटरव्यू से इतना जरूर साफ होता है कि वह स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते. हालांकि, करंट लगने वाली बात उन्होंने अपने अंदाज में कही थी. यही वजह है कि उनका यह जवाब अब चर्चा में है.



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