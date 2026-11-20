WhatsApp पर अनजान ग्रुप में जुड़ना एक शख्स को 74 लाख रुपए का चूना लगा गया. ग्रुप में शेयर बाजार के एक्सपर्ट बनकर बैठे लोग रोज मुनाफे के टिप्स देते, खरीदने-बेचने की सलाह देते और मोटे रिटर्न का भरोसा दिलाते थे. भरोसा जीतने के लिए एक सदस्य खुद को मुनाफा कमाकर पैसे निकालने वाला निवेशक भी बताता था.

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मामला तेलंगाना का है. मलकाजगिरी साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता सलीम को 8 जून को उसकी मर्जी के बिना एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ दिया गया था. इस ग्रुप को अलग-अलग मोबाइल नंबरों से चलाया जा रहा था. कुछ लोग खुद को शेयर बाजार का जानकार बताकर निवेश से जुड़ी सलाह देते थे.

इसके बाद उसे एक दूसरे WhatsApp ग्रुप से भी जोड़ा गया, जिसे एक सिक्योरिटी कंपनी के कस्टमर सर्विस चैनल की तरह पेश किया गया था. यहां शेयर बाजार के टिप्स, शेयर खरीदने-बेचने की सलाह और ब्लॉक ट्रेडिंग के प्लान साझा किए जाते थे. आरोपियों ने 5 से 50 प्रतिशत तक रिटर्न का दावा कर उसका भरोसा जीत लिया.

ग्रुप में मौजूद एक अन्य व्यक्ति भी खुद को निवेशक बताता था. वह दावा करता था कि उसे नियमित रूप से मुनाफा मिल रहा है और वह पैसे निकाल भी रहा है. इससे सलीम को लगा कि निवेश का यह तरीका भरोसेमंद है.

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ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया, 74 लाख गंवाए

पुलिस के मुताबिक, सलीम को एक ट्रेडिंग ऐप पर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया. इसके बाद उसे बताए गए बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने को कहा गया. शुरुआत में निवेश और मुनाफे का भरोसा दिलाया गया, लेकिन बाद में उसे ठगी का एहसास हुआ. तब तक वह कुल 74 लाख रुपए गंवा चुका था.

ठगी के पैसे के लिए खाते जुटाते थे आरोपी

जांच के दौरान पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट और खातों से जुड़े KYC दस्तावेजों की पड़ताल की. इसमें पता चला कि ठगी की रकम कई बैंक खातों के जरिए इधर-उधर की जा रही थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों का काम ऐसे बैंक खाते जुटाना था, जिनमें ठगी के पैसे जमा कराए जा सकें और फिर उन्हें आगे भेजा जा सके.

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इसके बदले खाते उपलब्ध कराने वालों को लेनदेन की रकम पर 20 प्रतिशत तक कमीशन देने का लालच दिया जाता था, जबकि खातों के बिचौलियों को 5 प्रतिशत कमीशन मिलना था.

महाराष्ट्र के दो मास्टरमाइंड की तलाश

मलकाजगिरी साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से 9 मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी जब्त किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए स्थानीय अदालत में पेश किया जा रहा है.

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इस पूरे नेटवर्क को चलाने के आरोप में महाराष्ट्र के रहने वाले दो लोगों की तलाश जारी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी की रकम किन-किन खातों में भेजी गई और इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है.

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