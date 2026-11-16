तेलंगाना में टाउन प्लानिंग अफसर के पास मिली 6.76 करोड़ की संपत्ति, ACB ने 8 ठिकानों पर की छापेमारी

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने मोइनाबाद नगर पालिका की टाउन प्लानिंग ऑफिसर गुंडू वाणी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है. अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने भ्रष्ट तरीकों और संदिग्ध माध्यमों से अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटाई. इस मामले में ACB ने 16 नवंबर को एक साथ 8 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया.

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इनमें अधिकारी का आवास, कार्यालय और उनके रिश्तेदारों, सहयोगियों तथा कथित बेनामीदारों से जुड़े ठिकाने शामिल थे. शुरुआती जांच के दौरान अधिकारियों को करोड़ों रुपये की चल और अचल संपत्तियों का पता चला है.

ACB की शुरुआती तलाशी में गुंडू वाणी की कई अचल संपत्तियों की जानकारी सामने आई है. अधिकारियों के मुताबिक, महबूबनगर जिले के जडचेरला में 283.11 वर्ग गज और जंगांव जिले के पालकुर्थी में 424 वर्ग गज के दो खाली प्लॉट मिले हैं. इन दोनों प्लॉट की कुल सरकारी कीमत 87.67 लाख रुपये आंकी गई है.

इसके अलावा अटापुर में एक रिहायशी फ्लैट मिला है, जिसकी कीमत करीब 63 लाख रुपये बताई गई है. इसी इलाके में एक G+2 यानी ग्राउंड फ्लोर के अलावा दो मंजिलों वाली रिहायशी इमारत भी मिली है, जिसकी अनुमानित कीमत 2.45 करोड़ रुपये है.

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जांच के दौरान महबूबनगर जिले के कोइलकोंडा मंडल में 1.10 एकड़ कृषि भूमि का भी पता चला है. इसकी कीमत करीब 29.70 लाख रुपये आंकी गई है. ACB के मुताबिक, अभी तक सामने आई इन संपत्तियों का मूल्यांकन सरकारी कीमतों के आधार पर किया गया है.

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इन संपत्तियों की वास्तविक बाजार कीमत इससे काफी ज्यादा हो सकती है. इसलिए जांच एजेंसी सभी संपत्तियों के दस्तावेज और उनकी वास्तविक कीमत की भी पड़ताल कर रही है.

अचल संपत्तियों के अलावा ACB को गुंडू वाणी के पास बड़ी मात्रा में चल संपत्तियां भी मिली हैं. तलाशी के दौरान 5.47 लाख रुपये नकद बरामद किए गए. इसके अलावा महबूबनगर में तुलजा भवानी वाइंस नाम के कारोबार में 50 लाख रुपये के निवेश का पता चला है.

अधिकारी के नाम पर 1.30 करोड़ रुपये के शेयर भी मिले हैं. बैंक खातों में करीब 7.97 लाख रुपये की रकम होने की जानकारी सामने आई है.

ACB की जांच में करीब 175.1 ग्राम सोने के आभूषण भी मिले हैं, जिनकी कीमत लगभग 2.54 लाख रुपये आंकी गई है. इसके अलावा महिंद्रा XUV700 और हुंडई क्रेटा समेत कई गाड़ियों का पता चला है. इन वाहनों की कुल कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई गई है. घर में मौजूद घरेलू सामान और अन्य वस्तुओं का मूल्यांकन लगभग 5.10 लाख रुपये किया गया है.

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ACB ने शुरुआती जांच के आधार पर गुंडू वाणी की कुल संपत्ति 6,76,45,738 रुपये यानी करीब 6.76 करोड़ रुपये आंकी है. इसमें अचल संपत्तियों के साथ नकदी, बैंक बैलेंस, शेयर, कारोबार में निवेश, सोने के आभूषण, वाहन और घरेलू सामान शामिल हैं. हालांकि, यह अभी शुरुआती आकलन है और जांच एजेंसी को कुछ अन्य संपत्तियों के बारे में भी जानकारी मिलने की संभावना है.

ACB ने कहा है कि अधिकारी की संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन का सत्यापन किया जा रहा है. आगे की जांच में संपत्ति का कुल मूल्य बढ़ भी सकता है.

तेलंगाना ACB ने गुंडू वाणी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(b) के साथ धारा 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है. इन प्रावधानों में साल 2018 में संशोधन किया गया था. जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी अधिकारी को हैदराबाद स्थित प्रिंसिपल स्पेशल जज फॉर SPE एंड ACB केस की अदालत में PT वारंट के जरिए पेश किया जाएगा.

फिलहाल आय से अधिक संपत्ति का यह मामला जांच के अधीन है. ACB की टीमें संपत्तियों के स्रोत और उनकी खरीद में इस्तेमाल की गई रकम का पता लगाने में जुटी हैं.

गुंडू वाणी इससे पहले भी ACB की कार्रवाई का सामना कर चुकी हैं. 30 सितंबर 2026 को उन्हें एक ट्रैप केस में गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि उस समय मोइनाबाद नगर पालिका कार्यालय में तैनाती के दौरान उन्होंने एक पंचायत सचिव के जरिए 75 हजार रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की थी. इस मामले में गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं.

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रिश्वतखोरी से जुड़ा वह मामला भी अभी जांच के अधीन है. अब उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का अलग मामला दर्ज होने के बाद ACB दोनों मामलों की जांच कर रही है.

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