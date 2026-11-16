Masoor Dal Dosa: चावल छोड़िए, घर में पड़ी मसूर दाल और सूजी से बनाएं प्रोटीन से भरपूर कुरकुरा मसाला डोसा

Masoor Dal Dosa: अक्सर सुबह के नाश्ते में डोसा खाने का मन तो होता है, लेकिन चावल भिगोने और बैटर को घंटों फर्मेंट (खमीर उठाने) करने के झंझट के कारण लोग इसे टाल देते हैं. अगर आप चावल के बिना कुछ हेल्दी, झटपट और प्रोटीन से भरपूर बनाना चाहती हैं तो मसूर दाल और सूजी का डोसा आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है.

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मशहूर मास्टरशेफ कुणाल कपूर ने घर पर पड़ी लाल मसूर दाल और सूजी की मदद से प्रोटीन से भरपूर इंस्टेंट क्रिस्पी मसाला डोसा और चटपटी टमाटर की चटनी बनाने की एक बेहद आसान और झटपट रेसिपी शेयर की है. यह डोसा बिना खमीर उठाए मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है, जो बाहर से बेहद कुरकुरा और अंदर से पोषण से भरपूर होता है.

लाल मसूर दाल प्रोटीन और आयरन से भरपूर होती है, जिससे यह डोसा न केवल स्वादिष्ट बनता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं इसे बिना चावल के क्रिस्पी और टेस्टी बनाने की सबसे आसान विधि.

आवश्यक सामग्री:

लाल मसूर दाल: 1 कप (2 घंटे भीगी हुई)

सूजी: आधा कप

खट्टा दही: आधा कप

हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा: 1-1 इंच

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जीरा: आधा छोटा चम्मच

हींग: एक चुटकी

इनो या बेकिंग सोडा: आधा छोटा चम्मच

नमक: स्वादानुसार

तेल या बटर: डोसा सेकने के लिए

बनाने की विधि:

सबसे पहले भीगी हुई लाल मसूर दाल का पानी निकालकर मिक्सी के जार में डालें.

अब इसे मिक्सी जार में सूजी, दही, अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर एकदम स्मूथ बैटर पीस लें.

पिसे हुए बैटर को एक बाउल में निकालें. इसमें स्वादानुसार नमक, जीरा और हींग अच्छी तरह मिलाएं. बैटर की कंसिस्टेंसी सामान्य डोसे जैसी होनी चाहिए.

अगर आप तुरंत डोसा बना रहे हैं, तो बैटर में आधा चम्मच इनो (या बेकिंग सोडा) और ऊपर से 1 चम्मच पानी डालकर हल्के हाथों से एक ही दिशा में मिलाएं.

तवा गरम करें. तवे पर थोड़ा तेल लगाकर पोंछ लें. अब एक बड़ा चम्मच भरकर बैटर तवे के बीच में डालें और गोल-गोल फैलाते हुए पतला डोसा बना लें.

मीडियम आंच पर डोसे के किनारों पर थोड़ा तेल या घी लगाएं. जब डोसा नीचे से सुनहरा और करारा हो जाए, तो इसे मोड़कर प्लेट में निकाल लें.

चावल के बिना तैयार आपका प्रोटीन से भरपूर, कुरकुरा और स्वादिष्ट मसूर दाल डोसा तैयार है! इसे नारियल की चटनी और सांभर के साथ गरमा-गरम परोसें.

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