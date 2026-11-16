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पत्नी से झगड़े सुलझाने के लिए AI से ली सलाह, फिर तलाक की जिद पर अड़ा टीचर; अभयम ने बचाया रिश्ता

वडोदरा में पत्नी से विवाद सुलझाने के लिए एक टीचर AI की सलाह लेने लगे. पत्नी के मुताबिक, AI ने तलाक की सलाह दी, जिसके बाद अभयम हेल्पलाइन ने दंपती के बीच समझौता कराया.

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वडोदरा में AI की सलाह से तलाक तक पहुंचा मामला.(Photo: AI Generated)
वडोदरा में AI की सलाह से तलाक तक पहुंचा मामला.(Photo: AI Generated)

गुजरात के वडोदरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शिक्षक पत्नी के साथ होने वाले झगड़ों का समाधान तलाशने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद लेने लगे. पत्नी के मुताबिक, AI की सलाह पर पति ने झगड़ों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. इसके बाद विवाद और बढ़ गया. यहां तक कि पति तलाक लेने की जिद पर अड़ गए. आखिरकार परेशान पत्नी ने महिला हेल्पलाइन 'अभयम' से मदद मांगी. टीम की काउंसलिंग के बाद दोनों ने आपस में बातचीत कर रिश्ता बचाने का फैसला किया.

मामला वडोदरा के छाणी इलाके का है. यहां रहने वाली 25 वर्षीय महिला ने अभयम हेल्पलाइन को फोन कर बताया कि उसकी शादी करीब दो साल पहले परिवार की सहमति से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुई थी. उसका पति एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है.

महिला पहले नौकरी करती थी, लेकिन शादी के बाद उसने गृहिणी बनकर रहने का फैसला किया. पति चाहता था कि वह दोबारा नौकरी करे, जबकि महिला इसके लिए तैयार नहीं थी. इसी बात को लेकर पिछले करीब छह महीने से दोनों के बीच विवाद चल रहा था.

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AI की सलाह पर झगड़ों की रिकॉर्डिंग करने लगा पति

महिला के मुताबिक, पति पिछले करीब दो महीने से वैवाहिक विवाद का समाधान तलाशने के लिए AI की मदद ले रहे थे. वह AI से सलाह लेकर उसी के अनुसार पत्नी के साथ व्यवहार करने लगे.

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आरोप है कि AI ने झगड़ों के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करने की सलाह दी थी. इसके बाद शिक्षक पत्नी के साथ होने वाले विवादों की रिकॉर्डिंग करने लगे. महिला का कहना है कि इससे दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया.

AI की तलाक की सलाह के बाद जिद पर अड़े शिक्षक

महिला के अनुसार, इसी दौरान AI ने पति को तलाक लेने की सलाह दी. इसके बाद शिक्षक तलाक की मांग पर अड़ गए. पत्नी रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती थी. लगातार बढ़ते विवाद से परेशान होकर उसने अभयम हेल्पलाइन से संपर्क किया.

अभयम टीम की काउंसलिंग के बाद हुआ समझौता

शिकायत मिलने पर अभयम की टीम ने दंपति से संपर्क किया और दोनों की काउंसलिंग की. टीम ने उन्हें समझाया कि वैवाहिक रिश्ते से जुड़े फैसले किसी मशीन की सलाह पर नहीं, बल्कि आपसी बातचीत और समझदारी से लेने चाहिए.

टीम ने दोनों को एक-दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को समझने समेत रिश्ते को समय देने की सलाह दी. इसके बाद पति-पत्नी ने आपस में बातचीत की और समझौता कर साथ रहने का फैसला किया.

परिवार भी नहीं कर रहा था दखल

बताया गया कि दंपति की शादी अंतरजातीय थी. दोनों वडोदरा में अकेले रहते थे, जबकि परिवार गांव में रहता था. विवाद बढ़ने पर परिवार ने भी उन्हें तलाक लेने की सलाह दी थी और मामले में ज्यादा दखल नहीं दिया.

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हालांकि, अभयम टीम की काउंसलिंग के बाद दोनों ने अपना रिश्ता बचाने का फैसला किया. फिलहाल मामला आपसी समझौते से सुलझने की बात कही गई है.

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