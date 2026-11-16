सोनिया के बुक लॉन्च में पहुंचे एकमात्र बीजेपी नेता, फ्रंट रो में मिली जगह

सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ के लॉन्च कार्यक्रम में सोमवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहुंचे. उनको फ्रंट रो में सीट मिला. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने सोनिया गांधी की किताब की तारीफ की. अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह एक शानदार किताब है और उन्होंने इसे पढ़ा है. उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी तरह लिखी गई किताब है.

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अमरिंदर सिंह से जब कांग्रेस में दोबारा शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा, 'नहीं.' उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी भी उनकी किताबों के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुई थीं, इसलिए वह उनकी संस्मरण पुस्तक के लॉन्च में शामिल होने आए हैं.अमरिंदर सिंह ने कहा, "यह एक शानदार किताब है, मैंने इसे पढ़ा है. यह बहुत अच्छी तरह लिखी गई किताब है."

सोनिया गांधी की किताब के लॉन्च कार्यक्रम में अमरिंदर सिंह की मौजूदगी को लेकर कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने भी बात की. उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह और गांधी परिवार के बीच बहुत करीबी और निजी संबंध हैं. उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह कार्यक्रम में इसलिए आए क्योंकि उनका परिवार के साथ करीबी व्यक्तिगत रिश्ता है.

कोई राजनीतिक मकसद नहीं

अंबिका सोनी ने कहा कि अमरिंदर सिंह के कार्यक्रम में आने का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि यह कार्यक्रम राजनीति से जुड़ा नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस निश्चित तौर पर अमरिंदर सिंह को अपने साथ देखना चाहेगी. कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी अमरिंदर सिंह के कार्यक्रम में पहुंचने पर कहा कि वे दोनों अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच काफी करीबी संबंध हैं. उन्होंने कहा कि अगर अमरिंदर सिंह कांग्रेस में वापस आते हैं तो यह अच्छा होगा.

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