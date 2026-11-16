scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सोनिया के बुक लॉन्च में पहुंचे एकमात्र बीजेपी नेता, फ्रंट रो में मिली जगह

सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ के लॉन्च कार्यक्रम में बीजेपी नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे. उन्होंने किताब की तारीफ की और कांग्रेस में वापसी से इनकार किया. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनका कार्यक्रम में आना निजी रिश्ते की वजह से था और इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं था.

Advertisement
X
सोनिया गांधी की किताब लॉन्च में पहुंचे बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह.(Photo-PTI)
सोनिया गांधी की किताब लॉन्च में पहुंचे बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह.(Photo-PTI)

सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ के लॉन्च कार्यक्रम में सोमवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहुंचे. उनको फ्रंट रो में सीट मिला. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने सोनिया गांधी की किताब की तारीफ की. अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह एक शानदार किताब है और उन्होंने इसे पढ़ा है. उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी तरह लिखी गई किताब है.

अमरिंदर सिंह से जब कांग्रेस में दोबारा शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा, 'नहीं.' उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी भी उनकी किताबों के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुई थीं, इसलिए वह उनकी संस्मरण पुस्तक के लॉन्च में शामिल होने आए हैं.अमरिंदर सिंह ने कहा, "यह एक शानदार किताब है, मैंने इसे पढ़ा है. यह बहुत अच्छी तरह लिखी गई किताब है."

सोनिया गांधी की किताब के लॉन्च कार्यक्रम में अमरिंदर सिंह की मौजूदगी को लेकर कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने भी बात की. उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह और गांधी परिवार के बीच बहुत करीबी और निजी संबंध हैं. उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह कार्यक्रम में इसलिए आए क्योंकि उनका परिवार के साथ करीबी व्यक्तिगत रिश्ता है.

सम्बंधित ख़बरें

Belonging A Journey of Love Sonia Gandhi 
सोनिया गांधी के बगल में अखिलेश, फ्रंट-लाइन में अमरिंदर... बुक लॉन्च में कौन-कौन पहुंचा, PHOTOS
Captain Amarinder Singh
'आज कोई पूछता तक नहीं', कैप्टन अमदिंर का बीजेपी से मोहभंग?
punjab latest news
कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस में होगी घर वापसी? देखें पंजाब आजतक
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने अमरिंदर को बताया बीजेपी में पसंदीदा नेता
Rahul Gandhi
बीजेपी में फेवरेट नेता कौन? राहुल गांधी ने दिया चौंकाने वाला जवाब

कोई राजनीतिक मकसद नहीं 

अंबिका सोनी ने कहा कि अमरिंदर सिंह के कार्यक्रम में आने का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि यह कार्यक्रम राजनीति से जुड़ा नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस निश्चित तौर पर अमरिंदर सिंह को अपने साथ देखना चाहेगी. कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी अमरिंदर सिंह के कार्यक्रम में पहुंचने पर कहा कि वे दोनों अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच काफी करीबी संबंध हैं. उन्होंने कहा कि अगर अमरिंदर सिंह कांग्रेस में वापस आते हैं तो यह अच्छा होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Will Smith Son Dating Rumour: 82 साल की फैशन क्वीन के प्यार में 28 साल का एक्टर? KISS करते हुए फोटो वायरल, जानें सच |
    सोनिया गांधी के बगल में अखिलेश, फ्रंट-लाइन में अमरिंदर... बुक लॉन्च में कौन-कौन पहुंचा, PHOTOS |
    उदयपुर में थाईलैंड की यूट्यूबर से ऑटो ड्राइवर ने की अभद्रता, लाइव वीडियो में कैद हुई हरकत; पुलिस ने दबोचा तो हाथ जोड़ते आया नजर |
    मनीला में क्वाड के मंच पर ट्रंप से होगी PM नरेंद्र मोदी की मुलाकात, दो साल बाद हो रही मीटिंग |
    IND vs PAK: 'दर्द से तड़प रहा था पर पाकिस्तान को छोड़ना नहीं था', सामने आया आर्यवीर सहवाग का VIDEO |
    गोलियों की आवाज़ से दहला दिल्ली का खजूरी खास इलाका, युवक की हत्या कर फरार हुए बाइक सवार हमलावर |
    सोनिया के बुक लॉन्च में पहुंचे एकमात्र बीजेपी नेता, फ्रंट रो में मिली जगह |
    Masoor Dal Dosa: चावल छोड़िए, घर में पड़ी मसूर दाल और सूजी से बनाएं प्रोटीन से भरपूर कुरकुरा मसाला डोसा |
    पत्नी के साथ झगड़े का समाधान AI से पूछा, तो जवाब मिला- तलाक ले लो! |
    41 का एक्टर दूसरी बार बनेगा पापा, शादी के 10 साल बाद गूंजेगी किलकारी! पत्नी संग हुआ रोमांटिक
    Advertisement